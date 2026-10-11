What Do Young People Read : आजचे तरुण काय वाचतात?

प्रणव सखदेव- sakhadeopranav@gmail.comआजचे तरुण काय वाचतात? या प्रश्नाचं तत्काळ दिलेलं माझं उत्तर आहे – आजचे तरुण पाहतात. तंत्रज्ञान क्रांती, माहितीची विस्फोट आणि मोबाइल क्रांती झाल्यानंतरच्या काळात तरुणांची ही पिढी सिनेमे, व्हिडिओ, वेबसिरीज पाहते तशीच कोणत्याही फॉरमॅटमधली पुस्तकंही ‘पाहते’च. नमस्कार, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीच्यानिमित्ताने वाचन प्रेरणा दिन असतो बघा. म्हणून आम्ही आमच्या कॉलेजात एक परिसंवाद ठेवलाय. विषय आहे, आजचे तरुण काय वाचतात? तुम्ही सहभागी व्हावं अशी इच्छा आहे,’ फोनवरून एका प्राध्यापकाने विचारलं. विविध साहित्य संमेलनं, साहित्यिक उत्सव इत्यादींत एक ‘टोकन’ म्हणून एखादा तरी असा कार्यक्रम असतो. (आता जेन झी चलतीत आहे). मी तत्काळ उत्तरलो, ‘अहो, मी चाळिशीला आलो आता!’ तसे प्राध्यापक म्हणाले, ‘म्हणजे तरुणच की तुम्ही!’ मी मनातल्या मनात म्हटलं, मराठी साहित्याचं सरासरी वय काढलं तर ते साधारण सत्तर भरेल! मग बरोबरच!…तर असा प्रश्न कुठेही आला किंवा दिसला की मला आठवतं, मी आठवीत असताना मला कविता, साहित्य वगैरेची गोडी लागली. मी लिहू लागलो, तेव्हा मला माझ्या मामाने, राजीव जोशींनी कल्याण सार्वजनिक वाचनालयाच्या काही शे वर्षं जुन्या वास्तूत नेलं होतं. मी कितीतरी वेळ अवाक होऊन पाहतच राहिलो. इतका प्रचंड पुस्तक-साठा तिथे होता, आहे. आयुष्यात प्रथमच इतकी पुस्तकं पाहत असल्याने मी अचंबित झालो होतो. आणि नंतर तिथे नियमित जाणं सुरू झालं. कविता लिहीत असल्याने मी सुरुवात कवितासंग्रहापासून केली, त्यात पहिले वाचले मर्ढेकर! नंतर थोडं गद्य वाचायची गोडी लागली ती प्रवीण दवणे यांच्या वृत्तपत्रीय सदरामुळे. ते मला तेव्हा फार रिलेट झालं आणि इंग्रजीचं दोनशे पानी पुस्तक वाचायचा आत्मविश्वास दिला तो चेतन भगतने. नंतर तो आवडेनासा, पटेनासा झाला, पण इंग्रजी साहित्याचं प्रचंड जग त्याच्यामुळे खुलं झालं याचं श्रेय मी त्यालाच देतो. .Premium|US Green Card Suspension: अमेरिकेतल्या नोकरीचे रस्ते आता बंद होणार का? भारतीयांसाठी नेमकं काय बदलेल?.हे सांगण्यामागचं कारण असं की, वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेली मुलं आणि तरुण वेगवेगळी पुस्तकं वाचत असतात, असतील. काही जण एका टप्प्यावर असतील, काही आणखी वेगळ्या. पण या प्रश्नाचा विचार करताना मला आणखी एक प्रश्न नेहमी भेडसावतो, तो असा की, तरुण म्हणजे नक्की कोण? कारण मराठी साहित्य-संस्कृती जगतात पन्नाशीतल्यांनाही तरुण वगैरे म्हटलं जातं! किंवा आम्ही मनाने तरुण आहोत असं वाक्य फेकलं जातं! तेव्हा मुराकामीचं एक वाक्य मला नेहमी आठवतं – ओन्ली डेड कॅन बी सेव्हन्टीन फॉरेव्हर!माझ्या मते तरुणपणाची वयोमर्यादा फारतर ३५ पर्यंत ताणता येऊ शकते. खरंतर १८ ते ३० इतकीच! याला जोडूनच एक मुद्दा असा की, गेल्या काही वर्षांमध्ये पिढ्यांमधली अंतरं खूप कमी कमी व्हायला लागली आहेत. पूर्वी एखादी पिढी १०-१५ वर्षांची असेल, तर आता ही वर्षं पाच-सात इथपर्यंत आली आहेत. म्हणजे माझ्यापेक्षा सहा वर्षांनी लहान असणारा माझा नातेवाईक काय पाहतो, वाचतो किंवा त्याची भाषा, त्याचे फॅशन सेन्स हे मला समजून घ्यायला अवघड जातात, एवढा हा फरक आहे. म्हणजे १८ ते ३५ हा वयोगटात दोन-तीन पिढ्या नांदताना दिसतात. झपाट्याने बदलत असलेल्या काळामध्ये ते नक्की काय वाचतात, हे शोधणं हे काहीसं कठीण आणि तितकंच गमतीशीरही ठरू शकतं. फक्त या प्रश्नाच्या काही एक ठोस उत्तरांपर्यंत जायचं असेल तर मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यांच्या, शहरांच्या कॉलेजांमध्ये, तरुण जिथे हँगआउट्स करतात अशा ठिकाणी सर्वेक्षणं केली पाहिजेत. त्यातून मिळालेल्या माहितीचं संख्याशास्त्रीय विश्लेषण करून समोर आलेल्या निष्कर्षांवर चर्चा झाली पाहिजे. कारण माहितीचा आधार मिळाल्याशिवाय अशा प्रश्नांवर चर्चा करणं हे आधारहीन होतं.तरी वाचक, संपादक आणि लेखक म्हणून माझी काही निरीक्षणं इथे मांडतो. अर्थातच ही निरीक्षणं माझी स्वतःची असल्याने, ती सगळ्यांना लागू होतीलच असं नाही..आजचे तरुण काय वाचतात? या प्रश्नाचं तत्काळ दिलेलं माझं उत्तर आहे – आजचे तरुण पाहतात. तंत्रज्ञान क्रांती, माहितीची विस्फोट आणि मोबाइल क्रांती झाल्यानंतरच्या काळात वाढलेली तरुणांची ही बहुतांश पिढी सिनेमे, व्हिडिओ, वेबसीरीज पाहते तशीच कोणत्याही फॉरमॅटमधली पुस्तकंही ‘पाहते’च. ती अक्षरं पाहते, त्याचा टाइप पाहते, त्यातली डिझाइन, मोकळ्या जागा पाहते आणि त्यामुळे अक्षरांचे अर्थही ती अक्षरं पाहूनच आपल्या आत घेते. त्यांचं वाचन आता पुस्तकं, अक्षरांपुरतंच मर्यादित राहिलेलं नाही. तर ते अधिक विस्तारित झालं आहे. मग आता असा प्रश्न पडू शकतो की, आजचे तरुण ज्याला आपण पुस्तक हातात घेऊन वाचन करणं म्हणतो, तशा प्रकारचं वाचन करतच नाहीत का? तर याचं ठोस, एकच एक उत्तर देणं कठीण आहे. लेखक म्हणून मला येत असलेले प्रतिसाद पाहिले तर असं दिसतं की.अनेक तरुण मराठी पुस्तकं आवडीने विकत घेऊन, किंवा वाचनालयांमधे जाऊन वाचतात. आणि यातलं गमतीशीर निरीक्षण असं की, यातले बहुतांश तरुण वाचक हे जरी शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी मुंबई-पुणे किंवा औरंगाबाद-नागपूर अशा शहरांमध्ये राहत असले, तरी ते कोणत्यातरी लहान-मोठ्या गावांतून शहरात आलेले असतात. गावोगावी होणारी ग्रंथप्रदर्शनं, साहित्य संमेलनं पाहिली तर असं लक्षात येतं की, आज मुंबई-पुण्यापेक्षा साहित्याची, वाचनाची आणि पुस्तकांची मोठी भूक ही निमशहरांमध्ये, गावांमध्ये अधिक आहे. या तरुणांपर्यंत लेखक, साहित्यसंस्था, प्रकाशक, विक्रेते असे साहित्य व्यवहाराशी संलग्न असलेले लोक तितके प्रभावीपणे पोचत नाहीयेत ही वस्तुस्थिती आहे.सोशल मीडियासारख्या माध्यमांमुळे माहितीचा स्फोट झाला आहे, प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल आणि स्वस्तात इंटरनेट आलेलं आहे. त्यामुळे निमशहरातल्या तरुणाला नव्या पुस्तकांची माहिती पटकन मिळते. पण प्रत्यक्षात ती पुस्तकं मिळायला अमेझॉन वगैरे असलं तरी अडचणी येतात. तरुण काय वाचतात, याचा विचार करण्याआधी पहिले पुस्तकं जास्तीत जास्त पोचवण्यासाठी ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. विविध विषय-आशय यांचं एक्स्पोजर मिळाल्यावर, मग ते आपापली रुची वृद्धिंगत करतील आणि त्यातून पुढे काहीएक ठोस, अभ्यासाधारित निष्कर्ष काढता येतील. अन्यथा, मराठी साहित्यिक परिसंवादात हाणत राहतील आपापली मतं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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