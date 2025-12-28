Premium|AI World Models : शब्दांच्या पलीकडले 'एआय'; जग समजून घेणाऱ्या 'वर्ल्ड मॉडेल्स'ची नवी क्रांती!

संदीप वासलेकर कृत्रिम बुद्धिमत्तेत वर्ल्ड मॉडेल म्हणजे अशी प्रणाली जी वास्तवाची रचना, वस्तू, नातेसंबंध, भौतिक नियम आणि कृतींचे परिणाम शिकते. जेणेकरून कृती करण्यापूर्वी ती संभाव्य परिणामांची नक्कल करू शकेल. वाक्यातील पुढचा शब्द ओळखण्याऐवजी अशी प्रणाली पुढे काय घडेल याचा अंदाज बांधते. सध्याचे प्रवाह असेच राहिले, तर भारत आणि काही मध्यपूर्व देश डेटा, श्रम आणि ऊर्जा पुरवणारे म्हणून अडकून पडण्याचा धोका आहे. ‘एआय’च्या सर्वांत महत्त्वाच्या स्तरांसाठी ते बाह्य शक्तींवर अवलंबून राहतील. यामुळे सार्वभौमत्व, सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक स्वायत्तता यावर ताण येऊ शकतो.मी जानेवारी २०२५मध्ये हा स्तंभ लिहायला सुरुवात केली, तेव्हा मोठी भाषा मॉडेल्स (एलएलएम) हीच चर्चेची केंद्रबिंदू होती. वर्ष पुढे सरकत असताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) नोकऱ्या, सर्जनशीलता आणि जागतिक अर्थव्यवस्था कशी बदलणार यावरच सार्वजनिक चर्चा केंद्रित राहिली. मात्र ‘एआय’ शास्त्रज्ञांच्या एका लहानशा वर्तुळाबाहेर फारच थोड्या लोकांच्या लक्षात आले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आतच एक अधिक खोल आणि अधिक परिणामकारक अशी शांत क्रांती घडत होती. आधुनिक ‘एआय’चे शिल्पकार, ज्यांनी मशिन लर्निंग आणि सर्वसाधारण बुद्धिमत्तेची पायाभरणी केली; त्यांपैकी अनेक शास्त्रज्ञ ‘एलएलएम’पासून दूर जात होते किंवा जाणीवपूर्वक त्यात सहभागी होत नव्हते..यॅन लेकुन, ट्यूरिंग पुरस्कार विजेते आणि मेटाचे माजी मुख्य ‘एआय’ शास्त्रज्ञ, यांनी वारंवार सांगितले आहे की, ‘एलएलएम’ना भौतिक जगाशी जोड, कारण–परिणाम समज, सातत्यपूर्ण स्मृती आणि उद्दिष्टाधिष्ठित नियोजन यांचा अभाव आहे. त्यांच्यामते, केवळ भाषा मॉडेल्सचा आकार वाढवून खरी बुद्धिमत्ता निर्माण होऊ शकत नाही. म्हणूनच ते अनेक वर्षांपासून ‘वर्ल्ड मॉडेल्स’ या संकल्पनेचा पुरस्कार करत आहेत. आता आपल्या नव्या उपक्रमात असेच एक मॉडेल उभारण्याच्या तयारीत आहेत.जेफ्री हिंटन, ज्यांना डीप लर्निंगचे जनक मानले जाते, यांनी मात्र वेगळा मार्ग निवडला आहे. मोठ्या प्रमाणावर मॉडेल्स उभारण्याऐवजी, ते प्रगत एआय प्रणालीमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांविषयी इशारे देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. अधिक पॅरामिटर्स म्हणजेच अधिक समज किंवा तर्कशक्ती, असे नसते, यावर ते भर देतात. भारताला २०२६मध्ये, जागतिक ‘एआय’ वर्ग प्रणालीच्या खालच्या पातळीवर राहू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतील.योशुआ बेंजीयो, हिंटन आणि लेकुन यांच्यासोबत ट्युरिंग पुरस्कार मिळवणारे तिसरे शास्त्रज्ञ यांनी आपले लक्ष अधिकाधिक ‘एआय’ सुरक्षितता, अलाइनमेंट आणि प्रशासनाकडे वळविले आहे. सध्याच्या ‘एआय’ संरचना खऱ्या अर्थाने स्वायत्तता किंवा तर्कशक्ती दाखवतात, याबद्दल त्यांनी गंभीर शंका व्यक्त केल्या आहेत. फेई-फेई ली, गूगल क्लाउडच्या माजी मुख्य ‘एआय’ शास्त्रज्ञ, यांनी ही चर्चा मुख्य प्रवाहात येण्याआधीच ‘वर्ल्ड मॉडेल’सदृश संशोधन कार्यक्रम सुरू केले होते..Premium|Digital Banking : तंत्रज्ञानामुळे बँका बनताहेत शक्तिशाली!.डेमिस हासाबिस, गूगल डीपमाइंडचे सीईओ आणि रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते, यांनी कधीही ‘एलएलएम’ना सर्वसाधारण बुद्धिमत्तेसाठी पुरेसे असल्याचे मानले नाही. डीपमाइंडची सर्वांत महत्त्वाची यशस्वी कामगिरी, जसे की ‘अल्फा गो’ आणि ‘अल्फा फोल्ड’ ही नियोजन, शोध आणि संरचित तर्कशक्तीवर आधारित होती; केवळ भाषा निर्माणावर नाही.तांत्रिक पार्श्वभूमी नसलेल्या वाचकांसाठी ‘वर्ल्ड मॉडेल’ म्हणजे जग कसे चालते याचा मनात तयार होणारा नकाशा. माणसे असे मॉडेल सतत तयार करत असतात. आपण टेबलावरून काच ढकलली, तर ती खाली पडून फुटेल, हे आपल्याला माहीत असते. अन्न उघडे ठेवले, तर ते खराब होईल, हेही आपल्याला माहीत असते. आपण हे ज्ञान मजकुरातून नव्हे, तर प्रत्यक्ष अनुभवातून, निरीक्षणातून आणि कारण, परिणाम पाहून शिकतो.‘एआय’मध्ये, वर्ल्ड मॉडेल म्हणजे अशी प्रणाली जी वास्तवाची रचना, वस्तू, नातेसंबंध, भौतिक नियम आणि कृतींचे परिणाम शिकते, जेणेकरून कृती करण्यापूर्वी ती संभाव्य परिणामांची नक्कल करू शकेल.वाक्यातील पुढचा शब्द ओळखण्याऐवजी, अशी प्रणाली पुढे काय घडेल याचा अंदाज बांधते. यासाठी टाइपरायटरपेक्षा फ्लाइट सिम्युलेटर हे रूपक अधिक योग्य आहे. भाषा मॉडेल वाक्य पूर्ण करते; तर वर्ल्ड-मॉडेल-आधारित प्रणाली मनात प्रयोग करते. ‘मी हे केले तर, बहुधा ते घडेल.’ रोबोटिक्स, वैज्ञानिक शोध, हवामान मॉडेलिंग आणि गुंतागुंतीच्या निर्णयप्रक्रियेत, जिथे कारणमीमांसा अत्यावश्यक असते, तिथे हा दृष्टिकोन फार महत्त्वाचा ठरतो. म्हणूनच अनेक शास्त्रज्ञ वर्ल्ड मॉडेल्सना अधिक विश्वासार्ह आणि नियंत्रित ‘एआय’साठीचा पाया मानू लागले आहेत. विशेषतः सुरक्षिततेशी संबंधित क्षेत्रात आणि ‘एलएलएम’ना केवळ त्यावर बसवलेले प्रभावी इंटरफेस मानतात, बुद्धिमत्तेचा गाभा नव्हे..चीनमधील समांतर वळणचीनमध्येही अशाच प्रकारचे बौद्धिक स्थलांतरे दिसून येत आहेत. सॉन्ग-चुन झू, एक अग्रगण्य ‘एआय’ संशोधक, कॅलिफोर्नियातून चीनमध्ये परतले आणि त्यांनी उघडपणे सांगितले की, ‘मोठा डेटा, लहान कामे’ हा ‘एलएलएम’चा मार्ग खऱ्या बुद्धिमत्तेकडे नेणार नाही. त्यांनी त्याऐवजी ‘लहान डेटा, मोठी कामे’ असा संशोधन कार्यक्रम सुचवला, ज्यात संज्ञानात्मक संरचना, कारणात्मक तर्क आणि देहधारी वर्ल्ड-मॉडेल-आधारित दृष्टिकोनांचा समावेश आहे. झोउ झीहुआ, चीनमधील सर्वाधिक उद्घृत मशिन लर्निंग संशोधकांपैकी एक, यांनीही केवळ आकारवाढीवर अवलंबून राहण्याबाबत इशारा दिला आहे. त्यांनी प्रकाशित लेखनात आणि तांत्रिक चर्चांमध्ये अशा दृष्टिकोनाच्या मर्यादा आणि नैतिक धोके अधोरेखित केले असून, सुरक्षितता आणि प्र शासनासह विविध संशोधन मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.‘चायनीज ॲकॅडमी ऑफ सायन्स’ने २०२५मध्ये, ‘सायन्सवन’ हे विशेष ‘एआय फॉर सायन्स’ व्यासपीठ सादर केले. डझनभर संस्थांनी मिळून विकसित केलेले हे व्यासपीठ, सर्वसाधारण ‘एलएलएम’प्रमाणे नसून, तरंग, स्पेक्ट्रा आणि क्षेत्रे यांसारख्या वैज्ञानिक स्वरूपातील माहितीवर काम करण्यासाठी, विशेष साधने समन्वयित करण्यासाठी आणि प्रयोग व साहित्य-समीक्षेसाठी एजंट-आधारित कार्यप्रवाह चालवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकाभिमुख ‘एलएलएम’ उत्पादनांपासून दूर जाऊन, वैज्ञानिक बुद्धिमत्तेकडे वळण्याचा हा जाणीवपूर्वक निर्णय आहे.जेनेटिक्स आणि विकासात्मक जीवशास्त्र संस्थेतील गाओ काईशिया यांच्यासारख्या संशोधकांच्या नेतृत्वाखालील पथके, या बदलाचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहेत. सर्वसाधारण भाषा मॉडेल्समध्ये सूक्ष्म सुधारणा करण्याऐवजी, ते प्रथिन डिझाइन, कण अनुकरण आणि साधनांचे संयोजन यासाठी विशेष प्रणाली उभारत आहेत. सिम्युलेटर, प्रतीकात्मक तर्कशक्ती आणि एजंट-आधारित प्रणाली एकत्र करत..Premium|Dark Matter Particle Search : ‘कृष्ण पदार्था’चा वेध.‘एआय’ सुरक्षिततेकडे जागतिक वळणप्रगत ‘एआय’मुळे उद्भवणाऱ्या अत्यंत धोक्यांच्या प्रश्नावर चीननेही अधिक ठाम भूमिका घेतली आहे. २०२५च्या सुरुवातीला, चिनी तज्ज्ञ ‘एआय’ला प्रामुख्याने सार्वजनिक हिताचे साधन म्हणून मांडत होते आणि मानवी अस्तित्वाशी संबंधित धोके कमी महत्त्वाचे मानत होते. एप्रिलमध्ये शांघाय येथे झालेल्या एका परिषदेत, शास्त्रज्ञांनी हे धोके फक्त खासगीत बोलून दाखवले. मात्र त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पोलिटब्युरोला संबोधित करत एआयमुळे उद्भवू शकणाऱ्या अभूतपूर्व धोक्यांना आळा घालण्यासाठी कायदेशीर आणि तांत्रिक यंत्रणा उभारण्याचे आवाहन केले.काही महिन्यांतच, कॉनकॉर्डिया ‘एआय’ आणि शांघाय एआय यांनी ‘एआय’ धोक्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक चौकट सादर केली. सप्टेंबरपर्यंत, चीनच्या राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थेने जनरेटिव्ह मॉडेल्स, सुरक्षा मूल्यांकन आणि गतिशील जोखीम वर्गीकरण यांसाठी बंधनकारक आणि स्वैच्छिक अशा मिश्र ‘एआय’ सुरक्षितता मानकांवर प्रगती केली.योशुआ बेंजीयो यांनी फेब्रुवारी २०२५मध्ये ‘एआय’ सेफ्टी रिपोर्ट सादर केला, तेव्हा ग्लोबल साऊथमधील अनेक देशांची प्रतिक्रिया थंड होती. चीन, भारत आणि यूएई यांसारख्या देशांनी तो पाश्चिमात्य देशांचा वाढ रोखण्याचा प्रयत्न म्हणून या अहवालाकडे पाहिले. मात्र वर्ष जसजसे पुढे गेले, तसतशी ही भूमिका बदलू लागली.अबू धाबीच्या राज्यकर्त्या कुटुंबाची प्रमुख गुंतवणूक संस्था ‘जी-४२’ने स्वतःची फ्रंटियर एआय सुरक्षितता चौकट सादर केली. दक्षिण कोरिया आणि ब्राझीलमध्ये ‘एआय’ प्रशासनावर, त्यात अत्यंत धोक्यांच्या प्रतिबंधासह, संसदीय चर्चा सुरू झाल्या.नोव्हेंबरमध्ये, भारताने ‘एआय’ प्रशासनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. ती स्वैच्छिक स्वरूपाची होती. ‘एआय’ सुरक्षिततेचा मुद्दा पाश्चिमात्य राजकारणातही फूट पाडू लागला आहे. स्टीव्ह बॅनन यांनी हिंटन आणि इतर शास्त्रज्ञांनी जारी केलेल्या, सुपरइंटेलिजन्सवर मर्यादा घालण्याच्या पत्रावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे MAGA चळवळीतील काही गट अस्वस्थ झाले. त्याच वेळी, इतर गट उलट दिशेने दबाव आणत होते, ज्यामुळे युरोपियन युनियनवर आपल्या ‘एआय ॲक्ट’मधील काही तरतुदी शिथिल करण्याचा दबाव वाढला. हे ताणतणाव दर्शवितात की २०२६मध्ये ‘एआय’ सुरक्षितता ही पाश्चिमात्य आघाडीतील एक मोठी फट ठरू शकते..नवी जागतिक श्रेणी व्यवस्थापाश्चिमात्य देशांचा एक भाग ग्राहकाभिमुख ‘एलएलएम’पलीकडे जाऊन वैज्ञानिक आणि सुरक्षितताभिमुख ‘एआय’कडे वळत असताना, मोठ्या अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांनी भारत आणि मध्यपूर्वेत डेटा सेंटर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढवली. ‘एलएलएम’ नाहीसे होणार नाहीत. मात्र ते ‘एआय’ मूल्यसाखळीच्या खालच्या टप्प्यावर राहतील व भारतासारख्या ग्लोबल साऊथमधील ऊर्जा आणि पाणी खपत करणाऱ्या डेटा सेंटर्सवर अवलंबून. वरच्या टप्प्यावर, वैज्ञानिक शोध, प्रगत मॉडेल्स आणि मूलभूत ‘एआय’ संरचनांवर नियंत्रण हळूहळू काही मोजक्या देशांकडे केंद्रित होऊ शकते. त्यात अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपान हे देश असतील.सध्याचे प्रवाह असेच राहिले, तर भारत आणि काही मध्यपूर्व देश डेटा, श्रम आणि ऊर्जा पुरवणारे म्हणून अडकून पडण्याचा धोका आहे. ‘एआय’च्या सर्वांत महत्त्वाच्या स्तरांसाठी ते बाह्य शक्तींवर अवलंबून राहतील. यामुळे सार्वभौमत्व, सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक स्वायत्तता यांवर ताण येऊ शकतो.२०२५ या वर्षात एका नव्या तंत्र-औपनिवेशिक श्रेणीव्यवस्थेची पायाभरणी झाली. भारताला २०२६मध्ये जागतिक ‘एआय’ वर्ग प्रणालीच्या खालच्या पातळीवर राहू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक सुरक्षा व्यवस्था घडवण्यात आणि आपल्या देशाचे वैज्ञानिक सार्वभौमत्व विकसित करण्यात भारताने पुढाकार घेतला पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.