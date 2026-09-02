Satara News : दहा हजार विद्यार्थ्यांकडून दोन्ही राजेंना पत्रे; शहर बस सुरू करण्याची मागणी; साताऱ्यातील जेन-झीसह जेन-अल्फाही सरसावले

सातारा - सातारकरांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या शहर बस वाहतुकीच्या प्रश्नाची सोडवणूक अत्यंत गरजेची आहे, हे लक्षात घेऊन ‘सकाळ’च्या मोहिमेत सातारकर उत्स्फूर्तपणे सहभागी असतानाच जेन-झी व जेन-अल्फाही पुढे सरसावले. शहरातील शाळा व महाविद्यालयातील तब्बल दहा हजार विद्यार्थ्यांनी शहर बसच्या मागणीबाबत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व खासदार उदयनराजे भोसले यांना पत्र पाठविण्याची मोहीम राबविली. ही मोहीम सुरू असतानाच मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी दहा ई-बस मंजूर केल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांनी त्यांना अभिनंदनाची पत्रेही पाठविली..पंधरा वर्षांपासून बंद असलेल्या शहर बससेवेमुळे सातारकरांना विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या आर्थिक, वाहतूक आणि दैनंदिन गैरसोयींचा प्रश्न ‘सकाळ’ने गेले १२ दिवस लावून धरला आहे. ‘सिटी बस धावलीच पाहिजे’ या मालिकेतून विद्यार्थ्यांपासून नोकरदारांपर्यंत, महिला-ज्येष्ठ नागरिकांपासून सर्वसामान्य प्रवाशांपर्यंतच्या अडचणी मांडल्या. वाढता प्रवासखर्च, वाहतूक कोंडी, खासगी वाहनांची वाढती संख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव याकडे लक्ष वेधले..सातारकरांसाठी शहर बस हा महत्त्वाचा विषय होता. त्यामुळे सातारकर उस्फूर्तपणे या मोहिमेत सहभागी झाले. ज्येष्ठ नागरिक, व्यावसायिक, विद्यार्थी व महिला संघटनांनी ‘सकाळ’कडे प्रतिक्रिया देत बससेवेचा प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या. शहर बससेवेसाठी सर्वच स्तरातील लोक सरसावत असताना साताऱ्यातील नवीन पिढीही मागे राहिली नाही.जेन-झी व जेन-अल्फा असलेल्या शाळकरी मुलांनीही या मोहिमेत आपला सहभाग नोंदविण्यास सुरुवात केली. शहरातील विविध शाळांतील पाचवी ते दहावीच्या सुमारे दहा हजार विद्यार्थ्यांनी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे व खासदार उदयनराजे यांना शहर बससेवा तातडीने सुरू करण्याच्या मागणीबाबतची पत्रे पाठविली. त्यामध्ये शहर बससेवा सुरू होण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याची आग्रही मागणी केली..दरम्यान, विद्यार्थ्यांची पत्र मोहीम व ‘सकाळ’च्या या पाठपुराव्याची दखल घेत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी चर्चा करून साताऱ्यासाठी दहा मिनी ई-बस उपलब्ध करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले. हे वृत्त येताच सातारकरांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. विद्यार्थ्यांनी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांना पत्र पाठवून त्यांचे तसेच ‘सकाळ’चे बस सुरू करण्यासाठी हालचाली केल्याबद्दल आभारही मानले..दहा ई-बस होणार उपलब्धसातारकरांच्या जिव्हाळ्याचा आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शहर बससेवेचा प्रश्न ‘सकाळ’ने मालिकेच्या माध्यमातून लावून धरला. ‘सातारकरांना बस कधी मिळणार?’ या सवालापासून सुरू झालेल्या या मालिकेत बससेवा नसल्यामुळे नागरिकांच्या खिशावर पडणारा अतिरिक्त भार मांडण्यात आला. शहरांतर्गत प्रवासासाठी बस नसल्याने नागरिकांना रिक्षा किंवा स्वतःच्या वाहनावर अवलंबून राहावे लागते. विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या बस पासचा लाभ घेता येत नाही.पालकांना मुलांना शाळा-महाविद्यालयात सोडण्यासाठी स्वतःचे वाहन काढावे लागते किंवा रिक्षाचा खर्च करावा लागतो. नोकरदारांनाही रोजच्या प्रवासाचा अतिरिक्त खर्च सोसावा लागतो. बससेवा बंद असल्याची किंमत केवळ गैरसोयीच्या रूपात नाही, तर सातारकरांच्या खिशातून रोज मोजावी लागत असल्याचे वास्तव मालिकेतून समोर आणण्यात आले. त्यातून शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या पुढाकारातून सातारकरांसाठी दहा ई-बस उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला..आता प्रतीक्षा बस रस्त्यावर येण्याचीदहा मिनी ई-बस उपलब्ध करण्याचा निर्णय हा पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, सातारकरांची अपेक्षा आता निर्णयापासून प्रत्यक्ष सेवेकडे आहे. बस कधी उपलब्ध होणार, कोणते मार्ग निश्चित होणार आणि प्रत्यक्ष फेऱ्या कधी सुरू होणार? याकडे आता विद्यार्थी, पालक, नोकरदार आणि सर्वसामान्य सातारकरांचे लक्ष लागले आहे..अभ्यासपूर्ण मांडणीगेल्या १५ वर्षांपासून सातारा शहराची बंद पडलेली ‘सिटी बस सेवा’ पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी दैनिक ‘सकाळ’ने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून सातारकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला वाचा फोडली. माझ्या २००२-०३ मधील ‘ऑपरेशन्स रिसर्च’ व ओरिजिन-डेस्टिनेशन मॅट्रिक्सच्या शास्त्रीय अभ्यास अहवालाची दखल घेऊन ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केलेले वृत्त आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी प्रशासनाचे डोळे उघडण्यास मोलाची ठरली.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सातारकरांच्या या दैनंदिन त्रासाची आणि वाहतूक कोंडीची तत्काळ दखल घेत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केलेल्या तत्पर, प्रामाणिक आणि प्रभावी पाठपुराव्यामुळे सातारा शहरासाठी दहा पर्यावरणपूरक ‘इलेक्ट्रिक मिनी बस’ना अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. १५ वर्षांचा प्रदीर्घ वनवास संपवून सातारकरांना हक्काची सार्वजनिक वाहतूक भेट दिल्याबद्दल मी समस्त सातारकर नागरिक, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांचे शतशः आभार मानतो..साताऱ्यातील पेठ व अंतर्गत अरुंद रस्त्यांसाठी या ‘मिनी बस’ अत्यंत व्यवहार्य आणि वाहतुकीला अडथळा न ठरणाऱ्या सिद्ध होतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात मंजूर झालेल्या या १० ई-मिनी बसमुळे शहरातील शाळा-कॉलेजेसचे विद्यार्थी, महिला आणि नोकरदार वर्गाचा प्रवास सुरक्षित आणि सुखकर होणार आहे. सातारकरांच्या हितासाठी लोकप्रतिनिधींची प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि वृत्तपत्राची सामाजिक बांधिलकी एकत्र आल्यास विकासाचे मोठे प्रश्न कसे मार्गी लागतात, याचे हे एक आदर्श उदाहरण ठरले आहे. या लोककल्याणकारी निर्णयाबद्दल शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि वृत्तपत्र मोहिमेद्वारे जनआवाज बुलंद करणाऱ्या दैनिक ‘सकाळ’च्या संपूर्ण टीमचे मनापासून आभार व मनःपूर्वक अभिनंदन!- प्रा. अरुण बी. देगावकर, माजी डीन ॲकॅडमिक व विभागप्रमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सातारा..‘सकाळ’च्या मालिकेतील प्रमुख मुद्दे१५ वर्षांपासून बससेवा बंदरिक्षा आणि खासगी वाहनांवर अवलंबित्वनागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त भारविद्यार्थ्यांना बस पासच्या सवलतीचा लाभ नाहीपालकांचा वेळ, इंधन किंवा रिक्षाचा खर्चनोकरदारांचा रोजचा प्रवास महागलावाहतूक कोंडी आणि पार्किंगचा प्रश्नशास्त्रीय अभ्यासाचा आधार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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