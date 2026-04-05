Vinod Sharma Painter : कलाकाराचे स्वातंत्र्य आणि सर्जनाची प्रक्रिया

हर्ष भटकळनवनवीन शिकण्याचा ध्यास आणि आर्ट कॅम्प आयोजित करणे हा विनोद शर्मा यांचा ध्यास आहे. कलेच्या प्रांतातले उच्च शिक्षण बडोद्यामध्ये घेतलेल्या शर्मा यांनी नेहमीच वेगळ्या वाटा निवडल्या. जगन्नाथपुरीपासून ते ऑस्ट्रेलियासारख्या बाहेरच्या देशातही त्यांनी आर्ट कॅम्प भरवले. तिथे अनेक कलात्मक संकल्पना जन्माला आल्या. त्यांनी कधीच कुठे नोकरी केलली नाही. आपले स्वातंत्र्य जपले आणि सर्जनाचा प्रवासही कायम राखला.मी चित्रकार व्हावं अशी अपेक्षा नव्हतीच मुळी...’, विनोद शर्मा असं अगदी सहजपणे सांगतात, पण त्यामागील उपरोधिक गंमत लक्षात येते. हा मुलगा चित्रकारांच्या घरात जन्माला आला होता. त्यांचे पिताजी हे चित्रकार आणि आई ह्याच विषयाची अध्यापक आणि तरीसुद्धा ‘घरात सर्वांना मी डॉक्टर किंवा इंजिनिअर व्हावं अशी इच्छा होती.’ त्यांच्या आईने अखेरीस तो महत्त्वाचा प्रश्न विचारला, ‘तुला काय करायचं आहे?’ तेव्हा मी म्हणालो, ‘मला आर्ट कॉलेजमध्ये जायचं आहे.’ या स्पष्ट बोलण्यामुळे त्यांच्या आयुष्याचा मार्ग बदलला. .Premium|Manjunath Kamath Art: भक्तिमार्गापलीकडे प्रश्नांची वाट चोखाळणारा कलाकार : मंजुनाथ कामत.हाच व्यवसायदिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टमध्ये प्रवेश घेतल्यावर त्यांचा मार्ग ठरत गेला. तेथील परीक्षा उत्तम रीतीने उत्तीर्ण होऊन ते स्नातक झाले. त्यानंतर त्यांच्या वडिलांची अपेक्षा मुलाने आपल्या सोबत काम करावे अशी होती. ‘‘माझे वडील मला म्हणाले, ‘तू ग्रॅज्युएट झालास, आता माझ्याबरोबर काम करायला लाग!’ पण मी त्यांना सांगितलं की मला बडोद्याला जाऊन मास्टर इन फाइन आर्ट्स करायचं आहे.’’ त्या पलीकडे काहीही योजना नव्हती. त्यांनी मला विचारलं, ‘‘उसके बाद क्या होगा?’’ मी म्हणालो, ‘‘मुझे मालूम नही!’’ आता विचार केला तर हे माहीत नसणे हेच त्यांचे बलस्थान होते.चित्रकलेची सखोल ज्ञानसाधनाबडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव युनिव्हर्सिटीत त्यांचा अशा विश्वाशी परिचय झाला की, ज्यामुळे फक्त व्यावसायिक काम नव्हे तर त्यांची एकूण विचारसरणी तयार झाली. के. जी. सुब्रमण्यम आणि सोमनाथ होर यांसारख्या ज्येष्ठांच्या हाताखाली त्यांना शिकता आले. ‘‘मी खरा भाग्यवान म्हणून अशा थोर कलाकारांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करू शकलो.’’ दिल्लीला जरी त्यांचे शिक्षण पेंटर म्हणून झाले होते तरी बडोद्याला त्यांनी जाणीवपूर्वक छापमुद्रण किंवा प्रिंटमेकिंग शिकायचे ठरवले. ‘‘मला हे नवीन तंत्र आत्मसात करायचे होते.’’ त्यांचा विचार स्पष्ट होता. त्या दिवसांत या विषयास महत्त्व येत होते. विनोद शर्मा यांच्यासाठी तर हा त्यांच्या कामाचा आत्मा ठरला.हे फक्त एक नवीन माध्यम नव्हते, त्यामुळे समज वाढायला साहाय्य मिळत होते. ‘‘प्रिंटमेकिंग कामात शिस्त आणते, रेषेचे महत्त्व लक्षात येते, पोत तुम्ही तपासता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चिकाटी आत्मसात करायला हे तंत्र उपयोगी पडते.’’ यात सुयांचा योग्य उपयोग, ड्राय पॉइंट, एचिंग अशी तंत्रे आणि काही रसायने यांचा वापर या सर्वांमुळे ते प्रत्येक गोष्टीकडे बारकाईने पाहू शकले. सुरुवातीच्या काळातली ही शिकवण कधीही ते विसरले नाहीत..अनिश्चितेची निवडते १९७८ मध्ये मास्टर इन फाइन आर्ट्स झाले आणि लगेच त्यांना गार्डन सिल्क मिल्समध्ये एक चांगली नोकरी चालून आली. ‘माझ्या शिक्षकांनी सर्व व्यवस्था केली होती. ते मला म्हणाले, ‘लगेच या कामावर रुजू हो!’ पण विनोद शर्मा यांनी मात्र दिल्लीला येऊन काहीही हातात नसताना अनिश्चित वातावरण पसंत केले. शर्मा हसत म्हणाले, ‘माझ्या शिक्षकांना कल्पना होती की मी एकदा दिल्लीला गेलो की बडोद्याला परतणार नाही.’आणि ते गेलेही नाहीतच. सुरुवातीचे काही दिवस संघर्षमय होते. मिळेल ते काम स्वीकारत कसेबसे भागवावे लागत होते. ‘मी कधी नोकरी केली नाही; अगदी माझ्या वडिलांच्या हाताखालीदेखील’, असे ते ठामपणे सांगतात. मधूशी लग्न झाल्यावर ते चंदिगडला गेले. तिथे त्यांनी सिल्क-स्क्रीन प्रिंटिंग केंद्र सुरू केले आणि व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून ते शिकवू लागले. ह्या आठ वर्षांत त्यांच्या आयुष्याला निश्चित रूप येत होते.त्यानंतर आयुष्यात पुन्हा बदलाचा कालखंड आला; कारण असे झाले की त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू. ‘‘आम्हाला दिल्लीला परत यावं लागलं. आणि पुन्हा ‘अआई’ पासून सुरुवात करावी लागली.’’कला प्रेम नव्हे तर उदरनिर्वाहदिल्लीला स्थायिक झाल्यावर त्यांना पुन्हा मिळेल ते डिझायनिंग प्रिंटिंग असे व्यावसायिक काम करावे लागले. तरीही खर्च भागेना. ‘माझी जितकी कमाई होत असे त्याहून अधिक रक्कम इतरांना द्यावी लागत असे, हे माझ्या लक्षात येऊ लागले.’ तेव्हा त्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. ‘मी ठरवलं की मी बाकी सगळं थांबवून फक्त पेंटिंग करणार.’ हा काही पेंटिंगच्या प्रेमाने घेतलेला निर्णय नव्हता. तो एक व्यावहारिक निर्णय होता, आवश्यक म्हणायलाही हरकत नाही. पण या क्षणापासून त्यांनी चित्रकाराचा हा व्यवसाय पूर्णत्वाने स्वीकारला. तो मात्र फक्त नाइलाज म्हणून नव्हे तर ते त्यांचे जीवनभराचे कार्य म्हणूनच.यश मिळू लागले पण सावकाश. ‘माझ्या सुरुवातीच्या प्रदर्शनाचे आयोजन मी स्वतःच केले त्यासाठी कोणी प्रायोजक किंवा आर्ट गॅलरी यांचे साहाय्य घेतले नाही.’ त्यांच्या कामातील गुणवत्ता दिसू लागली. ‘रसिकांना त्यांच्या चित्रांचे वेगळेपण लक्षात येऊ लागले.’ आणि वेगळेपण हाच त्यांचा मानबिंदू ठरला. देशभर त्यांची निसर्गचित्रे आवडू लागली आणि त्यानंतर त्यांना मागे वळून पाहावेच लागले नाही..परिणामापेक्षा प्रक्रियेला महत्त्व देणारा ‘कलाध्यासक’.आर्ट कॅम्पची अनवधानी सुरुवातत्यांच्या स्वतःच्या पेंटिंग्ज पलीकडे त्यांचे महत्त्वाचे काम म्हणजे आर्ट कॅम्पचे आयोजन. यामुळे देशाच्या सांस्कृतिक जीवनात भर पडली. हे काही हेतुपूर्वक उचललेले पाऊल नव्हते. ‘मला स्वतःला प्रवास करणे आवडते आणि इतर कलाकारांची सोबतही.’ अंदाजे १९९५ च्या सुमारास त्यांनी पहिल्या आर्ट कॅम्पचे आयोजन केले. संकल्पना अशी होती की काही कलाकारांनी सोबतीने एखाद्या सांस्कृतिक केंद्राची सहल करायची. या पहिल्या कॅम्पसाठी काही प्रस्थापित कलावंतांसोबत काही होतकरू चित्रकारही आले होते. ‘महत्त्वाचे असे सर्व तिथे जमले होते’, त्यांना आठवते. ह्या कॅम्पचे स्वरूप ठरत गेले. एकत्र बसून विचारांची देवघेव, परस्पर साहाय्य आणि संयुक्त कलानिर्मिती असे होत गेले. त्यात ज्येष्ठ कनिष्ठ हा भेदभाव दूर सरून स्नेहबंध जोडले गेले. ‘तेव्हा मोठे काही साधेल असे आम्हाला वाटले नव्हते. हा मजेचा मामला होता, त्याचप्रमाणे थोडेफार शिकण्याचाही.’ देशातल्या जगन्नाथपुरी पासून ते ऑस्ट्रेलिया सारख्या परदेशांतही कॅम्प भरवले गेले. तिथे अनेक कलात्मक संकल्पना जन्माला आल्या. ‘कलाकार कसे विचार करतात, कसे जगतात, आणि त्यांची कलात्मक नजर कशी घडते हे लक्षात येत होते. सगळ्यात अधिक हेच महत्त्वाचे होते.’सर्जनशील प्रवासशर्मा यांच्यासाठी प्रवास हा फक्त कलाकाराला उत्तेजित करत नाही तर त्याच्या प्रत्यक्ष जीवनाचा भाग बनतो. मी कप्पाडोकिया, नेपाळ, मेक्सिको, ग्वाटेमाला अशा ठिकठिकाणी गेलो आहे.’ ते मोठी यादीच देतात. ‘तेथील अनुभव तुमच्या नेणिवेत राहतात.’ ते काही ताबडतोब कॅनव्हासवर उतरत नाहीत. ‘मी जेव्हा स्टुडिओत कामाला लागतो तेव्हा माझ्या स्मरणशक्तीचा उपयोग करत नाही, तर त्या अनुभवांचा मुख्य गाभा त्या कामातून व्यक्त होतो.’ नेपाळ मधले सृष्टीसौंदर्य त्यांना आठवते. पर्वतातले लाल, जांभळे, हिरवे रंग. ‘तुम्ही ते जसेच्या तसे जर रंगवले तर ते चमत्कारिक दिसेल. पण निसर्गात खरेच ते तसे आहेत.’ ही दुहेरी परिस्थिती यांचा त्यांच्या कलाविचारावर परिणाम झाला आहे. कला निसर्गाची हुबेहूब नक्कल करत नाही तर त्याचे कलात्मक स्वरूप शोधते. ‘तुम्ही प्रतिसृष्टी निर्माण करत नाही तर ती तुमच्या भाषेत वेगळ्या प्रकारे उभी करता.’पोत, उत्स्फूर्तता आणि आभासशर्मा यांच्या कलाकृती पाहिल्या तर जणू त्या उत्स्फूर्त जणू योगायोगाने निर्माण झालेल्या वाटतात. ‘मी कॅनव्हासवर रंग फेकतो’, ते त्यांच्या या जगावेगळ्या पद्धतीबद्दल बोलतात. ‘अगदी मुलांसारखा.’ पण त्या बालिश खेळामागे दीर्घकाळ कमावलेली शिस्त असते. ‘अशी करामत तंत्रशिक्षणामुळे जमते,’ ते म्हणतात. ‘पण हे तसे महत्त्वाचे नाही. थांबायचं कधी ते समजलं पाहिजे. कधी काय करावं, कधी आहे ते तसंच ठेवावं, कधी थांबावं ते सगळं सराव आणि अनुभव यांनी समजते.’त्यांचे बडोद्यातील प्रिंटमेकिंगचे शिक्षण याचा महत्त्वाचा प्रभाव दिसतो. कॅनव्हासवर काय होतंय यासंबंधीची संवेदनशीलता, रंगांच्या स्तरांमुळे निर्माण होणारा पोत, अनपेक्षितपणे होत असलेल्या प्रक्रियेवर हुकमत, या सर्वांचा त्या सुरुवातीच्या काळातील शिक्षणाशी थेट संबंध आहे.ते उत्स्फूर्तपणे जमत जाते. पण त्यामागेही कारणपरंपरा लक्षात येते. ‘ते हळूहळू जमत जाते. तुम्ही करत असलेले चित्रण तुम्हाला मार्ग दाखवते.’रंग म्हणजे भावनाशर्मा यांच्या चित्रातील रंग हे फक्त वर्णनात्मक किंवा देखणे रूप घेत नाहीत; ते भावना व्यक्त करतात. ‘झाडासाठी हिरवा किंवा आभाळासाठी निळा रंग वापरावा असे मला कधीच वाटले नाही.’ निळ्या रंगाच्या त्यांच्या प्रेमाबद्दल ते ओळखले जातात. ‘एकदा मला कोणी एकाने सांगितलं कीतुम्ही जसा निळा रंग वापरता तसा इतर कोणी वापरत नाही.’ त्यांचे चित्रकार वडील त्यांना एकदा म्हणाले, ‘तुला निळा रंग नीट वापरता आला तर तू चांगला चित्रकार होशील.’ विनोद शर्मा यांनी ते नीट ध्यानात ठेवले. आजकाल त्यांची बरीचशी चित्रे फक्त निळा किंवा काळा अशा एकाच दाट रंगात काढलेली आढळतात. ‘इतर रंग नेहमीच आवश्यक असतात असं नाही’ ते म्हणतात. त्यांच्यासाठी रंग हे काही वास्तवाचे चित्र नव्हे तर रंगामुळे कोणता प्रतिसाद उमटतो ते महत्त्वाचे..‘मी चित्र रंगवत नाही!’विनोद शर्मा हे विख्यात आहेत ते त्यांच्या लँडस्केप चित्रांसाठी. तरीही त्यांना कलाकारांचे वर्गीकरण केलेले आवडत नाही. ‘मी काही सृष्टीसौंदर्य दाखवण्याचा प्रयत्न करत नाही. माझा तो विषय नाही.’ त्यासाठी ते ‘माइंडस्केप, सीस्केप, रॉकस्केप ’ अशा संज्ञा वापरतात. ज्यामुळे त्यांच्या अनुभवाची आठवण यावी, प्रत्यक्ष वर्णनाची नव्हे. ते चित्रांना शीर्षक सहसा देत नाहीत. ते म्हणतात, ‘चित्रांना शीर्षक देण्यावर माझा विश्वास नाही. मी जर चित्र काढताना तसा विचारच करत नसेल तर मी चित्राला शीर्षक का द्यावे? पाहणाऱ्याला कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय त्या चित्राचा आस्वाद घेता यावा. पाहणाऱ्याने तो अनुभव मुक्तपणे घ्यावा.’कला ही आनंददायी हवीकलेचा विचार बौद्धिक किंवा व्यावहारिक पातळीवर आजकाल केला जातो. अशा पार्श्वभूमीवर शर्मा यांची वृत्ती थेट आनंददायी ठरते. ‘कलाकृती ही सुखद व्हायला हवी,’ त्यांचा असा आग्रह आहे. अनेक जण दृश्यकला आपल्याला समजत नाही म्हणून कलेपासून लांब पळतात. चित्र समजणं महत्त्वाचं नाही; ते पाहून आनंदी होणं पुरेसं आहे’. त्यांच्या निसर्गविषयक कलाकृती त्यातील भावनात्मक उद्दीपनामुळे पाहणाऱ्यात जवळीक निर्माण करतात. त्यातील भावनात्मक पोत यामुळे आनंद निर्माण करतात. ‘पाहणाऱ्याला आपण ह्या जागा कुठेतरी पाहिल्या आहेत याचा आनंद वाटू लागतो, कधीच पाहिल्या नसल्या तरी.’ प्रत्यक्षात आठवणीपेक्षा जाणवणारी जवळीक यामुळे प्रेक्षक रंगून जातो.कलाकारांचे कर्तव्य आणि मर्यादाकलेची निर्मिती झाली की कलाकाराचे काम संपते असे शर्मा यांना वाटते. ‘तुम्हाला जे करायचं ते करा त्यानंतरचे इतरांवर सोपवा’, असे ते म्हणतात. कलेच्या निर्मितीवर समीक्षक कसे ‘ब्लू पिरियड’, ‘पिंक पिरियड अशी लेबले चिकटवतात पण हे काही कलाकाराच्या विचारात नसते. ‘हे काही आमचे काम नव्हे.’ त्यांचे स्वागत होते की नाही यापेक्षा ते तटस्थ वृत्तीमुळे ते आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतात. ‘त्यांच्या प्रतिसादाकडे मी पाहत नाही. मला फक्त सर्जनप्रक्रियेचा आनंद हवा आहे.’.स्नेहबंधाचे चिरकालीन महत्त्वतंत्र, प्रदर्शन अशा गोष्टींपलीकडे विनोद शर्मा हे एका गोष्टीला महत्त्व देतात, ते म्हणजे लोकांचे महत्त्व. ते सतत सांगत राहतात, ‘इतरांशी कसं रममाण व्हावं ते आर्ट कॅम्पमुळे माझ्या ध्यानात आलं.’ तिथे जुळलेले स्नेहबंध, इतरांशी झालेले संवाद आणि एकूण इतरांसोबत एकत्र राहणे हे सारे कलासाधनेइतकेच महत्त्वाचे ते मानतात. तुम्ही एखाद्या बरोबर राहता तेव्हा तो माणूस समजू लागतो. फक्त त्यांचे काम पाहून नव्हे.’ कला हा फक्त वैयक्तिक कार्यक्रम नाही तर एकत्र घेतलेला अनुभव असे ते मानतात.आजही शर्मा हे फिरत असतात आणि त्यांचे पेंटिंग चालू आहे. ‘मी नुकताच भूतानला जाऊन आलो’, ते सहजपणे सांगतात. काही प्रदर्शनांचे आयोजन चालू आहे; काही पुस्तके तयार होत आहेत; नवीन कामे चालू आहेत पण त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आहे तसेच आहे. 'मी अजून चित्र रंगवण्यात दंग असतो.' ते म्हणतात. त्यांच्या आयुष्याचे सार म्हणजे त्यांच्यासाठी कलेच्या तंत्रावरील हुकमत किंवा यशापयश यापेक्षा सर्जनप्रक्रिया महत्त्वाची आहे. 'बालकासारखं बागडत राहातो', असं ते म्हणतात आणि या बागडण्यात त्यांचे आयुष्य सामावले आहे. 