Whiplash Movie Analysis : शिस्त की दहशत, कला शिक्षणातील गुरूची खरी भूमिका

सुहास किर्लोस्कर - suhass.kirloskar@gmail.comअध्यापनाला एक शिस्त हवी परंतु उत्स्फूर्त कलेचे सादरीकरण करताना त्या शिस्तीचे ओझे वाटू न देणे, बंधनात स्वातंत्र्य देणे, हे गुरूचे कौशल्य आहे. हुकूमशाहीमध्ये उत्स्फूर्तता लयाला जाते. सगळे आपल्या हुकमाचे ताबेदार आहेत आणि आपल्याला घाबरतात याची नशा गुरूच्या/ शिक्षकाच्या डोक्यात जाते आणि त्याचा हुकूमशहा होतो. गुरू कसा असावा? गुरूविषयी आदरभाव असावा की शिष्यांनी गुरूला नेहमी घाबरून राहावे? कला क्षेत्र हे उत्स्फूर्त वातावरणात बहरते. दहशतीच्या वातावरणात कला कोमेजली जाईल की खुल्या वातावरणात नवनिर्मिती होईल? पडद्यावर काळाकुट्ट अंधार आहे. त्या अंधारातून ड्रम वादन ऐकू येते. बीटची लय वाढत जाते आणि एकदम ड्रमचे सिम्बल वाजतात. समेवर येताच अंधारातून अनेक खोल्या दिसतात आणि दूरवर एक युवक ड्रम वाजवताना दिसतो. तो युवक द्रुत लयीमध्ये वाजवण्याची प्रॅक्टिस करत असतानाच त्याला समोरच्या अंधारात एक व्यक्ती दिसते आणि तो वादन थांबवून सॉरी म्हणतो. समोर उभी असलेली व्यक्ती म्हणजे फ्लेचर आहे, जो गुरू आहे, म्युझिक कंडक्टर आहे. फ्लेचर त्या युवकाला नाव विचारतो. पहिल्या वर्षात शिकणारा अँड्र्यू गुरूला बघून घाबरतो. ‘‘तुला माहितीय मी कोण आहे?’’, ‘‘येस सर.’’ या प्रसंगी आपल्याला अंधारात पांढरा टी शर्ट घातलेला अँड्र्यू दिसतो आणि त्याच्या भोवती ड्रम सेट दिसतो. ‘‘मी विद्यार्थ्यांची निवड करत असतो, हे जर तुला माहीत आहे, तर तू (मला बघताच) ड्रम वादन का थांबवलेस?’’ घाबरलेला अँड्र्यू ड्रम वाजवतो आणि प्रतिक्रियेसाठी फ्लेचरकडे बघतो. यानंतर फ्लेचर लय दुप्पट करण्यास सांगतो, वेग वाढवण्यास सांगतो. दरवाजा बंद होतो आणि फ्लेचर गेल्याचे दिसते. अँड्र्यू एक उसासा टाकतो. खरे तर गुरूला हा नवा शिष्य सापडला आहे पण एक विद्यार्थी घाबरल्याचे बघताच फ्लेचरला जरा जास्तच आनंद होतो. व्हिपलॅश चित्रपटातील पहिलाच प्रसंग बोलका आहे. .Art Inspiration: नक्कल नको, स्वतःचा 'आवाज' शोधा! चित्रकार मनीषा पारेख यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास; वारसा असूनही कष्टाने सिद्ध केले वेगळेपण.गुरू कसा असावा? गुरूविषयी आदरभाव असावा की शिष्यांनी गुरूला नेहमी घाबरून राहावे? कला क्षेत्र हे उत्स्फूर्त वातावरणात बहरते. दहशतीच्या वातावरणात कला कोमेजली जाईल की खुल्या वातावरणात नवनिर्मिती होईल? असे अनेक प्रश्न चित्रपट बघताना पडतात. क्लासरूममध्ये सर्व युवक वेगवेगळी वाद्ये नोट्स बघून वाजवत आहेत, त्यांचे शिक्षक त्यांना काय वाजवायचे याबद्दल सूचना देत आहेत. वादकांमध्ये अँड्र्यू ड्रम वाजवतो आहे आणि त्याचवेळी त्याला दरवाजाबाहेर कोणीतरी उभे असल्याचे काचेतून दिसते. सर्वांनाच आदरयुक्त भीती वाटते की फ्लेचर ऐकत आहेत का? एकूणच सर्वांनाच गुरूची दहशत बसल्याचे दिसते. पाश्चात्त्य संगीतामध्ये म्युझिक कंडक्टर एकूण कार्यक्रमाचे सारथ्य करत असतो. अँड्र्यू प्रमाणेच इतर विद्यार्थी क्लेरोनेट, ट्रम्पेट, ट्रम्बोन, सॅक्सोफोन, डबल बेस अशी वेगवेगळी वाद्ये एकत्रितपणे वाजवतात, तेव्हा तेथील म्युझिक कंडक्टर सर्वांना योग्य त्या सूचना देत असतो आणि अचानक फ्लेचर त्या रूममध्ये येतो. अँड्र्यू आवंढा गिळताना दिसतो. फ्लेचर म्युझिक कंडक्टरची सूत्रे स्वतःकडे घेतो आणि सर्वांना वादन करण्याचे आदेश देतो. प्रत्येकाची टेस्ट घेतल्यानंतर फ्लेचर अँड्र्यूला दुसऱ्या दिवशी वादन शिकण्यासाठी येण्यास सांगतो. प्रचंड दडपणाखाली वादन करणाऱ्या अँड्र्यूला या प्रसंगाचे महत्त्व समजायला थोडा वेळ लागतो. हा प्रसंग इतक्या विस्ताराने बारकाव्यासह बघितल्यानंतर चित्रपटामध्ये पुढे काय घडणार आहे, कोणाचा स्वभाव कसा आहे, याची कल्पना येते. प्रेक्षक जॅझ संगीताबद्दल माहिती असो वा नसो, ड्रम मधील लय दुप्पट करण्यामधील बारकावे लक्षात येत असो वा नसो, चित्रपटातील पात्रांचा परिचय पहिल्या दहा मिनिटांत होतो. हीच आहे दृश्य माध्यमाची खासियत. व्हिपलॅश चित्रपट, यात पटकथा लेखक, दिग्दर्शक आणि सिनेमटोग्राफर यांनी या दहा मिनिटांत प्रेक्षकांना कह्यात घेतले आहे. पुढील प्रत्येक प्रसंगामध्ये फ्लेचरची दहशत सर्वच विद्यार्थ्यांवर असल्याचे जाणवते. सर्वच विद्यार्थी आपल्याला घाबरतात याचा फ्लेचरला गर्व आहे. हे सर्व चित्रपटात कोणाच्याही संवादातून ऐकवलेले नाही. महान चित्रपटकर्ते ‘शो डोन्ट टेल’ या नियमानुसार चित्रपट दाखवतात. संगीत विषयक चित्रपटात गुरू शिष्यांना कशी वागणूक देतो, याबद्दलचे भाष्य प्रसंगातून दिसते. कोणताही शिष्य गुरूबद्दल बोलताना दिसत नाही परंतु कॅमेऱ्याचा वापर कौशल्याने केल्यामुळे ती दहशत प्रेक्षकांना जाणवते आणि प्रेक्षकही फ्लेचर या गुरूला घाबरून चित्रपट बघतात. ड्रम सेटमध्ये ड्रम स्टुलावर वादक बसलेला असतो. त्याच्या डाव्या बाजूला स्नेअर ड्रम, समोर हाय टॉम, मिड टॉम, उजव्या बाजूला लो टॉम असतात. उभ्या स्टँडवर डाव्या बाजूला सिम्बल्स म्हणजे एक झांज असते, ज्याला हाय हॅटस म्हणतात. त्याच्यापुढे क्रॅश सिम्बल, उजव्या बाजूला मोठ्या आकाराची राइड सिम्बल असते. वादकाच्या गुडघ्यासमोर एक ड्रम असतो जो पायाने वाजवला जातो, त्याला बेस ड्रम म्हणतात. वादकाचे लय आणि तालावर प्रभुत्व असावे लागते. त्याचप्रमाणे वादन केव्हा मोठ्या आवाजात करावे, केव्हा आवाज हलका असावा, याचेही भान असावे लागते. ड्रम वादनाची साथ असेल तर कधी फक्त सिम्बल हलकेच वाजवल्या जातात. पटकथा लेखक दिग्दर्शक डॅमियन शॅजेल यांनी संगीताची भाषा समजून घेऊन त्यानुसार प्रसंग लिहिले आहेत, चित्रित केले आहेत. उत्तम संगीत गुरू परफेक्शनचा अट्टाहास धरतात परंतु त्याचा अतिरेक करताना गुरूकडून शिष्यांची कशी पिळवणूक होते याचे चित्रीकरण करताना संगीत विषयक तांत्रिक तपशील अचूकरीत्या दाखवण्याची काळजी घेतलेली आहे, हे विशेष. .जस्टीन हर्वीट्झ यांनी चित्रपटाचे संगीत दिग्दर्शनाची (कम्पोझर) जबाबदारी कौशल्याने सांभाळली आहे, चित्रपटाच्या प्रसंगानुसार जॅझ ड्रम वाजते, लयीचे खेळ अतिशय बारकाईने लिहिले आहेत. चित्रपट पुढे सरकतो त्यानुसार उत्तरोत्तर उत्तम जॅझ ऐकू येते. शरोन मिअर यांनी सिनेमटोग्राफीमधून जॅझ संगीतातील बारकावे दाखवले आहेत. विशेषतः समूह वादनात नेमक्या कोणत्या चुका झाल्या, त्या फ्लेचर कशा पद्धतीने ओळखतो, असे अनेक प्रसंग चित्रित करताना सांगीतिक समज जाणवते. चित्रपटातील अनेक प्रसंग प्रकाश योजनेमुळे उठावदार झाले आहेत. अंधार आणि प्रकाशाचा खेळ चित्रपटात अतिशय उत्तमरीत्या दाखवला आहे. अंधारामधील मंद पिवळा प्रकाश, त्या खोलीमध्ये एक वेगळीच वातावरण निर्मिती करतो. गुरू फ्लेचरची भूमिका जे. के. सिमन्सने अतिशय खंबीरपणे करताना म्युझिक कंडक्टरचा अट्टाहास, परफेक्शनचा आग्रह आणि दुराग्रह अशा अनेक छटा दाखवल्या आहेत. मिलेस टेलरने ड्रम वादक शिष्य अँड्र्यूची भूमिका करताना त्याचे निरागस भाव, घाबरलेपणा, मैत्रिणीबरोबर गप्पा मारतानाचा मोकळेपणा आणि ड्रम वादन शिकतानाचे बावरलेपण ते सिद्ध करून दाखवण्याचा निग्रह संयमितरीत्या दाखवला आहे. पाश्चात्त्य संगीतामध्ये म्युझिक नोट्स लिहिलेल्या असतात, त्या बघून वादन करायचे असते कारण ते समूह वादन आहे. जॅझमध्ये कुशल वादकाला / गायकाला उत्स्फूर्तपणे कला सादर करता येते परंतु त्यासाठी वेगळा वेळ दिला जातो. लिहून दिलेले वाजवणे हे तितके सोपे नसते. हिंदुस्थानी संगीत म्हणजे सगळे उत्स्फूर्त आणि पाश्चात्त्य संगीत म्हणजे सर्व काही लिहिलेले हा एक गैरसमज आहे. म्युझिक नोट्समध्ये आडव्या ओळी स्वराच्या pitch दर्शवतात आणि तालाच्या नोट्स उभ्या लिहिलेल्या असतात. एकदा म्युझिक नोट्सचा फोल्डर गहाळ होतो आणि अँड्र्यूच्या परीक्षेचा क्षण येतो, फ्लेचर अँड्र्यूला विचारतो की नोट्सशिवाय ड्रम वाजवू शकतोस का? अँड्र्यू ते करून दाखवतो. .परंतु गुरूला पराभूत केल्याचा क्षण शिष्याला महागात पडतो. गुरूचा अहं दुखावल्याची अनेक उदाहरणे भारतीय संगीतामध्ये आहेत. अनेक गुरूंनी शिष्याना पात्रता असूनही स्टेजवर सादरीकरण करण्याची परवानगी / संधी दिली नाही. काही गुरू शिष्यांना कार्यक्रम मिळणार नाहीत अशीही व्यवस्था करतात, ज्यामुळे कलेचा पराजय होतो आणि गुरू कलेपेक्षा मोठा होतो. अध्यापनाला एक शिस्त हवी परंतु उत्स्फूर्त कलेचे सादरीकरण करताना त्या शिस्तीचे ओझे वाटू न देणे, बंधनात स्वातंत्र्य देणे, हे गुरूचे कौशल्य आहे. हुकूमशाहीमध्ये उत्स्फूर्तता लयाला जाते. सगळे आपल्या हुकमाचे ताबेदार आहेत आणि आपल्याला घाबरतात याची नशा गुरूच्या/ शिक्षकाच्या डोक्यात जाते आणि त्याचा हुकूमशाह होतो. चित्रपटात व्हिपलॅश हे एका धूनचे नाव असले तरी चित्रपटाच्या अनुषंगाने त्याला वेगळा अर्थ आहे. व्हिपलॅश म्हणजे भावनांचा कल्लोळ, दोन टोकांच्या भावना एका वेळी अनुभवणे. व्हिपलॅश म्हणजे एखाद्याला बेसावध क्षणी पकडणे. अपघातामध्ये शारीरिक जखमा होतात त्यापेक्षा अधिक मानसिक खच्चीकरण होत असते. चित्रपट अनुभवताना त्याचे वारंवार प्रत्यंतर येत राहते. प्राइमवर उपलब्ध असलेला व्हिपलॅश संगीत विषयक चित्रपट असल्यामुळे प्रत्येक संगीत प्रकारातील गुरूने बघावा, शिष्यांनी बघावा, कोणत्याही कलेच्या साधकाने बघावा, शिक्षकांनी बघावा आणि पालकांनीही. कारण कोणतेही शिक्षण आनंददायी असावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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