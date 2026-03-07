सातारा

Success Story: वाईच्या अभिषेक ओझर्डे यांची आयएएसपदी झेप; यूपीएससीत देशात ३३६ वी रँक

Abhishek Ozharde IAS: वाई येथील अभिषेक अभय ओझर्डे यांनी UPSC परीक्षेत देशात ३३६ वी रँक मिळवत आयएएस होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. त्यांनी प्रशिक्षण कालावधीतच हा यश संपादन करून ग्रामविकासात आणि प्रशासनात आदर्श निर्माण केला आहे.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भुईंज : वाई येथील अभिषेक अभय ओझर्डे यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत देशात ३३६ वी रँक मिळवत आयएएस होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले.सध्या ते सहाय्यक आयुक्त महसूल विभाग कस्टम ॲण्ड इनडायरेक्ट टॅक्सेस यासाठी प्रशिक्षण घेत असून, प्रशिक्षण कालावधीतच त्यांनी ही परीक्षा देत पुन्हा एकदा आयएएस या पदावर पोहोचल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
education
motivational story
IAS
Success story

Related Stories

No stories found.