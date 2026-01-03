Satara News : एक मिनिट बोला तेही अस्खलित मराठीत; साहित्य संमेलनात मराठी भाषा विभागाची स्पर्धा

सातारा - आपली मायमराठी बोलताना कोणत्याही परकीय भाषेतील शब्दांचा आधार न घेता ती पूर्णपणे अस्खलित बोलली जावी. यासाठी मराठी भाषा विभागाने सातारा येथे भरलेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात 'बोलतो मराठी', नावाने एक मिनिट मराठीत बोलण्याची स्पर्धा आयोजित केली..या उपक्रमाला मराठी भाषा प्रेमी, साहित्यिक, कवी, कथाकार, विचारवंत आदींसह शालेय विद्यार्थ्यांनीही मोठा प्रतिसाद नोंदवला. यात सलग एक मिनिट अस्खलित बोलण्याचा बहुसंख्य जणांनी प्रयत्न केला तर अनेकांच्या बोलण्यात गैरमराठी शब्द आपण कसे रोजच्या व्यवहारात वापरतो, याची प्रचितीही घेतली..मराठी भाषा विभागामार्फत आणि मराठी भाषा विकासचे मंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने साताऱ्यातील संमेलनात मराठी भाषा विभागाने लावलेल्या स्टॉलवर सुरू आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीप्रेमी, मराठी वाचकांमध्ये मराठी भाषेसंदर्भात अनेक विषय उपस्थित केले जात आहेत.यासाठी विभागाकडे असंख्य वाचकांनी माय मराठी तुझ्यासाठी नावाने असंख्य पत्रेही लिहीली आहेत. त्यांची ही मराठी भाषेसाठीची तळमळ संमेलनात लावण्यात आलेल्या 'बोलतो मराठी' या स्पर्धेत दिसून आला..या स्पर्धेत ९९ व्या साहित्य संमेलनातील अनेक आयोजक, ज्येष्ठ साहित्यिक, नवकवी, विद्यार्थ्यांनीही आपला सहभाग नोंदवला. या स्पर्धेतून मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी मोठा लाभ होणार असून प्रत्येक मराठी भाषिक आपल्या मराठी भाषेतून इतर अस्खलितपणे मराठीत बोलायला सुरू करेल असा विश्वास विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला..दरम्यान, मराठी भाषा विभागाच्या स्टॉलवर विश्वकोशाचे जुने खंड वाचकांसाठी ठेवण्यात आले असून त्यालाही मोठ्या प्रमाणात वाचकांनी भेटी देऊन त्या खंडावर नजर मारली. तर अनेकांनी ते खरेदी करण्यासाठीची चौकशीही केली. तर बालभारतीच्या स्टॉलवर बरेच खंड विक्रीसाठी ठेवण्यात आले, त्यात अनेक खंड विक्रीला गेले असल्याचे बालभारतीकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.