World Youth Table Tennis : रोमेनियात भारताचा टेबल टेनिसमधील दमदार ठसा, युवा खेळाडूंनी उज्ज्वल भविष्याची दिली चाहूल

जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.comभारताच्या युवा खेळाडूंनी रोमेनिया येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक युथ टेबल टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये तीन विभागांत पदकांवर मोहर उमटवत नवा इतिहास रचला. दिव्यांशी भौमिक हिने १५ वर्षांखालील मुलींच्या विभागात ब्राँझपदक पटकावले. भारताच्या मुलींच्या संघाने १५ वर्षांखालील विभागात ब्राँझपदकावर नाव कोरले. भारताच्या मुलांच्या संघाने १९ वर्षांखालील विभागात रौप्यपदकाची माळ गळ्यात घातली. युवा खेळाडूंच्या संस्मरणीय कामगिरीमुळे टेबल टेनिस या खेळातील भारताचे भविष्य उज्ज्वल असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे..भारताच्या १९ वर्षांखालील मुलांच्या संघामध्ये प्रियानूज भट्टाचार्य, पुनित बिस्वास, अंकुर भट्टाचर्जी, पी. बी. अभिनंद या खेळाडूंचा समावेश होता. या संघाने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत फ्रान्सवर ३-० असा सहज विजय साकारला आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. भारताच्या या संघासमोर पुढे तैपई संघाचे आव्हान होते. दोन संघांमध्ये अटीतटीची झुंज पाहायला मिळाली. पहिल्या चार लढतींनंतर दोन देशांमध्ये २-२ अशी बरोबरी झाल्यानंतर पी. बी. अभिनंद याने सू सिएन चिए याच्यावर वर्चस्व गाजवत भारताला ३-२ असा विजय मिळवून दिला. सुवर्णपदकासाठीच्या लढतीत भारतीय संघाला बलाढ्य जपानचा सामना करावा लागला. जेतेपदाच्या शर्यतीतील पहिल्याच लढतीत अंकुर भट्टाचर्जी-रुसेई कावाकामी यांच्यामध्ये चुरस पाहायला मिळाली. या लढतीत भारताच्या अंकुर भट्टाचर्जी याला ३-२ असा निसटता पराभव सहन करावा लागला. त्यामुळे भारताचे ऐतिहासिक सुवर्णपदक थोडक्यासाठी हुकले; मात्र भारताच्या युवा मुलांनी पटकावलेल्या रौप्यपदकानेही नवा अध्याय लिहिला गेला. ही बाब कौतुकास्पद आहे..भारताच्या १५ वर्षांखालील मुलींच्या संघामध्ये दिव्यांशी भौमिक, अंकोलिका चक्रवर्ती, अनन्या मुरलीधरन व नाईशा रेवासकर या खेळाडूंचा समावेश होता. भारताच्या मुलींच्या संघाने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत जर्मनीवर ३-१ अशी मात अंतिम चार फेऱ्यांमध्ये पाऊल ठेवले. उपांत्य फेरीच्या लढतीत कोरियन संघाकडून भारतीय मुलींच्या संघाला ३-० अशी हार पत्करावी लागली. यामुळे भारतीय मुलींच्या संघाला सुवर्णपदकापासून दूर राहावे लागले; मात्र ब्राँझपदक पटकावण्यात त्यांना यश लाभले.दिव्यांशी भौमिक हिने मुलींच्या १५ वर्षांखालील विभागात सलामीच्या लढतीत अल्जेरियाच्या जेड मॉरिस हिला पराभूत केले. त्यानंतर कोरियाच्या मिनसिओ व जपानच्या कोकोमी इशिदा यांना नमवत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. चीनच्या झू कीहुई हिच्यासोबत तिला उपांत्य फेरीत लढावे लागले. या लढतीतील पहिल्या सामन्यात तिला बाजी मारता आली; पण पुढील चार सामन्यांमध्ये तिचा पराभव झाला. यामुळे ४-१ अशा पिछाडीमुळे दिव्यांशी भौमिकला ब्राँझपदकापर्यंतच मजल मारता आली. या प्रतिष्ठेच्या जागतिक स्पर्धेतील तिचे हे दुसरे पदक होय. १५ वर्षांखालील मुलींच्या संघाचीही ती सदस्य होती. या संघानेही ब्राँझपदक पटकावले हे विशेष..भारतीय युवा खेळाडूंच्या देदीप्यमान कामगिरीबाबत मुलांच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रशिक्षक पराग अगरवाल यांना विचारले असता ते म्हणाले, भारतीय टेबल टेनिस संघाला मसिमो कॉस्टॅटिनी यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. त्यांच्यासह इतर प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनात भारतीय खेळाडूंचा खेळ बहरत आहे. जागतिक युथ टेबल टेनिस स्पर्धेची तयारी मागील एक वर्षापासून सुरू होती. अंकुर भट्टाचार्य हा जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर आहे. तसेच आपल्या संघातील चारही खेळाडू सातत्याने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळत असतात. त्यामुळे त्यांना दबावाखाली खेळण्याचा अनुभव येत असतो. यामुळे या स्पर्धेमध्ये पदक पटकावण्याची आशा या संघातील खेळाडूंकडून बाळगण्यात येत होती. मुलांच्या संघाने १९ वर्षांखालील विभागात भारताला पहिले पदक मिळवून देताना नेत्रदीपक कामगिरी केली.भारताच्या १५ वर्षांखालील मुलींच्या संघाच्या प्रशिक्षिका भावना सैनी यांनी खेळाडूंच्या प्रदर्शनाचे कौतुक केले. त्या म्हणाल्या, की भारतामधील युवा मुलींमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय यश मिळवण्याची क्षमता आहे. दिव्यांशी भौमिक, अंकोलिका चक्रवर्ती, रियाना बुटा या खेळाडू भविष्यात नक्कीच उत्तुंग झेप घेऊ शकतील. मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला, दिया चितळे या महिला खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठसा उमटवत युवा खेळाडूंना प्रेरणा देण्याचे कार्य केले. पूर्वीच्या काळात चीन, जपान, कोरिया या देशांतील खेळाडूंचा दबदबा असायचा; पण आता भारतीय खेळाडू चीनविरुद्ध सामना खेळायला केव्हाही तयार असतात. तसेच त्यांना हरवण्याची क्षमताही राखतात. भारतातील टेबल टेनिस प्रगतिपथावर रूढ होत आहे..Premium|Indian Test Cricket Team Management : एकमेकां सहाय्य करू, अवघे जाऊ खड्यात .‘पिंपल रबर’मुळे फरकभावना सैनी यांनी याप्रसंगी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली. त्या म्हणाल्या, की मनिका बत्रा हिने ‘पिंपल रबर’ असलेले रॅकेट वापरायला सुरुवात केली. तिथपासून आता भारतातील बहुतांशी महिला खेळाडू याच प्रकारचे रॅकेट वापरत आहेत. ‘साधे रबर’ असलेले रॅकेट इतर देशांतील खेळाडू वापरतात; पण भारतीय खेळाडू ‘पिंपल रबर’ असलेले रॅकेट वापरत आहेत. यामुळे चेंडूच्या गतीमध्ये फरक पडताना दिसत आहे. भारतीय खेळाडूंच्या खेळामध्येही प्रगती होताना दिसत आहे. इतर देशांतील खेळाडूंसमोर त्यामुळे आव्हान निर्माण होत आहे.राज्यस्तरापासूनच कौतुकाची थाप हवीभावना सैनी यांनी याप्रसंगी भारतातील टेबल टेनिस या खेळासाठी व त्यामधील खेळाडूंच्या प्रगतीसाठी काय करायला हवे, याबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले, की ‘‘खेळाडूंनी राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार खेळ केल्यानंतर त्यांना नावाजले जाते. खेळाडूंनी राज्यस्तरावर छान प्रदर्शन केल्यानंतरपासूनच त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची पाठ द्यायला हवी. राज्य, केंद्र, संघटना, कॉर्पोरेट अशा सर्वांनीच खेळाडूंसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. आर्थिक सहाय्य, स्कॉलरशिप यांसारख्या बाबींकडे लक्ष द्यायला हवे.’’.दिग्गज होण्याकडे वाटचालचीन, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांतील खेळाडूंची टेबल टेनिस या खेळातील कामगिरी आतापर्यंत काबिल ए तारीफ ठरली आहे; मात्र शरथ कमल, जी. साथियान, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, मनिका बत्रा, अयहिका मुखर्जी, सुतीर्थ मुखर्जी, दिया चितळे यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतासाठी मोलाची कामगिरी केली आहे. त्यामुळे युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळाले आहे. आगामी काळात भारत देश टेबल टेनिस या खेळामध्ये दिग्गज होण्याकडे वाटचाल करीत आहे. आता भारतीय खेळाडू आगामी आशियाई, ऑलिंपिक यांसारख्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांमध्ये पदक पटकावण्याची किमया करतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.