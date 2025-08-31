महाराष्ट्रीयन तरुणाईचे सुवर्ण भविष्य!

जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.comसरत्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या दोन युवा खेळाडूंनी भारताचा झेंडा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिमाखात फडकवला. मूळची साताऱ्याची असलेली आणि आता पिंपरी चिंचवड येथे वास्तव्यास असलेली १६ वर्षीय शर्वरी शेंडे हिने जागतिक ज्युनियर तिरंदाजी सांघिक विभागात ब्राँझपदक पटकावल्यानंतर वैयक्तिक विभागात सुवर्णपदकावर मोहर उमटवली. सांगलीच्या १७ वर्षीय यश खंडागळे याने राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंगमध्ये अजिंक्यपद स्पर्धेतील ज्युनियर विभागात ६५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदकाची माळ आपल्या गळ्यात घातली. याप्रसंगी या दोन उदयोन्मुख खेळाडूंच्या आतापर्यंतच्या प्रवासावर टाकलेला प्रकाशझोत....शर्वरी शेंडे हिने जागतिक ज्युनियर तिरंदाजी स्पर्धेतील सांघिक विभागात गाथा खडके व जियानाकुमार यांच्या साथीने ब्राँझपदक पटकावले. त्यानंतर वैयक्तिक विभागात सुवर्णपदकाला गवसणी घालताना देदीप्यमान कामगिरी केली. तिरंदाजी या खेळामध्ये वर्षानुवर्षे दक्षिण कोरियन खेळाडूंचे वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून येत आहे. शर्वरी हिने या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत व अंतिम फेरीत दक्षिण कोरियन तिरंदाजांना पराभूत करताना काबिल ए तारीफ खेळ करून दाखवला. तिरंदाजीच्या रणांगणात तिने केलेल्या कामगिरीचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे..शर्वरी आपल्या आई-बाबा, आजी-आजोबा व लहान भावासह पिंपरी चिंचवड येथे वास्तव्यास आहे. शर्वरी हिची पावले जी. जी. इंटरनॅशनल शाळेमध्ये शिकत असताना तिरंदाजी या खेळाकडे वळली. त्या शाळेची वरिष्ठ खेळाडू आर्या प्रसाद ही तिरंदाजीचे कसब आत्मसात करीत असताना शर्वरी हिलाही या खेळाबाबत आवड, गोडी निर्माण होऊ लागली.शर्वरी हिने तिरंदाजी प्रशिक्षक कुणाल तावरे यांच्या सान्निध्यात या खेळाचे बारकावे शिकण्याचा प्रयत्न केला. एका आठवड्यात दोन वेळा तिरंदाजीचा सराव होऊ लागला. तावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिरंदाजी शिकण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमधून युवा खेळाडू येथे येतात. शर्वरी हिच्याकडे अफाट गुणवत्ता आहे. हे लहान वयापासूनच दिसून येत होते. ११ वर्षांची असताना १४ वर्षांखालील गटाच्या स्पर्धेतही ती यश मिळवायची. आपल्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या खेळाडूंनाही पराभूत करण्याची क्षमता तिच्याकडे होती..लाकडी ते धातूचा बाणशर्वरी २०२२पर्यंत लाकडी धनुष्य बाणाने सराव करीत होती; पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्बन व मेटलच्या (धातू) धनुष्य बाणाने खेळावे लागते. लाकडी धनुष्य बाणाने खेळताना ताण कमी असतो. शर्वरीला याचीच सवय होती, मात्र धातूच्या बाणासह अचानक खेळावे लागल्यानंतरही शर्वरी दबावाखाली आली नाही.आदिती स्वामीकडून प्रेरणाजागतिक ज्युनियर तिरंदाजी स्पर्धा २०२३मध्ये रंगली. आदिती स्वामी हिने या अत्यंत महत्त्वाच्या स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक पटकावले. याप्रसंगी शर्वरी हिला प्रेरणा मिळाली. आदितीने सुवर्णपदक मिळवण्याआधीपर्यंत शर्वरीच्या मनामध्ये स्पर्धेत सहभागी व्हायचे एवढेच असायचे. त्यानंतर मात्र ध्येय बदलले. जागतिक स्पर्धेत पदक पटकावण्याचे स्वप्न शर्वरी बघू लागली. २०२३मधील स्पर्धेमध्ये अपयश आल्यानंतर प्रशिक्षक तावरे यांच्यासह शर्वरी हिने चुका शोधत त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर २०२५मध्ये शर्वरी हिने आपली मनोकामना पूर्ण केली..अकादमीसाठी जागा हवीयशर्वरी ही कुणाल तावरे यांच्या स्वराज्य तिरंदाजी अकादमी येथे सराव करते. या अकादमीत ३५ ते ४० खेळाडू या खेळाचा सराव करायला येतात, मात्र या अकादमीला अद्याप हक्काची जागा मिळालेली नाही. तावरे प्रयत्न करीत आहेत, मात्र कुणाकडूनही अद्याप मदत मिळालेली नाही. आगामी काळात पुरेशी जागा उपलब्ध होईल, अशी आशा तावरे यांना आहे.सलून चालवणारे बाबायश खंडागळे याने राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ६५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावण्याचा पराक्रम केला. १७ वर्षीय हा पठ्ठ्या सांगली येथे वास्तव्यास आहे. आई-वडील व लहान भाव हे त्याचे कुटुंब. वडील सलून चालवत आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. यश स्वतः बारीवीची परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे..ऑलिंपिक पदकाचे स्वप्नयश खंडागळे याच्याशी संवाद साधला असता, त्याने आतापर्यंतच्या वाटचालीबाबत आपले मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, आई-बाबा यांच्या मेहनतीमुळे मला झेप घेता येत आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेत पदक पटकावता आले आहे. आता आशियाई, जागतिक व ऑलिंपिक पदक पटकावण्याचे ध्येय बाळगले आहे.अपार मेहनतीला श्रेयमयूर सिंहासने यांच्या मार्गदर्शनाखाली यश खंडागळे वेटलिफ्टिंगचे कसब आत्मसात करीत आहे. या वेळी मयूर यांनी यश याच्या अंगामध्ये असलेला एक महत्त्वपूर्ण गुण सांगितला. ते म्हणाले की, वेटलिफ्टिंगमध्ये वजन उचलावे लागते. हा गुण यशमध्ये त्याच्या कुटुंबीयांकडून आला होता. त्याच्या रक्तामध्ये हे होते; पण या खेळामध्ये पुढे जाण्यासाठी यश यानेही अपार मेहनत केली. तो जास्तीत जास्त वेळ सराव करीत असे. कोणत्याही क्षणी त्याला सराव करायला सांगितल्यास तो तयार होत असे. कधीही थकवा आला असे तो म्हणाला नाही..वजनी गट बदललामयूर सिंहासने यांनी यश याला वजनी गट बदलल्याचा त्रास झाला, असेही सांगितले. ते म्हणाले, जागतिक संघटनेकडून मागील वर्षी वजनी गटाबाबत नवे नियम जाहीर करण्यात आले. याचा अवलंब यावर्षी जून महिन्यात करण्यात आला. यश याचे वजन ६९ किलो असायचे. त्यामुळे तो ६७ किलो वजनी गटात सहभागी होत असे. एक ते दोन किलो वजन कमी करताना त्रास होतो, पण प्रयत्न केल्यास वजन कमी होऊ शकते. राष्ट्रीय स्पर्धेत तो याच गटात सहभागी झाला. राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी झालेल्या वजनी गटातच खेलो इंडिया स्पर्धेतही खेळावे लागले, पण नियम बदलल्यामुळे यश याला राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ६५ किलो वजनी गटात सहभागी व्हावे लागले..६७ किलो वजनी गट रद्द करण्यात आला. तरीही यश डगमगला नाही. वजन कमी करण्यासाठी त्रास झाला. यश याने स्नॅच यामध्ये १२३ किलो वजन उचलले. तसेच क्लीन व जर्क यामध्ये १५० किलो वजन उचलले. यश याची क्षमता यापेक्षा जास्त वजन उचलण्याची होती. तरीही त्याने इतर खेळाडूंपेक्षा जास्त वजन उचलत सुवर्णपदक आपल्या नावावर केले, अशा शब्दांत त्यांनी यशचे मनापासून कौतुक केले.. 