शारदा सचिन भोसले या ग्रामीण भागातील एक सामान्य महिला. २०११ मध्ये निसर्ग महिला बचत गटाची स्थापना करून स्वतःच्या शेतात त्यांनी रोपवाटिका व्यवसाय सुरू केला. आज याच रोपवाटिकेच्या पश्चिम महाराष्ट्रात १३ शाखा उभ्या आहेत. यातून हजारो महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. १५ वर्षांच्या काळातील त्यांचा हा प्रवास जिद्द, चिकाटी आणि प्रबळ इच्छाशक्तीचा आहे..शारदा भोसले या उच्चशिक्षित आहेत. माहेरची शेती असल्याने त्यांना वडिलांकडून व्यावसायिक शेतीचे बाळकडू मिळाले. सासरी आल्यानंतर त्यांनी विडणी गावासह परिसरातील महिलांना एकत्रित करून निसर्ग महिला बचत गटाची स्थापना केली. या माध्यमातूनच त्यांनी स्वतःच्या शेतात पालेभाज्या, फळे आणि फूलझाडांची निसर्ग रोपवाटिका सुरू केली..संघटन कौशल्य, अथक मेहनत, प्रामाणिकपणा व कर्तृत्वाच्या जोरावर एक दोन नव्हे, तर त्यांनी विडणीसह पश्चिम महाराष्ट्रात फलटण, पाडेगाव, आळेफाटा, उरळीकांचन इत्यादी ठिकाणी तब्बल १३ शाखा सुरू केल्या. पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांच्या रोपांना चांगली मागणी आहे. सर्व शाखांचा व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने करून पारदर्शकता आणली आहे. रोपनिर्मितीतील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ जाणून घेऊन त्यांनी रोपवाटिका उद्योगामध्ये स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे..या उद्याेगातून त्या हजारो महिलांच्या हाताला काम मिळवून देण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. वर्षभर महिलांना रोजगार मिळवून दिला आहे. महिलांचा विकास साधण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे.निसर्ग रोपवाटिकेच्या माध्यमातून काम करत असतानाच त्यांच्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेऊन फलटण येथील लायन्स क्लब ऑफ फलटण गोल्डनच्या संचालकपदी त्यांची निवड करण्यात आली. तेथेही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवत त्याद्वारे माहिलांसाठी विविध आरोग्य शिबिरे, सौंदर्य स्पर्धा, तसेच विविध स्पर्धा, सांस्कृतिक व व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करत सामाजिक बांधिलकी जपली आहे..शारदा भोसले यांचे पती सचिन रघुनाथ भोसले हे प्रसिद्ध युवा उद्योजक असून, त्यांच्या शिवजल ग्रुपचे रिअल इस्टेटमध्ये खूप मोठे नाव आहे. त्यांच्या माध्यमातून नाईकबोमवाडी, पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यातील अनेक गरजू महिलांना कमी किमतीत हक्काची घरे मिळाली आहेत. शारदा भोसले यांच्या यशामध्ये त्यांचे पती सचिन भोसले, सासू, सासरे, मुलांचा मोठा वाटा आहे..महिलांनी धैर्याने पुढे यावेपारंपरिक शेती करत असताना आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी महिला बचत गटामार्फत आधुनिक रोपवाटिका उभी करण्याचा संकल्प केला. त्यात यश मिळाले. ग्रामीण भागातील महिलांनी जिद्दीने पुढे आल्यास त्याही उद्योग व्यवसायामध्ये यशस्वी होऊ शकतात, हे मी सिद्ध केले आहे. त्यामुळे महिलांनी मोठ्या धैर्याने पुढे येणे गरजेचे आहे, असे शारदा भाेसले आवर्जून सांगतात.