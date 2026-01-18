Indian painter V Ramesh journey : गॅलरीपलीकडची चित्रकथा; व्ही. रमेश यांचा कलाप्रवास

हर्ष भटकळचित्रकला बहुतेक वेळा दूरस्थ वाटते. गॅलरींच्या भिंतीत बंदिस्त झालेली, फक्त निवडक वर्तुळांमध्ये चर्चा होणारी किंवा चित्रांच्या लिलावातील भरमसाट आकड्यांमुळे लक्षात येणारी. परंतु काही चित्रकारांसाठी मात्र ही कला माणसांशी जोडलेली आहे. असे आजच्या कलाक्षेत्रातील एक महत्त्वाचे नाव आहे- विशाखापट्टणम येथे स्थायिक झालेले व्ही. रमेश.भावना, स्मरण आणि प्रत्यक्ष आलेले अनुभव यांची एक भाषा असते. ती वैयक्तिक असूनही जागतिक होते आणि त्यामुळे गोष्टींना दृश्य अवतार प्राप्त होतो. अनेक वर्षांच्या कारकिर्दीत व्ही. रमेश हे केवळ एक रंगचित्रकार किंवा प्रबोधनकार म्हणून गाजलेले नाहीत; ते प्रामुख्याने दृश्य माध्यमातून गोष्टी सांगणारे चित्रकार आहेत. त्यांची रंगचित्रे भावनांनी ओथंबलेली असतात आणि त्यांना अनेक स्तरांवर अर्थ प्राप्त होतो. त्यांचा दृष्टिकोन सूक्ष्म निरीक्षण, आत्मपरीक्षण आणि तरीही परंपरा आणि प्रयोगशीलता यांच्याबद्दल असणाऱ्या अतीव आदरातून घडलेला आहे. आमच्या संभाषणात त्यांनी त्यांच्यावरील सुरुवातीचे प्रभाव, घडवणारे गुरू आणि कलाप्रवास ज्या योगायोगांतून झाला हे सांगितले. कलेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या तत्त्वज्ञानाबद्दलही ते मोकळेपणाने बोलले. .Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.कळत-नकळत!हा आपला व्यवसाय होऊ शकेल याची रमेशना कल्पना नव्हती. बाळपणात चित्रे रंगवायला सुरुवात केली, ते सहजतेने जमत होते म्हणून. हा जीवनाचा केंद्रबिंदू ठरेल याची तेव्हा जाणीव नव्हती. बी.एस्सी.च्या वर्गात शिकत असताना ही शक्यता मूळ धरू लागली. एक अनपेक्षित घटना घडली- रमेश यांच्या वडिलांचा एक बंगाली वाचनवेडा मित्र होता. त्याने आपली सगळी संपत्ती पुस्तकखरेदीवर खर्च केली होती. तरूण रमेशचे कुतूहल जाणून त्यांनी त्याला आपल्या वाचनालयात बोलावून घेतले. ज्या चित्रकारांनी आपले संपूर्ण जीवन चित्रकलेला वाहिले, अशा वॅन गॉचे चरित्र ‘लस्ट फॉर लाइफ’, मायकेल अँजेलो यांचे ‘द अॅगनी अँड द एक्सस्टसी’ आणि पिकासो यांच्यावरील ‘लाइफ विथ पिकासो’ ही चरित्रे रमेशनी तिथे वाचली. ‘‘माझ्या लक्षात आले, की या चित्रकारांनी आपल्या जीवनात फक्त चित्रे रंगवली! हा एक विलक्षण विचार होता. त्यातून मी इतर सर्व बाबतीत ‘ढ’ होतो!’’ रमेश हसून म्हणतात..कौटुंबिक अपेक्षात्या काळातील अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांप्रमाणे रमेशच्या आईवडिलांना मुलाने पारंपरिक कामच करावे असे वाटत होते. रमेशनी वाणिज्य शाखेतून शिक्षण घेऊन त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा विचार केला. पण त्यासाठी त्याला लागणाऱ्या आकडेमोडीत रुची वाटेना. उलट कलेच्या क्षेत्रात जिवंतपणा होता. या आवडीकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. पण मनातील संघर्षाला बंडाचे रूप लगेच प्राप्त झाले नाही. त्याऐवजी घरच्यांना समाधान मिळेल याची काळजी घेत त्यांनी कलेत स्वतःला गुंतवून ठेवले. एका अर्थी व्यवहार आणि आवड यांची सांगड घातली. तरी सुरुवात कशी करावी याची कल्पना नव्हती. त्यांनी मार्ग शोधला तो देशातील कलाशिक्षण देणारी एक अग्रगण्य संस्था असलेल्या बडोद्याच्या ‘महाराज सयाजीराव विद्यापीठा’त अर्ज करण्याचा. पुढे तोच जीवनाचा मार्ग ठरला. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी विशाखापट्टणम येथील आंध्र विद्यापीठात १९८५ ते २०२० असे दीर्घकाळ अध्यापनाचे काम केले. त्यांची स्वतःची कला या काळातच जोपासली.महत्त्वाचे वळणपारंपरिक पद्धतीने कलाशिक्षण हे रमेश यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे प्रकरण होते. या टप्प्यावर त्यांना दोन गुरू मिळाले आणि इतरही होतेच. रमेश सांगतात, ‘‘चांगला क्रीडाशिक्षक हा उत्तम फलंदाज असलाच पाहिजे असे नाही. पण माझे बहुतेक गुरू दोन्ही होते.’’त्यातील नसरीन मोहमदी यांचा प्रभाव सर्वांत खोलवर होता. त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने क्वचितच शिकवले. वर्षभरात त्यांनी रेखन, अवकाश आणि शिस्त यांकडे पाहण्याची रमेश यांची नजर घडवली. ज्योती भट्ट यांना अनेक विद्यार्थी गोंधळलेले समजायचे! ते सातत्याने आपल्या हातातील रंगसाहित्य नीट समजून घ्यायला सांगायचे. रमेशनी नंतरच्या आयुष्यात हा सल्ला महत्त्वाचा मानला. के.जी. सुब्रह्मण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख यांच्यासारखे शिक्षकही होते. त्यांच्यामुळे रामेश यांचा पाया फक्त शास्त्रशुद्ध नव्हे, तर विचारांनी मजबूत झाला..पहिले पाऊलरमेशना सुरुवातीला चित्रकार म्हणून ओळख मिळाली ती अनपेक्षितपणे. हैदराबादमधील एका प्रदर्शनात त्यांच्या चित्रांची विक्री शेवटच्या दिवसापर्यंत झालेली नव्हती. पण शेवटच्या दिवशी ‘रेड्डी लॅबोरेटरी’चे डॉ. अंजी रेड्डी यांनी दोन पेंटिंग्ज दहा हजार रुपयांना विकत घेतली. १९८८ मध्ये ही बरीच मोठी रक्कम होती. रमेश सांगतात, ‘‘त्यांनी मला फोनवर सांगितले, की त्यांना माझे काम खरोखर आवडले. ही पेंटिंग्ज अजून त्यांच्याकडे आहेत.’’काही दिवसांतच मुंबईतल्या विख्यात ‘पंडोल आर्ट गॅलरी’च्या काली पंडोल यांचे पोस्टकार्ड रमेशना मिळाले. त्यांनी रमेश यांचे काम पाहिले होते आणि त्यांना मुंबईत त्याचे प्रदर्शन भरवायचे होते. या प्रदर्शनानंतर सगळेच बदलले. या यशकथेत रमेश यांची त्या वयातली निरागसता मजेशीर वाटते. ते हसत सांगतात, ‘‘मी माझी पेंटिंग्ज कशी पाठवली माहितीय?... मी ती कॅनव्हास ट्यूबचा आधार न घेताच पॅक केली. शिल्पे सुटे भाग करून पाठवली आणि त्यावर जोडण्याच्या सूचनाही लिहिल्या नाहीत!’’आश्रयस्थानया सुमारास रमेश एका आश्रमात पोहोचले. पूर्वसूचना न देता जाऊनही त्यांना तीन दिवसांसाठी एक खोली मिळाली. ती शांत जागा रमेश यांचे आश्रयस्थान झाले. ते सांगतात, ‘‘जेव्हा जेव्हा मला एखादे आमंत्रण यायचे किंवा माझ्यावर भावनिक दडपण यायचे तेव्हा मी या आश्रमाकडे धाव घेत असे. तिथे मला शांती मिळायची.’’ वाचनासाठी लागणारी शांतता, त्या जागेची विशिष्ट लय त्यांना आवडली. यापूर्वी कधीही न जमलेल्या, पण सांगायच्या आहेत अशा कथा, त्यांचे तत्त्वज्ञान आणि आत्मचिंतन या कामातून झिरपले.मिथक आणि कलेचा इतिहासत्यांच्या कलेला प्रगल्भता येऊ लागली, तेव्हा कामात मिथकांचा प्रवेश झाला. त्यांना धार्मिक संदर्भ नव्हता, तर त्यांचा रूपकांप्रमाणे उल्लेख होत असे. त्यांनी ‘हजार नेत्र असलेला इंद्र’ या मोठ्या पेंटिंगमध्ये वासना आणि हाव या भावनांचे शोधक चित्रण केले आहे. ते म्हणतात, ‘‘ज्या गोष्टी आपल्याला आवश्यक नसतात, त्या मिळवण्याची ईर्षा असते. कारण त्याही आपल्याला हव्या आहेत असे पटवण्यात आलेले असते!’ त्यामुळे या पौराणिक कथा आधुनिक जीवनातील समस्यांचे प्रतिबिंब होऊ शकल्या. प्रत्येक मानवी स्वभावाची निरनिराळी चिन्हे त्यांनी रंगवली.भूतकाळाविषयीची संवेदनशीलता ही साहजिकच कलेच्या इतिहासातील संदर्भ देऊ लागली. राजा रवीवर्मा यांच्या कामापासून प्रेरणा घेऊन रमेश यांनी केलेल्या एका पेंटिंगबद्दल ते सांगतात, ‘‘मी रवीवर्मा यांच्या प्रतिमेपासून सुरुवात केली. पण हळू हळू माझ्या भावना त्यात मिसळू लागल्या. मी त्यातील अंधार कमी केला, चैतन्य निर्माण केले. माझ्या स्नेहभावना जागृत केल्या. एका क्षणी ते त्यांचे चित्र न राहता माझेच झाले. त्या क्षणी माझी आदर भावना आणि माझी प्रतिभा यांतील रेषा पुसट झाली. भूतकाळातून घेतलेली प्रतिमा बदलत माझ्या भावनांतून तिला समकालीन स्वरूप प्राप्त झाले.’’.Premium|Ravinder Reddy Sculptures : मातीशी जडलेले नाते; आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शिल्पकार रवींद्र रेड्डी यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास!.कलेची भाषारमेश यांनी एकाच वेळी अनेक माध्यमांतून काम केले आहे. दर वेळी त्यांच्या कल्पनाशक्तीला पोषक असे माध्यम ते निवडत गेले. काम करता करता या प्रयोगशीलतेतून त्यांची दृकभाषा घडत गेली- जी निर्विवादपणे त्यांचीच होती. चित्रमय, भावनाशील आणि मानवी जीवनाशी संबद्ध. आपल्या अलीकडच्या कामात रमेश यांनी मध्ययुगीन हस्तलिखिते आणि काव्यग्रंथ यांचा बराच उपयोग केला आहे. त्यामागील हेतू भूतकाळातून उचलेगिरी हा नसून परंपरेचे सातत्य टिकवणे हा आहे. या चित्रकारासाठी संदर्भ ही मर्यादा होत नाही, तर तो फक्त सुरुवातीचा बिंदू असतो. हे स्फुल्लिंग ते त्यांची प्रतिभा, स्मरण आणि भाववृत्ती यांनी फुलवत असतात.कला अध्यापनरमेशना सरकारच्या ‘संस्कृती’ विभागाची कनिष्ठ व वरिष्ठ फेलोशिप मिळाली. तीस वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी कलेचे अध्यापन केले. शिक्षकाची भूमिका कधीही दुय्यम मानली नाही. १९९३ मध्ये त्यांना ‘संस्कृती पुरस्कार’ मिळाला आहे. इतरही अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. आज केवळ त्यांच्या जुन्या विद्यार्थ्यांचे यशच नव्हे, तर त्यातील लहानमोठ्या क्षणांचे महत्त्व त्यांच्या डोळ्यांसमोर आहे.ते सांगतात, ‘‘कुणी विद्यार्थी येतो आणि सांगतो, की सर, तुमच्या वर्गात एकदा तुम्ही काहीतरी सांगितले आणि त्यामुळे माझी विचारपद्धती बदलली... आणि मला तर त्यातले काहीच आठवत नाही! पण त्यामुळे खूप छान मात्र वाटते. मी जसा पुस्तकांच्या वाचनाने बदललो तसाच माझ्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या विचारात बदल झाला.’’ शिकवण्यामुळे त्यांचे स्वत:चे काम बदलत गेले असे ते म्हणतात. वर्गात झालेली किंवा तरुण चित्रकारांशी झालेली विचारांची देवघेव आणि या संकल्पनांना मिळालेले दृश्यरूप या सर्वांचा त्याच्या स्वतःच्या कामावर प्रभाव पडला आहे..चित्रकलेतील आव्हानेरमेश यशस्वी कलाकार झाले, तरी देशातील तरुण चित्रकारांसमोरील आव्हानांची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. अपुऱ्या सुविधा, आर्थिक अनिश्चितता आणि चित्रकला ही फक्त उच्चभ्रूंसाठी आहे ही समाजाची कल्पना... रमेश यांचा असा आग्रह आहे, की दृश्यकला सर्वांसाठी आहे. शाळेतील भिंतीवरील एक भित्तीचित्र, बागेतील एक शिल्प, अशा ज्या-ज्यामुळे कला आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग होते, तेव्हा ती आपले आयुष्य घडवते.’’तरुण कलाकारांना ते सांगतात, ‘‘स्वतःच्या प्रेरणांशी प्रामाणिक रहा, प्रयोग करत रहा, संयम ठेवा आणि समाजाशी बांधील राहा.आपली ओळख पटवायला वेळ लागतो... परंतु प्रवास हाच फलदायी असतो.’’ त्यांच्या स्वतःच्या प्रवासकडे पाहताना प्रत्यय येतो तो यायाच, की कला हा केवळ व्यवसाय नाही; तर आपण कोण आहोत आणि आपल्याला काय व्हायचे आहे ते दाखवणारे स्वतःचे आरशातील प्रतिबिंब समजावे! त्यांची अपेक्षा आहे, की त्यांच्या स्वतःच्या कामामुळे इतर ‘थांबतील, निरीक्षण करतील आणि अनुभवतील.’लहानपणी निरपेक्षपणे चित्रे काढणारा मुलगा आज त्याच्या कलेचा आस्वाद घेणाऱ्यांना विचार करायला लावणारा कलाकार व्ही. रमेश झाला आहे. हा प्रवास जिज्ञासा, चिकाटी आणि निर्धार यांनी भरलेला आहे. तो फक्त गॅलरी किंवा उच्चभ्रूंसाठी नाही, तर जे नीटपणे समजून घ्यायला तयार आहेत त्या सगळ्यांसाठी आहे. जर कुणा तरुणांना कलाक्षेत्रात काम करण्याबाबत मनात शंका असेल तर त्यांच्यासाठी रमेश यांची कथा आश्वासक ठरेल. खरे तर तुमच्यात केवळ सुरुवात करण्याचे धैर्य हवे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.