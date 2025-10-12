स्वागत नव्या पुस्तकांचे

अलौकिक अंटार्क्टिकानिसर्गाविषयीचे अपार कुतूहल आणि साहस करण्याची मनाची तयारी या बळावर कोल्हापुरातील डॉ. गायत्री व गुरुदास हर्षे ह्या दांपत्याने शिडाच्या बोटीतून अंटार्क्टिका प्रदेशाचा प्रवास केला. त्यांच्या प्रवासाची ‘अलौकिक अंटार्क्टिका’ ही साहसकथा वाचताना वाचकाला त्या रोमांचक थराराचा अनुभव येतोच, पण निसर्गविज्ञान, इतिहास, भूगोल यांविषयीची माहितीही मिळते. बर्फाळ प्रदेश आणि विषम हवामान असलेल्या अंटार्क्टिका प्रदेशात २१ दिवस राहणं हे खचितच सोपं नाही. त्यासाठी केलेली पूर्वतयारी, अभ्यास, प्रवासात आलेली आव्हाने, जबाबदारी आणि अनुभव हे एकत्रितपणे ‘अलौकिक अंटार्क्टिका’ या पुस्तकात देण्यात आले आहे. वैशिष्ट्य : अंटार्क्टिका प्रवासाच्या सविस्तर माहितीसह नकाशा, छायाचित्रे, संदर्भसूचीही उपलब्ध. प्रकाशन : राजहंस प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : १३२ मूल्य : २४० रु..इये कविताचिये नगरी‘वर्तमान कितीही भावुक असले तरीही, जीव कासावीस होतो शब्दांच्या जीवाचा’ असं म्हणणारे मो. ज. मुठाळ यांच्या संवेदनशील कवितांचा संग्रह म्हणजेच ‘इये कविताचिये नगरी’! माउली, श्रीकृष्ण, तुकाराम यांच्यापासून पुरुष, बाप, आई, कवी, सकाळ, पाऊस अशा विविध विषयांवरील कसदार कवितांचा समावेश या संग्रहात करण्यात आला आहे. छंदोबद्ध आणि मुक्तछंद अशा दोन्ही प्रकारच्या कवितांचे लेखन मुठाळ यांनी केले आहे. ‘कवितेतील हळवा शब्द आताशा गवसत नाही, तसाही शब्द आता काळजात गहिवरत नाही...’ असं म्हणत भवतालाशी संबंधित विविध घटकांमधून आणि घडणाऱ्या विविध घटनांमधून शब्द वेचत त्याद्वारे भावनांची उकल करणाऱ्या कवीने लिहिलेल्या ह्या कविता वाचकांच्या संवेदना अधिक समृद्ध करतील.प्रकाशन : सकाळ प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १३८ मूल्य : १९९ रु..सिल्व्हर नीड्लनानाविध व्यवसायांत यशस्वी मुशाफिरी करणाऱ्या संजय हिरासकर यांचं प्रेरक आत्मकथन म्हणजे ‘सिल्व्हर नीड्ल’. सुमेध वडावाला (रिसबूड) यांनी ह्या पुस्तकाचं लेखन केलं आहे. टेलरिंग करणाऱ्या वडिलांचा वारसा जपत हिरासकर यांनी सुरुवातीला थोडा काळ तो उद्योग केला, पण त्यांनी अनेक व्यवसाय केलेत. वयाच्या अकराव्या वर्षी शिवणकाम करणारा मुलगा ते वयाची साठी ओलांडण्यापूर्वी झालेला आलिशान हॉटेलचा मालक हा हिरासकर यांचा प्रवास थक्क करणारा आणि प्रेरणादायी आहे. इम्पोर्टेड कापडविक्री, दूधविक्री, जमीनविक्री, ट्रान्सपोर्ट असे असंख्य व्यवसाय करत वाइल्डलाइफ फोटोग्राफीचा छंदही त्यांनी जोपासला. एका उद्योजकाची ही यशोगाथा अंतर्मुख करते आणि प्रेरणाही देते.वैशिष्ट्य : ओघवत्या शैलीतून उलगडणारी यशोगाथा. चंद्रमोहन कुलकर्णी यांचे मुखपृष्ठ.प्रकाशन : मनोविकास प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २३२ मूल्य : ३२० रु..बाहुबली : जैन धर्मातील ६३ अंतर्दर्शनेजैन धर्माशी निगडित विविध घटकांचा तपशीलवार धांडोळा देवदत्त पट्टनायक यांनी ‘बाहुबली : जैन धर्मातील ६३ अंतर्दर्शने’ या पुस्तकात ६३ लेखांच्या माध्यमातून घेतला आहे. अमिता नायडू यांनी या पुस्तकाचा अनुवाद केला आहे. जैन धर्माशी संबंधित कथा, प्रतीकं, कर्मकांड आणि कल्पना यांचा सांगोपांग विचार या पुस्तकाद्वारे करण्यात आला आहे. जैन धर्मातील तत्त्व आणि विचार आजही कसे कालसुसंगत आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न पट्टनायक यांनी आपल्या पुस्तकाद्वारे केला आहे. जैन विचारधारा, इतिहास, जैन धर्म व हिंदू धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, जैन रिवाज, स्थापत्य, कला, कथा, जैन धर्म आणि एकेश्वरवाद या विभागांमध्ये ६३ लेखांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.वैशिष्ट्य : घटकानुरूप आकृत्या, छायाचित्र, नकाशे आणि अभ्यासकांसाठी उपयुक्त संदर्भसूची.प्रकाशन : मनोविकास प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २७२ मूल्य : ३५० रु..भूछत्रएका संवेदनशील तरुणाने त्याच्या परिघाचा व परिघाबाहेरचा घेतलेला शोध, त्यावर जमेल तसं केलेलं भाष्य आणि ओघवत्या शैलीत केलेले अनुभवकथन म्हणजे ‘भूछत्र’! अभय अरुण इनामदार यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. वरवर पाहता कोण्या एकाची वाटणारी ही कथा आपल्यापैकी प्रत्येकाला स्वतःची वाटू लागते. त्यात अनेक आपल्या जगण्याचे संदर्भ दिसू लागतात आणि मग ते लेखन आपलंच होतं. भूछत्रमधल्या ‘त्या’चे प्रश्न संपत नाहीत, त्याला ठोस उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे ‘तो’ गोंधळतोसुद्धा. मात्र, तो मूर्ख नाही. त्यामुळेच त्याच्या कथनाला वास्तवाची किनार आहे. त्याची सुख-दुःखे आपल्याला आपली वाटू लागतात आणि वाचक म्हणून आपण ह्या कथेत रमत जातो. वाचकाला अंतर्मुख करणारं लेखन इनामदार यांनी केलं आहे.वैशिष्ट्य : राजेंद्र गिरधारी यांचे मुखपृष्ठ आणि अभिनेता सुबोध भावेने पुस्तकाला दिलेला ‘ब्लर्ब’.प्रकाशन : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ४१६ मूल्य : ५०० रु..डोरियन ग्रेचे पोट्रेट‘द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे’ ही ऑस्कर वाईल्डची विलक्षण प्रसिद्ध व वादग्रस्त कादंबरी १८९० ला एका मासिकात प्रसिद्ध झाली. डोरियन ग्रेचे पोट्रेट हा या कादंबरीचा डॉ. कमलेश सोमण आणि जीवन आनंदगावकर यांनी केलेला स्वैर अनुवाद आहे. ही कादंबरी म्हणजे ऑस्कर वाईल्डचे आत्मकथन आहे असं काही अभ्यासक सांगतात. बंडखोर आणि समाजातील तथाकथित धारणांना धक्का देणारे अनेक विचार यात वाईल्डने मांडले आहेत. त्यामुळे त्या काळात या कादंबरीला विरोधही झाला. अनुवादकांनी मात्र मूळ कादंबरीचा संक्षिप्त व स्वैरअनुवाद केला आहे.प्रकाशन : गोयल प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १७० मूल्य : २९० रु..स्वागत नव्या पुस्तकांचे.झोप नीट, आरोग्य फिटकर्नल डॉ. करुणा माथुर दत्ता यांनी झोपेचं आरोग्याशी नातं उलगडणारी उपयुक्त रोजनिशी ‘झोप नीट, आरोग्य फिट’ या पुस्तकाद्वारे उलगडली आहे. त्यांच्या ‘माय स्लीप डायरी’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा स्नेहा केणी यांनी अनुवाद केला आहे. झोप म्हणजे काय? इथपासून ते निद्रा - एक सार्वजनिक आरोग्य समस्या असा एवढा परीघ या पुस्तकाद्वारे कवेत घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मेंदूची कार्यपद्धती, निद्राविकार, झोप आणि कार्यक्षमता, झोप व क्रीडा असे विविध विषय हाताळण्यात आले असून, चांगली झोप येण्यासाठी काय करावे? याचेदेखील मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.प्रकाशन : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ९६ मूल्य : १५० रु.. 