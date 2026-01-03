Vishwas Patil : ‘शासन आणि प्रशासन हेच मायमराठीचे खऱ्या अर्थाने ‘घरचे मारेकरी’ आहेत.

- आशिष तागडे, महिमा ठोंबरेछत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) - ‘शासन आणि प्रशासन हेच गेल्या ३५ वर्षांपासून मायमराठीचे खऱ्या अर्थाने ‘घरचे मारेकरी’ ठरले आहेत. मुंबईतील मराठी माणसांचा टक्का दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या भूमीतले हत्ती आणि नवसाचे गणपतीसुद्धा आमचे राहिले नाहीत. त्यांना पुन्हा मिळविण्यासाठी आम्ही आता कोणत्या देवाकडे नवस बोलायचा?’ अशी सूचक टीका ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी केली. .मायमराठीच्या अस्तित्वाची लढाई आता प्रत्येकाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली आहे. उद्या तुमच्या देव्हाऱ्यात विठोबासमवेत ज्ञानेश्वर आणि तुकारामाच्या प्रतिमा टिकाव्यात, असे वाटत असेल, तर वेळीच झोपेतून जागे व्हा, असे आवाहनही त्यांनी अध्यक्षपदावरून केले.सातारा नगरीत गुरुवारपासून ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सुरुवात झाली. या शतकपूर्व संमेलनाचे उद्घाटन ज्येष्ठ हिंदी साहित्यिक डॉ. मृदुला गर्ग यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी झाले. त्या वेळी अध्यक्षीय भाषणात पाटील बोलत होते..याप्रसंगी मावळत्या संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर, संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार मनोज घोरपडे, डॉ. अतुल भोसले, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, उपाध्यक्ष गुरैय्या स्वामी, कार्यवाह सुनीताराजे पवार, कोषाध्यक्ष व संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, ज्येष्ठ उद्योजक फरोख कूपर, महामंडळाचे प्रमुख विश्वस्त प्रा. डॉ. शिवाजीराव कदम आदी उपस्थित होते..श्री. पाटील यांनी मुंबईतील मराठी माणसांचा घसरता टक्का, मराठी शाळांची दुरवस्था, ग्रंथालयांची चिंताजनक स्थिती या मुद्द्यांचा परामर्श घेतला. ‘‘गेल्या १३ वर्षांत एकही नवी मराठी शाळा सुरू झाली नाही. एका आकडेवारीनुसार २०२५ मध्ये वर्षभरात ६५ नव्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मंजुरी मिळाली. ज्या मराठी शाळांमध्ये वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असेल, ती शाळा बंद करून जवळच्या दुसऱ्या शाळेत हलवायची आणि या साऱ्या उद्योगाला ‘सक्षमीकरण’ असे गोंडस नाव द्यायचे..हे सक्षमीकरण आम्ही मराठी शाळांचे करत आहोत, की इंटरनॅशनल स्कूलवाल्यांचे, हाच खरा प्रश्न आहे. चिंध्या पांघरलेल्या स्थितीत आम्ही मराठी भाषेलाच नव्हे, तर खुद्द तात्यासाहेब शिरवाडकरांना गलितगात्र स्थितीत मंत्रालयासमोर उभे केले आहे. म्हणजे कुठे चालली आहे आमची अभिजात मराठी भाषा?, असा प्रश्नही श्री. पाटील यांनी उपस्थित केला.डॉ. गर्ग म्हणाल्या, ‘भारतीय भाषांमध्ये दलित साहित्य पहिल्यांदा मराठी भाषेतच लिहिले गेले. मराठी दलित साहित्यातूनच इतर भाषिक साहित्यिकांनी दलित लेखनाची प्रेरणा घेत, त्यांच्या मार्गाने जात आपल्या भाषांमध्ये दलित साहित्याची निर्मिती केली. दलित साहित्य हा मराठी साहित्याचा आत्मा आहे..आपले बहुभाषिक संस्कृतीचे वैभव पाहताना असे लक्षात येते, की अनेक हिंदी लेखकांनी मराठी, बंगाली, उडिया आणि इतर भारतीय भाषांमधील साहित्यकृतींमधून प्रेरणा घेतली आहे. ही बहुभाषिक संपन्नता सर्वच प्रकारच्या लेखकांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी आहे.’ शिवाजी सावंत, नामदेव ढसाळ, भालचंद्र नेमाडे, विजय तेंडुलकर, महेश एलकुंचवार, विश्वास पाटील आदींच्या साहित्यकृतींविषयीही त्यांनी विवेचन केले.डॉ. भवाळकर म्हणाल्या, ‘मराठी साहित्य विकसित होण्याच्या आपण दृष्टीने पायाभूत कार्य करणार आहोत की नाही, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी प्राथमिक स्तरावर अध्ययन, अध्यापन व्यवस्थित करावे लागेल. तरुण मुला-मुलींमध्ये, ग्रामीण- निमशहरी भागात साहित्याविषयी आस्था निर्माण होत आहे. नवीन मुले-मुली लिहू लागली असून, नवीन प्रकाशक देखील निर्माण होत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.’.दिल्लीतील माझे अध्यक्षीय भाषण गाजल्याचे मला अनेकांनी सांगितले; पण ते गाजले, कारण मी जे म्हटले ते अनेकांना पटले. मी फक्त समूह मनाचा आवाज झाले. तो आवाज बुलंद करण्याचे काम आमचे सन्मित्र विश्वास पाटील करतील, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ''संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष वडील आणि मुलगा होणे हा नियतीने दिलेला मान आहे. यापूर्वी ३३ वर्षांपूर्वी अभयसिंहराजे भोसले हे ६६ व्या साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते. सातारा सांस्कृतिक राजधानी होण्यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करणार आहोत.'साहित्य संस्थांमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये, हिंदी सक्तीचा निर्णय लादू नये, छत्रपती थोरले शाहू महाराज यांचे स्मारक व्हावे, अशा मागण्या संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविकात केल्या. स्नेहल दामले यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनीताराजे पवार यांनी आभार मानले..'साहित्य संस्थांमध्ये हस्तक्षेप नको'सध्या सरकारी यंत्रणांचा वापर करून साहित्य संस्थांचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. साहित्य संस्थांमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी मांडली.मायमराठीची अवहेलना होत असताना मावशीचे कोडकौतुक सहन करू शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषेचीच सक्ती असायला हवी. साहित्य संमेलनाची स्वायत्तता जपणे ही साहित्यिक आणि राजकारणी दोघांचीही जबाबदारी आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा आनंद असला, तरी भाषेसाठी निधी आणण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले..विश्वास पाटील म्हणाले...- ग्रंथ आणि ग्रंथालय चळवळीला घरघर- राज्यातील २० जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांमध्ये मराठी पुस्तक विक्रीचे दुकानच नाही.- राज्यातील सर्व बस आणि रेल्वे स्थानकांवरील दुकाने पुस्तक विक्रीसाठी सुरू करावीत.- सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व तहसीलदारांच्या कार्यालयांसमोर पुस्तक विक्रीच्या दुकानांना परवानगी द्यावी.- बिबटे आणि रानटी हत्तीसारखे प्राणी मोकाट सुटण्याऐवजी सर्कशीमध्ये वापरायला पुन्हा परवानगी द्या.- बळीराजांच्या आत्महत्यांचे विषारी पर्व हे सर्व राजकीय पक्ष, समाज आणि लेखक-कलावंतांचे सुद्धा अपयश- प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पत्नीच्या व मातेच्या गौरवासाठी 'लढाऊ धरतीमाता' नावाची नवी योजना हाती घ्यावी..'तपोवनावरील कुऱ्हाड भीतीदायक'प्रभू रामचंद्र आणि सीतामाई यांनी पहिला वनवास ज्या नाशिकच्या तपोवनात व्यतीत केला, त्याच्यावर अक्षरशः कुऱ्हाड पडत असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सामान्य नागरिकांपासून अभिजनांपर्यंत सर्वांचाच त्याला विरोध आहे. प्रकृती टिकली तर प्रकृतीचा भाग असलेली आपण माणसे टिकणार आहोत. त्यामुळे स्वार्थ म्हणून तरी वनांचे जतन आपण प्राणपणाने केले पाहिजे, अन्यथा पुढील पिढ्यांचे प्राण जपता येणार नाहीत, असे आवाहन डॉ. तारा भवाळकर यांनी केले. 