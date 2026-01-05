ABMSS : हिंदीसह तिसऱ्या भाषेची सक्ती नको

साताऱ्यात झालेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा आज उत्साहात समारोप झाला. समारोपप्रसंगी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या वतीने १७ ठराव मांडून संमत करण्यात आले. यामध्ये राज्यात हिंदी अथवा तिसरी भाषा सक्तीने लादली जाणार नाही, याबाबत सरकारने स्पष्ट व लिखित अभिवचन द्यावे, हा प्रमुख ठराव संमेलनात एकमताने मंजूर करण्यात आला..राज्य सरकारने तिसरी भाषा लादण्यासाठी नेमलेली डॉ. नरेंद्र जाधव समिती रद्द करावी, तसेच भविष्यात कोणत्याही शाळेत हिंदी किंवा तिसरी भाषा सक्तीची केली जाणार नाही, याची हमी सरकारने द्यावी, अशी आग्रही मागणी या पहिल्या ठरावातून करण्यात आली. या ठरावाला सूचक उज्ज्वला मेहेंदळे, तर अनुमोदक रामचंद्र काळुंखे होते.राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा बारावीपर्यंत सक्तीची करावी. सर्व ज्ञानशाखांमध्ये पदवीपर्यंत मराठी विषय शिकवण्याची कायदेशीर तरतूद करावी..मराठी भाषा ही आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन व रोजगाराची माध्यमभाषा व्हावी, यासाठी अपारंपरिक ‘आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ’ मराठी भाषा विभागामार्फतच स्थापन करावे, असा ठराव संमत झाला. यासाठी २०२० मध्ये सादर केलेला प्रारूप कायदा तातडीने अमलात आणावा, अशी मागणी करण्यात आली.ज्येष्ठ साहित्यिक व लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्यिक व सामाजिक योगदानाच्या गौरवार्थ त्यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देण्यात यावा, असा ठराव संमेलनात मंजूर झाला. या ठरावाला सूचक शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, तर अनुमोदक विनोद कुलकर्णी होते. याचबरोबर राज्याच्या तज्ज्ञ भाषा सल्लागार समितीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सादर केलेले ५६ पृष्ठांचे संपूर्ण मराठी भाषा धोरण हेच अधिकृत धोरण म्हणून तातडीने जाहीर करावे. केवळ १२ पानी संक्षिप्त धोरण पुरेसे नाही, असा ठराव संमत झाला..महत्त्वाचे ठरावमराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्राकडून मिळणारे सर्व लाभ तातडीने मिळवून द्यावेत.यासाठी अशासकीय तज्ज्ञ समिती राज्य पातळीवर स्थापन करावी.केंद्र सरकारने अभिजात दर्जासंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावा.बंद पडलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा तातडीने पुन्हा सुरू कराव्यात.केवळ १० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावा.राज्यातील सुमारे ४० हजार शाळांमध्ये ग्रंथालये नाहीत.ग्रंथपालांची पदे व्यपगत न करता नवीन पदनिर्मिती करावी.प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ग्रंथालय उभारणी करावी. .सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणीमहाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावे व तेथील २५ ते ३० लाख मराठी भाषिक महाराष्ट्रात सामील करावेत. लोकइच्छा, भौगोलिक सलगता व लोकशाही तत्त्वांच्या आधारे केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, असा ठरावही करण्यात आला..इतर ठरावगुजरातमध्ये मराठी लोकसंख्या मोठी असल्याने मराठी अकादमी स्थापन करावी.सर्व सरकारी कार्यालयांत मराठीचा सक्तीने वापर वाढवावा.सर्व सरकारी फलक, आदेश व निमंत्रणे मराठी (कोकणीसह) भाषेत प्रसिद्ध करावीत.कलबुर्गी येथे मराठी-कन्नड अनुवाद केंद्र स्थापन करावे.श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड महाराजांच्या जन्मगावी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रंथालय उभारावे.शहाजी महाराजांच्या समाधिस्थळी भव्य स्मारक उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा.समारोपाच्या दिवशी मंजूर झालेल्या ठरावांमधून मराठी भाषा, संस्कृती व अस्मितेच्या रक्षणासाठी ठोस आणि आक्रमक भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आली. मराठीसाठी केवळ घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीची मागणी या संमेलनातून ठळकपणे पुढे आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.