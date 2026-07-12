Premium|Organic Chia: वाशिमची ‘चिया क्रांती’ ; शेतकऱ्यांचा डिजिटल बाजारपेठेपर्यंतचा प्रवास, सेंद्रिय बियांपासून कोट्यवधींच्या उलाढालीपर्यंत

व्ही. राधा, माधव गोखले - saptrang@esakal.comस्थानिक व्यापार सुरू झाल्यावर स्पर्धा वाढली आणि दरांमध्ये लक्षणीयरीत्या सुधारणा झाली. असेंद्रिय (नॉन-ऑरगॅनिक) चियाचे दर प्रतिक्विंटल सुमारे २४ हजारांपर्यंत पोहोचले. सन २०२४-२५ या एका वर्षातच वाशिम बाजार समितीमध्ये चियाची जवळपास ४२ कोटींची उलाढाल नोंदवली गेली. आता शेजारच्या जिल्ह्यांतील शेतकरीही आपला माल विकण्यासाठी वाशिमला येतात.अवघ्या तीन-साडेतीन वर्षांपूर्वीची ही कहाणी. पूर्व विदर्भातल्या वाशिम जिल्ह्यातले काही थोडेफार शेतकरी सोडले तर चिया सीड्स फार कोणाच्या ऐकिवात नव्हत्या. आज मात्र चित्र वेगळे आहे. खरिपात कापूस, डाळी, हळद, सोयाबीन आणि रब्बीच्या हंगामात गहू, हरभरा या पारंपरिक पिकांसाठी ओळखला जाणारा वाशिम जिल्हा आज देशातले सेंद्रिय चिया सीड्सचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. वाशिम जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचा डिजिटल बाजारपेठेपर्यंतचा चिया प्रवास सुरू झाला, तो २०२३च्या रब्बीच्या हंगामात, रिसोड तालुक्यातून. त्या वर्षीपर्यंत चिया पिकाखाली केवळ १६२ हेक्टर जमीन होती. आज हा आकडा दहा हजार हेक्टरच्या दिशेने जातो आहे..कृषी क्षेत्रातल्या परिवर्तनाची गरज, पीकपद्धती, पाण्याची उपलब्धता, नगदी पिके वगैरेंबद्दल खूप काही बोलले जाते, पण कृषी परिवर्तन यशस्वी ठरले याचे नेमके मापदंड कोणते? आकडेवारी हा एक भाग असला, तरी शेतीतले किंवा खरेतर कोणतेही परिवर्तन ‘दिसते’ ते कागदपत्रांतल्या आकडेवारीपेक्षाही हे बदल अनुभवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुभूतीतून. रिसोड तालुक्यातल्या नेतन्सा गावाचे शेतकरी आणि तिथल्या योगऋषी जैविक शेती मिशन शेतकरी उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष संदीप बाजड हे वाशिम जिल्ह्यातला हे कृषी परिवर्तन अनुभवणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकीच. प्रशासनाने आयोजित केलेल्या बैठकींमधून वाशिममधल्या शेतकऱ्यांना शहरांमध्ये आरोग्यदायी फूड म्हणून चिया सीड्सना असणाऱ्या मागणीचा नीट अंदाज आला. त्यातल्या काहींनी वेगवेगळ्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जाऊन चिया सिड्सची माहिती घेतली. ‘‘तेव्हा हे सगळे आमच्या शेतांपासून फारच लांब कुठेतरी घडत असल्यासारखे वाटत होते,’’ बाजड सांगतात. जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे वाशिममध्ये सेंद्रिय चिया लागवडीचा बोलबाला होण्यापूर्वी जिल्ह्यातल्या काही प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी चिया लागवडीचे छोटे छोटे प्रयोग केले होते. त्या वेळी त्यांच्यासाठी चियासाठी सर्वांत जवळची बाजारपेठ होती जवळजवळ पावणे सातशे किलोमीटरवर अर्थातच मध्य प्रदेशातल्या निमचला.या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, वाशिममधील पीक पद्धती, जमीन, पाण्याची उपलब्धता, हवामान वगैरे घटकांचा तपशीलवार अभ्यास करून तत्कालीन जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी सुरियन यांनी जिल्हा कृषी विभागातील व ‘आत्मा’ - (ॲग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी)मधील उत्साही सहकाऱ्यांच्या मदतीने चिया सीड्स लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. ‘‘आधी उत्पादन आणि नंतर बाजारपेठ असा क्रम न ठेवता जिल्हा प्रशासनाने ‘रिव्हर्स प्लॅनिंग’चा विचार रुजवला,’’ भुवनेश्वरी सांगतात, ‘‘पेरणीच्या आधीच बाजारपेठ निश्चित करण्यात आली. शेतकऱ्यांबरोबर आमच्या बैठका झाल्या त्याच्या महिनाभर आधीपासून आम्ही बाजारपेठ निश्चितीसाठी प्रयत्न करीत होतो. काही कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना तर मी रोज फोन करत होते.’’बाजड यांच्या मते, फरक पडला तो इथेच. पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांना बाजारभाव सांगितला गेला. याआधी शेतकऱ्यांनी कधीच असा अनुभव घेतला नव्हता. चिया उत्पादकांसाठी बाजारपेठच वाशिममध्ये आणणे सोपे नव्हते. वाशिमच्या कृषी इतिहासात तो आणखी एक विलक्षण प्रयोग म्हणून नोंदला जाईल. इथे आव्हान होते कृषी व्यापार केंद्र म्हणून असलेली वाशिमची ओळख विस्तारण्याचे. प्रवास होता फक्त पारंपरिक पिकांच्या स्थानिक बाजारपेठेपासून ते सेंद्रिय चियाच्या बाजारपेठेपर्यंत. पण शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या चियासाठी बाजारपेठेची हमी देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आणि आज देशातले ‘सेंद्रिय चिया सीड्सचे कोठार’ होण्यापर्यंत वाशिमची ओळख पोहोचली आहे. .भुवनेश्वरी यांच्याशी गप्पा मारताना हा प्रवास आणखी उलगडत जातो. अनेक आव्हाने होती. सुरुवातीला खरेदीदार साशंक होते, त्या सांगतात, पण जिल्हा प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हळूहळू कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळू लागला. सेंद्रिय चियासाठी पेरणीपूर्वीच १४ हजार प्रतिक्विंटल दराने थेट शेतकऱ्यांच्या दारात खरेदीची हमी देण्यात आली. या हमीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन विक्रीबाबत स्पष्टता व आत्मविश्वास मिळाला, असे ‘आत्मा’ प्रकल्पाच्या संचालक अनीसा महाबळे आवर्जून अधोरेखित करतात.ह्या टप्प्यावर सुरू झाल्या शेतकऱ्यांसाठी कार्यशाळा, प्रात्यक्षिके आणि खरेदीदार–विक्रेता भेटी. यातून अनेक गोष्टी नव्याने लक्षात आल्या. चिया लागवडीविषयी नेमकी तांत्रिक माहिती देणारे साहित्य मराठीत उपलब्ध नव्हते. अनीसा महाबळे यांनी मग मराठी भाषेत व्यावहारिक मार्गदर्शिका तयार केल्या. त्यामुळे पीक आणि त्याच्याशी जोडलेल्या प्रक्रिया समजावून घेणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूपच सोपे झाले. महाबळे आणि जिल्हा कृषी अधिकारी आरिफ शाह यांच्या मदतीचा भुवनेश्वरी आवर्जून उल्लेख करतात. चियाला गहू किंवा हरभऱ्यापेक्षा खूप कमी पाणी लागते, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव कमी असतो, रानडुकरांसारख्या वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भीती नाही आणि लागवडीचा खर्चही कमी असतो. ‘‘शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या सगळ्याचा अर्थ एकच - कमी ताण,’’ बाजड स्पष्ट करतात.सुरुवातीला काढणीपश्चात प्रक्रिया अडचणीची ठरली. ‘‘या नव्या पिकाच्या कापणी आणि स्वच्छता पद्धती पारंपरिक पिकांपेक्षा वेगळ्या होत्या,’’ बाजड सांगतात. त्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या साधनांमध्ये शेतकऱ्यांना काही बदल करायला लागणार होते. इथे शाह यांची मोलाची मदत झाली. शेतकऱ्यांकडे असणाऱ्या सोयाबीन यंत्रांमध्ये सूक्ष्म जाळ्या व साधे पंखे बसवून त्यांत आवश्यक ते बदल करण्यात आले. पुढे ग्रेडिंग, स्वच्छता आणि पॅकिंग यंत्रेही उपलब्ध झाली. प्रशासनाच्या पाठबळामुळे वाशिमच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये चियाची औपचारिक खरेदी-विक्री सुरू झाली. हा एक महत्त्वाचा संस्थात्मक बदल होता. स्थानिक व्यापार सुरू झाल्यावर स्पर्धा वाढली आणि दरांमध्ये लक्षणीयरीत्या सुधारणा झाली. असेंद्रिय (नॉन-ऑरगॅनिक) चियाचे दर प्रतिक्विंटल सुमारे २४ हजारपर्यंत पोहोचले. सन २०२४-२५ या एका वर्षातच वाशिम बाजार समितीमध्ये चियाची जवळपास ४२ कोटींची उलाढाल नोंदवली गेली. आता शेजारच्या जिल्ह्यांतील शेतकरीही आपला माल विकण्यासाठी वाशिमला येतात. .बाजड यांच्या मते शेतकऱ्यांना मिळालेला विपणनाचा अनुभवही तितकाच महत्त्वाचा होता. ‘‘जिल्हा प्रशासनाने काही मोठ्या कंपन्यांचे मार्केटिंग प्रतिनिधी आमच्याशी जोडले, तेव्हा आमच्यासाठी ते मोठे शिक्षण ठरले. मार्केटिंग कंपन्या कशा विचार करतात आणि अनुभवाचे महत्त्व काय असते, हे त्यांनी आम्हाला समजावले,’’ असे ते सांगतात.या साऱ्या संवादांमुळे शेतकऱ्यांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला, असे बाजड यांना वाटते. “विक्रीचा दर आधीच दर ठरवल्याने किती मोठा बदल घडू शकतो, हे आम्हाला समजले. दीर्घकालीन विचार कसा करायचा, ब्रॅण्डिंग म्हणजे काय आणि ब्रॅण्ड टिकवण्यासाठी सातत्य व शिस्त किती आवश्यक आहे, हेदेखील आम्ही शिकलो,’’ असेही ते स्पष्ट करतात. बाजारपेठ, विक्रीचा दर, ब्रॅण्डिंग या सगळ्याबरोबर आणखी एक पाऊल पुढे टाकत आम्ही मूल्यवर्धनालाही चालना दिली, भुवनेश्वरी सांगतात. शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीओ) आणि स्वयंसहायता गटांच्या सदस्यांना चिया न्यूट्री बार आणि अगदी तिळगूळ करण्याचेही प्रशिक्षण देण्यात आले. यातून प्रक्रिया, ब्रॅण्डिंग आणि थेट विक्रीच्या आणखी संधी खुल्या झाल्या. बाजड म्हणतात, ‘‘आमच्यासाठी हा बदल फक्त चियापुरता नव्हता. हा प्रवास आशा, आत्मविश्वास आणि शेतीतील प्रतिष्ठेचा होता. आमचे उत्पादन कोणाला विकायचे इथपासून ते काय आणि कसे पिकवायचे हे ठरवण्यापर्यंत; अनिश्चिततेपासून खात्रीपर्यंत - आमची मानसिकता बदलली.’’वाशिममधली चिया क्रांती इथेच संपत नाही. पीक पद्धतीतला बदल रुजवताना जिल्हा प्रशासनाने माती परीक्षण, पाण्याची उपलब्धता यांसारख्या बाबींकडेही लक्ष दिले. भुवनेश्वरी यांच्या मते त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, पीक पद्धतीतल्या बदलाची बाजारपेठेशी सांगड घातली गेली, तीही प्रत्यक्ष पेरणीपूर्वी. बाजारपेठेची हमी मिळाल्याने बदल स्वीकारला गेला. भविष्यात पुन्हा नव्याने काही बदल करायचे झाले, तर त्या बदलांसाठीचे एक मॉडेल वाशिम जिल्हा प्रशासनाने तयार केले. ह्या प्रयोगाला अनेक वेगवेगळे पैलू आहेत. भुवनेश्वरी, महाबळे, बाजड यांच्या बोलण्यात अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी डोकावत राहतात. पेरणी वाढून चिया सीड्सचे उत्पन्न वाढल्यावर सगळेच्या सगळे उत्पादन एकाच वेळी बाजारात येणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली, असं महाबळे सांगतात. या वर्षी पाऊस कमी आहे आणि गव्हाच्या तुलनेत चियाला पाणी कमी लागते, हे लक्षात घेऊन शेतीच्या हंगामाचे नियोजन केल्याचेही त्या सांगतात. .ही कहाणी आहे फाइल्स आणि शासकीय चौकटींपुरत्या मर्यादित न राहिलेल्या प्रशासकीय प्रयत्नांची. या प्रवासात प्रत्येक टप्प्यावर प्रशासन आणि शेतकरी एकमेकांसोबत उभे राहिले. मग पीक पद्धतीतला बदल असो, उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवणे असो की शेतीमालातून साधलेले मूल्यवर्धन असो. मर्यादा असतातच. पण वाशिममध्ये प्रशासनाने त्यापलीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. असे जाणीवपूर्वक प्रयत्नच शेतीला नियोजनबद्ध उद्योगाकडे नेणे शक्य असल्याचे अधोरेखित करतात.वाशिम जिल्ह्यातील चिया सीड्सखालील क्षेत्रवर्ष २०२२-२३ ----------------- १६२.५ हेक्टरवर्ष २०२३-२४ ------------------८९८ हेक्टर (वाढ सुमारे ५.५ पट)वर्ष २०२४-२५------------------३,६०८ हेक्टर (वाढ ३.९ पट) ±वर्ष २०२५-२६ -----------------६,५०० हेक्टर(नजीकच्या भविष्यात १०,००० हेक्टरपर्यंत पोचण्याची शक्यता)चिया आता वाशिम जिल्ह्यातील हरभरा आणि गव्हानंतरचे रब्बीच्या हंगामातले तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठ पीक आहे. वाशिम जिल्ह्यातील सर्व सहा तालुक्यांमध्ये चियाची कमी-अधिक प्रमाणात लागवड केली जाते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यामध्ये सर्वाधिक जमीन चिया लागवडीखाली आहे.पीक मूळचे मेक्सिकोमधीलचिया म्हणजे साल्व्हिया हिस्पॅनिका (Salvia hispanica) हे पीक मूळचे मेक्सिकोमधील. अत्यंत लहान, लंबवर्तुळाकार आणि राखाडी, काळ्या किंवा पांढऱ्या रंगाच्या या बियांना अनेकदा सब्जाच्या बिया म्हणजे ओसियम बॅसिलिकम् (Ocimum basilicum) समजले जाते. मात्र या दोन्हींमध्ये परक आहे.चिया सीड्स हा ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स, फायबर (तंतुमय पदार्थ), प्रोटीन (प्रथिने) आणि अँटी-ऑक्सिडंट्सचा स्रोत असल्याने त्यांना सुपरफूड मानले जाते. त्या पाण्यात/ दुधात भिजवून किंवा सॅलड/ पुडिंगवर टाकून कोरड्याही खाल्ल्या जातात. (महत्त्वाची सूचनाः तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच चिया सीड्सचा आहारात उपयोग करावा.)चिया पिकाचा नफा-खर्च गुणोत्तरदेखील (cost-to-benefit ratio) उच्च आहे. शेतकऱ्यांनी गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयामागे त्यांना ४.८१ परतावा मिळू शकतो. हा परतावा पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त आहे.-----------(लेखिका भारतीय प्रशासन सेवेच्या १९९४ च्या तुकडीतील अधिकारी असून, सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.)( लेखक पुणेस्थित पत्रकार-लेखक व माध्यम-अभ्यासक असून, गेली चार दशके माध्यम क्षेत्राशी संबंधित आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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