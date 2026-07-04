Karad Nws : सातारा जिल्ह्यात ४३ पुलांचे डेथ वॉरंट

- सचिन शिंदेकऱ्हाड - पावसाळा आला, की पुलांच्या पुनर्बांधणीपासून त्याच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसारखे विषय गाजतात. त्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केलेल्या अहवालात ४३ पूल धोकादायक झाले असल्याचा निष्कर्ष काढत, त्यांचे डेथ वॉरंटच जारी केले आहे. अहवालानुसार पुढील पाच वर्षांत त्यांची तातडीने पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे, तर त्यासाठी १७० कोटी ८० लाख रुपये निधीची गरज असल्याचेही म्हटले आहे..जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील ब्रिटिशकालीन पूल खिळखिळे झाले आहेत. पावसाळ्यात त्या पुलांवरील प्रवास धोक्याचा ठरण्याची भीती आहे. तो टाळण्यासाठी बांधकाम खात्याने हालचाली केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात बांधकाम विभागाकडून जिल्ह्यातील धोकादायक पुलांची यादी जाहीर केली आहे. ब्रिटीशकालीन, जीर्ण पुलांमुळे प्रवाशांची सुरक्षा टांगणीला लागण्याची भीती व्यक्त केली आहे.जिल्ह्यातील ७०५ पुलांचे संरचनात्मक स्ट्रक्चरल ऑडिट व नियमित निरीक्षण करण्यात आले होते. त्यात ६५६ पूल सुस्थितीत आहेत. ४३ पुलांनी मात्र धोक्याची पातळी ओलांडली आहे, तरीही ते उभे आहेत, असा अहवालात उल्लेख आहे. यंदाच्या वर्षाकरिता पुनर्बांधणी व दुरुस्ती आवश्यक असणाऱ्या पुलांची तीन टप्प्यांत कामे होणार आहेत. त्यासाठी अंदाजित १०२ कोटी पाच लाखांची गरज आहे..दशकात ४६ जणांनी गमावला जीवमागील दशकात जीर्ण पुलांची वेळेत दुरुस्ती, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि देखभालीकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे अनेक गंभीर दुर्घटना घडल्या. त्यात ४६ जणांना जीव गमवावा लागला. काही प्रकरणांतील चौकशी अहवालांनी ऑडिट, देखभाल आणि प्रशासकीय विलंबावर बोट ठेवले आहे. महाड (रायगड) येथील सावित्री नदीवरील (२ ऑगस्ट २०१६) ब्रिटिशकालीन पूल अतिवृष्टीत कोसळला. त्यात दोन एसटी बससह अनेक वाहने नदीत वाहून गेली..त्या दुर्घटनेत ४२ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर राज्यातील जुन्या पुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मागील वर्षी कुंडमळा (पुणे) येथील इंद्रायणी नदीवरील (१५ जून २०२५) जुन्या लोखंडी पुलावर क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी झाल्याने तो कोसळला. त्या दुर्घटनेत चौघांचा मृत्यू झाला. अनेक जण जखमी झाले.प्राथमिक चौकशीत पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट न झाल्याचे, दुरुस्तीला विलंब झाल्याचे आणि स्थानिकांच्या वारंवार तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले. याशिवाय कऱ्हाड तालुक्यातील कऱ्हाड ते विटा रस्त्यावरील कृष्णा नदीवरील जुना पूल व तांबवे येथील पूल कोसळले. सुदैवाने त्यात जीवितहानी झालेली नाही..वाईत सर्वाधिक धोक्याचे पूलवाई तालुक्यात सर्वाधिक धोकादायक पूल आहेत. येथील तीस पूल वाहतुकीस धोक्याचे आहेत. त्यासाठी सुमारे ६७ कोटी ७५ लाखांच्या निधीची गरज आहे. त्यापाठोपाठ सातारा तालुक्यातील पाच मोठ्या पुलांची स्थिती बिकट आहे. त्यासाठी ७६ कोटींहून अधिक निधीची गरज आहे. जावळी तालुक्यातील चार लहान पूल खराब झाले आहेत. त्याच्यासाठी पाच कोटींच्या निधीची गरज आहे. त्याशिवाय कऱ्हाड, खंडाळा, पाटण व महाबळेश्वर तालुक्यात प्रत्येकी एक पूल वाहतुकीस धोक्याचा आहे. त्यासाठी सरासरी दीड कोटी ते साडेतीन कोटींच्या आसपास निधीची गरज आहे..प्रस्ताव कागदावरचआकाशात काळे ढग जमा झाले की जिल्ह्यातील शेकडो प्रवाशांच्या काळजाचा ठोका चुकतो. पावसाळा दारात येऊन ठेपलाय, नद्या- नाले ओसंडून वाहू लागले आहेत; पण सार्वजनिक बांधकाम मंडळाने पाहणी केलेल्या ४२ पुलांच्या पुनर्बांधणीच्या हालचाली अद्यापही कागदावर प्रस्तावित आहेत. केवळ ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चे रिपोर्ट आणि १७० कोटींच्या निधीच्या मंजुरीच्या फाइल्स धूळ खात पडून आहेत. त्याच्या मंजुरीसाठी दुर्दैवी घटना घडण्याची वाट पाहिली जाते काय, असा प्रश्न जनता विचारत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.