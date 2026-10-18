Y2K Bug and Technology Revolution : वायटूकेपासून एआयपर्यंत; तंत्रज्ञान बदललं, पण पर्यायांच्या गर्दीत ग्राहकांचा गोंधळ कायम

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comकोणतीही वस्तू घेण्यासाठी असंख्य पर्याय एका टचवर आले. कपडे, शूज, मोबाइल, घड्याळं, अंडरवेअर्स, रेस्तरां, दुकानं, खाद्यपदार्थ किंवा शॉपिंग साइट्स अशा सगळ्याच बाबतीत बहुपर्यायांची मुबलक मुबलकता आली. पण त्यामुळे होतं असं की, नक्की काय, कुठून आणि चांगलं डील मिळवून कसं घ्यायचं हे पाहून दमछाक होते.मी तेव्हा तेरा-चौदा वर्षांचा होतो. वर्ष २००० उजाडणार होतं. मी ज्या मोठ्या मुलांमध्ये – दादांमध्ये - क्रिकेट खेळायचो, त्यांच्या ग्रुपमध्ये तेव्हा एकच चर्चा होती – वायटूकेची. २००० या वर्षात एक जानेवारीला कॉम्प्युटरवर तारीख काय असेल? हा प्रश्न तेव्हा चर्चिला जात होता. तो झिरपत झिरपत आम्हा शाळेत जाणाऱ्या मुलांपर्यंतही आला होता. शाळेत तेव्हा तसा कॉम्प्युटर हा औपचारिक विषय होता, पण आमचा थेट कॉम्प्युटरशी संबंध येत नव्हता. काही मुलं गेम खेळायची तितकाच. त्यात मला ते फारसे आवडायचे नाहीत. त्यामुळे हे सगळे जण वायटूकेचं किती चर्वितचर्वण करताहेत असं आम्हाला – निदान मला तरी वाटत होतं. मोठं झाल्यावर वाचलं की, वायटूकेचा प्रश्न हे एक गिमिक होतं. मुद्दामहून तंत्रज्ञान उत्पादनांकडे लोकांचं लक्ष आकर्षित करून घेण्यासाठी टेक-कंपन्यांनी निर्माण केलेलं मार्केटिंग गिमिक. कॉम्प्युटर नेहमीप्रमाणेच तारीख दाखवणार होता, हे तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या धुरीणांना माहीत होतं, पण वायटूकेमुळे अचानक कॉम्प्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टिम्स असले शब्द चर्चेत आले. जणू हे गिमिक पुढे होऊ घातलेल्या इंटरनेट क्रांतीची, सोशल मीडियाची, मोबाइल क्रांतीची आणि आताच्या एआयची नांदी असावी असं आता वाटतं. .Premium|Reverse Migration During Covid : शहरातून गावाकडे परतीचा प्रवास; कोरोना काळातील स्थलांतराचा अनोखा अभ्यास.वर्ष २००० ते २०२६... या सव्वीस वर्षांत किती नि काय काय घडलंय.... साधं उदाहरण - मी लहान असताना घरी रेडियो कम कॅसेट प्लेअर होता. त्यावर आम्ही कॅसेट्स लावायचे. कॅसेट्सच्या भोकांमध्ये बोटं घालून त्या रिवाईंड करायच्या. खराब झाल्या की, त्यातल्या पातळ, करड्या पट्ट्यांचा गुंडाळ्या घेऊन खेळत बसायचं. त्या पट्ट्यांचा मऊ, प्लॅस्टिकी पोत मला आवडायचा. मग सीडीज आणि डीव्हीडीज आल्या. रस्त्यारस्त्यांवर पायरेटेड सीडीज विकणाऱ्यांची भूछत्र उगवून आली. आणि काही वर्षांत सीडी गायब झाल्या – कबूतरं येऊ नयेत म्हणून खिडक्यांबाहेर दोऱ्यांनी लटकवण्यापुरत्या उरल्या! पेन ड्राइव्ह्ज आले. त्यांचीही जागा ‘ढगा’ने अर्थात क्लाउडने घेतली! गाणी, फाइल्स, खासगी-सार्वजनिक डेटा सर्व काही तिथेच साठतो. आणि या सर्व डेटाला रोज खाऊन, पचवून सशक्त होत जातोय तो सिंहासनस्थ एआय!आज कुण्या लहान मुलाला खोक्यासारखे टीव्ही आणि मॉनिटर होते हे सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल. लँडलाइन फोन होते म्हटलं तर बावचळायलाच होईल.या दोन हजारोत्तरी काळातच मोबाइल फोन हे उपकरण आयुष्यात आलं. आधी केवळ फोन करण्यासाठी, किंवा संदेश पाठवण्यासाठी वापरात असलेला हा ‘प्राणी’ पाहता पाहता अन्न-वस्त्र-निवाऱ्याप्रमाणे ‘गरजेची वस्तू’ झाला. अनालॉग तर सोडा, पण त्याने पाहता पाहता डिजिटल कॅमेऱ्यांनाही हद्दपार केलं. मोबाइलने स्व-प्रतिमेवर प्रेम करायला शिकवलं. मी कोणीतरी महत्त्वाचा आहे, असं फीलिंग दिलं, आणि त्याचबरोबर आपल्या प्रतिमेला ‘ब्युटिफाय’ करण्याचा पर्याय देऊन मनात एक सुप्त न्यूनगंडही सोडला. जग प्रतिमांनी गजबजलं, प्रतिमांच्या समुद्रात बुडलं. आता जिथे जाऊ, तिथे पाहू तिथे प्रतिमाच प्रतिमा दिसतात. आपण प्रतिमा जगतो, प्रतिमेत राहतो, प्रतिमा खातो, आणि उपभोगतो त्याही प्रतिमाच!.कोणत्याही वस्तू घेण्यासाठी असंख्य पर्याय एका टचवर आले. कपडे, शूज, मोबाइल, घड्याळं, अंडरवेअर्स, रेस्तरां, दुकानं, खाद्यपदार्थ किंवा शॉपिंग साइट्स अशा सगळ्याच बाबतीत बहुपर्यायांची मुबलक मुबलकता आली. पण त्यामुळे होतं असं की, नक्की काय, कुठून आणि चांगलं डील मिळवून कसं घ्यायचं हे पाहून दमछाक होते आणि त्यात नवी वस्तू घेण्याचा आनंद विरून जातो. समाधान न मिळाल्याने ‘आणखी हवं’चा हव्यास वाढत जातो. वस्तू कोण आहे आणि तिचा उपभोक्ता कोण आहे यांमधल्या सीमारेषाच धूसर झालीय!मी कॉलेजमध्ये असतानाच्या आसपास ऑर्कुटने आभासी जगाचं दार खुलं केलं. तेव्हा पर्सनल कॉम्प्युटर विकत घ्यायला सुरुवात झाली होती. (बाबांना कॉम्प्युटर घेण्यासाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळाल्याने आम्ही कॉम्प्युटर घेतला होता. पण तेव्हा इंटरनेट परडवणारं नव्हतं!) चॅटिंग साइट्सच्या उदयाला आल्या आणि संवादाची, परिणामी नातेसंबंधांची वीण बदलू लागली. या आभासी अदृश्याचा आयुष्यावर दाब हळूहळू वाढला.या अदृश्याने माझ्या पिढीला तोवर फार महाग असणारं खासगीपण बहाल केलं! आपण कोणाशी मैत्री करतो, आपण कोणाशी बोलतो, आपण काय बोलतो यांवर घरातल्या आणि समाजातल्या कोणाचंही लक्ष नाही यातलं सुख वेगळं होतं. नंतरच्या डेटिंग ॲप्समुळे नातेसंबंध जोडण्याची प्रक्रियाच बदलली. सामाजिक नियमांत करकचलेल्या एलजीबीटीक्यूसह सर्वच समूहांना थोडा मोकळा श्वास मिळाला. सोशल मीडियामुळे दबलेल्या आवाजांना एक मंचही मिळाला. आपण व्यक्ती म्हणून कोणीतरी आहोत, केवळ समूहातले एक घटक नाहीयोत, ही व्यक्तिवादी जाणीव तीव्र झाली आणि ती वाढीस लागली. आर्कुट ही (बहुधा पहिली) सोशल मीडिया साइट वापरली ती आम्हा मिलेनियल्सनी. पण ती केवळ एक सुरुवात होती, त्याच्या नंतर आलेल्या अपग्रेडेड अवतारांनी म्हणजे फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम इत्यादी सोशल साइट्सनी तर प्रत्यक्ष जगण्याला समांतर असं आभासी जग तयार केलं. ‘प्रत्यक्ष मी’ आणि ‘सोशल साइट्स’वरचा मी – असं जगणं दुभंगलं आणि ‘न्यू नॉर्मल’ झालं. नेमकं काय घडतंय हे कुणालाही समजायच्या आत या अदृश्याने तरुणांबरोबरच मध्यमवयीन आणि वयस्कर व्यक्तींनाही आपल्या ताब्यात घेतलं..हळूहळू लहानशा अदृश्याला डोळे फुटले, कान उगवले. आता तो सगळ्यांवर लक्ष ठेवून आहे. ज्याने खासगीपण दिलं, तोच आता त्याच्या मुळावर उठला आहे. तुम्ही काय खाता-पिता, बोलता, करता, कुठे जाता हे सगळं त्याला माहिती आहे. किंबहुना तो तुम्ही काय खायला हवं, काय बोलायला हवं, कुठे जायला हवं, आणि कोणाला मत द्यायला हवं हेही ठरवू लागला आहे. तो नुसता आपल्यावर वॉच ठेवणारा नुसता ‘बिग ब्रदर’ राहिलेला नाही, तर तो तुम्हाला हवं ते विकत घ्यायला लावणारा, तुमची मतं तयार करणारा, कळत-नकळत तुमच्या सगळ्या निर्णयांवर परिणामी जगण्यावर प्रभाव टाकणारा ‘अव्याख्येय’ अशी शक्ती झाला आहे! बिग ब्रदर चिरायू होतोय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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