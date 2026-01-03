सातारा

Satara News : एक मिनिट बोला तेही अस्खलित मराठीत; साहित्य संमेलनात मराठी भाषा विभागाची स्पर्धा

मराठी भाषा विभागाने सातारा येथे भरलेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात 'बोलतो मराठी', नावाने एक मिनिट मराठीत बोलण्याची स्पर्धा केली आयोजित.
संजीव भागवत
सातारा - आपली मायमराठी बोलताना कोणत्याही परकीय भाषेतील शब्दांचा आधार न घेता ती पूर्णपणे अस्खलित बोलली जावी. यासाठी मराठी भाषा विभागाने सातारा येथे भरलेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात 'बोलतो मराठी', नावाने एक मिनिट मराठीत बोलण्याची स्पर्धा आयोजित केली.

Satara
Competition
Marathi Language
Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan

