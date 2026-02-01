Vinod Kumar Shukla : ज्ञानपीठ विजेते विनोद कुमार शुक्ल; सोशल मीडियाच्या युगात साहित्याचा नवा प्रवास

प्रणव सखदेवज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल यांचे २३ डिसेंबर २०२५ रोजी निधन झाले. समकालीन हिंदी कवितेतील हे अत्यंत महत्त्वाचे नाव. ज्यांच्या जाण्याने भारतीय साहित्यविश्वाची मोठी हानी झाली, ते शुक्ल समजून घ्यायला मनाची बैठक घालावी लागते. नव्या पिढीला त्यांची ओळख झाली, ती मात्र फेसाळत्या ‘सोशल मीडिया’तून!विनोद कुमार शुक्ल यांस... तुम्हाला या जगातून जाऊन आता साधारणतः दीड महिन्यांपेक्षा थोडे कमी दिवस झाले आहेत. नेमकं सांगायचं तर एक महिना नऊ दिवस. सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जगात हे पत्र लिहायला तसा प्रचंड उशीरच झालाय असं म्हणायचं. पण मला तत्काळ एखादी पोस्ट किंवा व्हिडिओ तयार करावासा वाटला नाही. मला ते जमलं नाही. तुमच्या जाण्याचं दुःख तर झालं होतं, पण कुणी अत्यंत जवळचा किंवा निकटवर्तीय, रोज भेटणारा माणूस गेल्यावर जसं दुःख होतं इतकंही झालं नाही. कारण आपला तसा रोजचा परिचय नव्हता, तसा तो असण्याचा काही संबंधही नव्हता. किंवा माझं आणि तुमचं मानलेल्या गुरु-शिष्याचं नातंही नव्हतं. तुमची लेखनशैली, पद्धत वेगळी, माझी वेगळी. आपली स्कूल्स, काळ दोन्ही भिन्न आणि वेगळे. आपली ओळखदेख होती ती शब्दांतून. तीही एकतर्फी मी तुमचे शब्द वाचले होते, तुम्ही माझे शब्द वाचण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे तुम्ही गेल्याची बातमी कळल्यावर भडभडून आलं नाही; वाईट मात्र वाटलं. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पाहून हे कधी ना कधीतरी घडणार याची जाणीव झाली होती. पण तरी तुम्ही गेल्याला काही काळ गेल्यावर एक पोकळी मात्र जाणवली. मनात फुग्यासारखी वर-खाली तरंगणारी पोकळी. म्हणून हे पत्र लिहायचं ठरवलं..Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.जन्माच्या आधी आणि मृत्यूच्या नंतर काय होतं माणसाचं? मला माहीत नाही. असं म्हणतात, या जगात दहा किंवा अकरा मित्या आहेत. पैकी तीनच माणसाला कळतात. उरलेल्या सात किंवा आठ मित्यांमधून आपण कुठे जात किंवा येत असू का? मला माहिती नाही. तुम्हाला आता कदाचित समजलं असेल, पण तुम्ही सांगू शकणार नाही. तुम्ही या जगाच्या भिंतीच्या खिडकीतून तिकडे, पलीकडे कुठेतरी गेला आहात. कुठे ते माहीत नाही, पण या जगात तुम्ही नाही आहात हे नक्की. अगदी शंभर टक्के! पण तुमचे शब्द आहेत इथे. आणि ते अक्षर होतील का माहीत नाही. पण आणखी काही काळ तरी इथेच टिकून राहणार आहेत. निदान मी या पृथ्वितलावर असेस्तोवर माझ्या मनात तरी ते गुंजत राहणार आहेत. माझ्यासाठी तरी ते अक्षर आहेत.मध्यंतरी तुम्ही अचानक आम्हा मिलेनियल्सच्या आणि जेन झी पिढीच्या रडारवर आलात. ‘व्हायरल’ झालात. तीन-चार कारणं होती त्यामागे. लेखक-अभिनेते मानव कौल यांनी २००२ मध्ये तुमचे व्हिडियो केले तेव्हा त्यात रॉयल्टीबद्दल तुम्ही सांगितलंत. मग तुमची पुस्तकं दुसऱ्या प्रकाशनाकडे दिलीत. मग तुम्हाला भारतातला सर्वांत मोठा समजला जाणारा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. (माझ्यामते तुम्हाला पुरस्कार मिळणं हा त्या ज्ञानपीठाचा सन्मान!) आणि मग त्यामागोमाग अचानक तुमच्या पुस्तकांच्या- खासकरून ‘दीवार में एक खिडकी थी’ या तुमच्या कादंबरीच्या खपात वाढ झाली. नंतर तुमच्या नव्या प्रकाशकाने तुम्हाला एका समारंभात काही लाख रुपये रॉयल्टी दिली. तुमचा चेक घेतलेला फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. तुमच्या पुस्तकाचा खप आणखी वाढला. आणि ती घेणाऱ्यांमध्ये आताची जेन झी पिढी आघाडीवर होती, असं मी वाचलं आणि ऐकलं..ही पिढी अशीच आहे. ती इंटरनेटवरून सगळी माहिती कन्झ्युम करते. त्यामुळे ‘व्हायरल’ झालं किंवा ‘ट्रेंडसेटर’ ठरलं की ती त्यामागे पळू लागते. तुमच्या कांदबऱ्या काय किंवा कविता काय अशा व्हायरल होणाऱ्या थोडीच आहेत? किंबहुना त्या हायपर व्हायरल जगाच्या सनसनाटी संसर्गावरचा उपाय आहेत- ‘अँटिडोट’ आहेत. तुमची ‘दीवार में एक खिडकी...’ किंवा ‘नौकर की कमीज’ वाचल्यावर वाचकाच्या मनात खळबळ निर्माण होत नाही, डोपामाइनचा शॉट लागून पृष्ठस्तरीय आनंदलाटा उसळत नाहीत. उलट, तुम्ही निर्माण केलेल्या जगात शिरण्यासाठी, ते समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागतो. फेसाळलेलं मन थोडं स्थिर आणि शांत करावं लागतं. मग एकदा तुम्ही या जगात प्रवेश केलात की आपोआपच त्या जगाचे होत जाता. तुम्हाला माणसांच्या विविध बाजू दिसू लागतात. तुम्ही ज्या तिरकसपणाने वर वर दिसणाऱ्या वास्तवाचे छेद घेता आणि दाखवता ते कळू लागतं. विसंगती, उपरोध आणि मिश्कील विनोद सापडू लागतो आणि या सर्वांना कवेत घेणारा तुमचा करुणेचा संयत स्वरही ऐकू येऊ लागतो. मला आणखी एक काय आवडतं माहितेय- तुमची सहज, अनलंकृत भाषा. शून्य क्लिष्टता. सरळ साधी वाक्यं. त्यात प्रतिमा-प्रतीकांचा डान्स नाही किंवा अलंकारांच्या दिलखेचक अदा नाहीत. उलट तुमच्या कितीतरी कविता विधानात्मकच वाटतात. लांबलचक विधानं. निगुतीने विणलेली विधानांची माळ असावी तशा-‘आकाश से उड़ता हुआएक छोटा सा हरा तोता(गोया आकाश सेएक हरा अंकुर ही फूटा है.)एक पेड़ में जाकर बैठ गया.पेड़ भी ख़ूब हरा भरा था.फ़िर तोता मुझे दिखाई नहीं दियावह हरा भरा पेड़ ही दिखता रहा.’.पण कालमहिमा म्हणा किंवा विरोधाभास किंवा विसंगती किंवा गंमत काहीही म्हणा, खळबळीचं रान माजवणाऱ्या सोशल मीडियामुळेच तुम्ही आजच्या वाचकांपर्यंत पोहोचलात. त्यांनी तुमची पुस्तकं खरेदी केली. अर्थात त्यातले सगळे जण काही ती वाचणार नाहीत. जे वाचतील त्यातले सगळे त्याच्या आत शिरणार नाही. थोडे वाचतील, त्यातले काहीच आत शिरतील. पण कोणत्याही चांगल्या साहित्याचं असंच तर असतं ना. ती बियांसारखी असतात. काही काळ, कधी कधी तर कित्येक वर्षं जमिनीत पडून राहतात आणि पोषक हवा, पाणी आणि परिस्थिती मिळाली की तरारून येतात. आणि हळूहळू अरण्य तयार करतात.तुम्ही कधी भीमसेन जोशींचं गाणं ऐकलं होतं का? कदाचित असेल ऐकलं. मला त्यांचं गाणं आणि तुमचं लेखन याच्यात खूप साम्य वाटतं. ते गायला लागले आणि आपण त्या गाण्याच्या आत गेलो की वेगळ्याच काल-अवकाशात गेलो आहे असं वाटतं, तसंच मला तुमचं लेखन वाटतं. आणि हा काल-अवकाश मी जगतो त्या काल-अवकाशाशी जोडलेला असतो, पण तरी तो वेगळ्या जागांचं दर्शन घडवतो. एखाद्या दीर्घ गाण्यासारखं तुमचं लेखन सुरूच आहे असं वाटतं. मनात ते वाजत राहतं..खोल समुद्रात राहणारे व्हेल मासे एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी म्हणे विशिष्ट प्रकारचे ध्वनी काढतात. हे ध्वनी दूरवरच्या दुसऱ्या व्हेल माशांपर्यंत पोहोचतात. तुमचं लेखन या व्हेल माशांच्या आवाजांसारखं आहे. दूरवर पोचणारं. खूप दूरवर.तुम्ही माझं एक अक्षरही वाचलं नसलं, तरी तुमच्यासारखा लेखक ज्या काळात होता, त्या काळात मी काहीतरी लिहिलं म्हणून मी स्वतःला दोन कारणांमुळे लकी समजतो. एक, मला असं वाटतं की आपल्या आधीच्या, आपल्या काळातल्या सर्व लेखकांनी केलेल्या निर्मितीमधून एक सामायिक किंवा एकत्रित अशी जाणीव निर्माण होत असते. म्हणजे असं समजा, एक सामायिक क्लाउड किंवा सर्व्हर. ज्याच्याशी सगळे लेखक-कवी जोडलेले असतात. तसा मी तुमच्याशी जोडलेला होतो.आणि दुसरं कारण असं की, व्हेल मासे लवकरच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.