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Y2K Bug and Technology Revolution : वायटूकेपासून एआयपर्यंत; तंत्रज्ञान बदललं, पण पर्यायांच्या गर्दीत ग्राहकांचा गोंधळ कायम

Online Shopping Decision Fatigue : वायटूकेच्या चर्चेपासून इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत तंत्रज्ञानाचा प्रवास मोठा आहे. मात्र, तंत्रज्ञानामुळे पर्याय वाढले असले, तरी योग्य निवड करण्याचा गोंधळही वाढला आहे. बदलत्या ग्राहकसंस्कृतीचा आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचा हा वेध आहे.
Y2K Bug and Technology Revolution

Y2K Bug and Technology Revolution

esakal

सप्तरंग टीम
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प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.com

कोणतीही वस्तू घेण्यासाठी असंख्य पर्याय एका टचवर आले. कपडे, शूज, मोबाइल, घड्याळं, अंडरवेअर्स, रेस्तरां, दुकानं, खाद्यपदार्थ किंवा शॉपिंग साइट्स अशा सगळ्याच बाबतीत बहुपर्यायांची मुबलक मुबलकता आली. पण त्यामुळे होतं असं की, नक्की काय, कुठून आणि चांगलं डील मिळवून कसं घ्यायचं हे पाहून दमछाक होते.

मी तेव्हा तेरा-चौदा वर्षांचा होतो. वर्ष २००० उजाडणार होतं. मी ज्या मोठ्या मुलांमध्ये – दादांमध्ये - क्रिकेट खेळायचो, त्यांच्या ग्रुपमध्ये तेव्हा एकच चर्चा होती – वायटूकेची. २००० या वर्षात एक जानेवारीला कॉम्प्युटरवर तारीख काय असेल? हा प्रश्न तेव्हा चर्चिला जात होता. तो झिरपत झिरपत आम्हा शाळेत जाणाऱ्या मुलांपर्यंतही आला होता. शाळेत तेव्हा तसा कॉम्प्युटर हा औपचारिक विषय होता, पण आमचा थेट कॉम्प्युटरशी संबंध येत नव्हता. काही मुलं गेम खेळायची तितकाच. त्यात मला ते फारसे आवडायचे नाहीत. त्यामुळे हे सगळे जण वायटूकेचं किती चर्वितचर्वण करताहेत असं आम्हाला – निदान मला तरी वाटत होतं.

मोठं झाल्यावर वाचलं की, वायटूकेचा प्रश्न हे एक गिमिक होतं. मुद्दामहून तंत्रज्ञान उत्पादनांकडे लोकांचं लक्ष आकर्षित करून घेण्यासाठी टेक-कंपन्यांनी निर्माण केलेलं मार्केटिंग गिमिक. कॉम्प्युटर नेहमीप्रमाणेच तारीख दाखवणार होता, हे तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या धुरीणांना माहीत होतं, पण वायटूकेमुळे अचानक कॉम्प्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टिम्स असले शब्द चर्चेत आले. जणू हे गिमिक पुढे होऊ घातलेल्या इंटरनेट क्रांतीची, सोशल मीडियाची, मोबाइल क्रांतीची आणि आताच्या एआयची नांदी असावी असं आता वाटतं.

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