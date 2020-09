कऱ्हाडला सुमारे 40 वयोगटातील 45 टक्के युवक कोरोनाग्रस्त

कऱ्हाड (जि. सातारा) : वयाची साठी पार केलेल्यांना कोरोनाची लागण धोकादायक आहे, अशी वस्तुस्थिती आहे. मात्र, तरीही कऱ्हाड तालुक्‍यात कोरोनामुक्त झालेल्यांमध्ये साठी पार केलेल्या 20 टक्के रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. वयाच्या 11 ते चाळिशीतील तब्बल 45 टक्के युवकांना कोरोनाने ग्रासले आहे. तालुका आठ हजारांच्या उंबरठ्यावर असून, तुलनेत जास्त तरुण कोरोनाबाधित होत आहेत. त्या खालोखाल 40 ते 60 वर्षे वयाच्या 34.47 टक्के नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. केवळ 1.23 टक्के वयाच्या 80 पार केलेल्यांना कोरोना झाला आहे. तालुक्‍यातील 58.46 टक्के पुरुष, तर 41.54 टक्के महिला कोरोनाबाधित आहेत. कोरोनामुक्ती आठवडाभरात तब्बल पाच टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. तालुक्‍यात सध्या सात हजार 796 रुग्ण आहेत. त्यापैकी तब्बल सहा हजार 35 रुग्ण कोरोनाबाधित आहेत. तरीही दररोज सरासरी किमान 150 आसपास नव्या कोरोनाबाधितांची भर पडते आहे. ऑगस्टमध्ये 672 कोरोनाग्रस्त सापडले होते. त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत सहा हजार 937 कोरोनाग्रस्त सापडले. त्यात ऑगस्टमध्ये दोन हजार 997 तर सप्टेंबरमध्ये तीन हजार 940 रुग्ण आहेत. कोरोनामुक्तीचेही प्रमाण चांगले आहे. मागील आठवड्यात 73 तर आत्ता 77 टक्के नागरिकांनी कोरोनावर मात केली आहे. कालपर्यंत पाच हजार 942 नागरिक कोरोनामुक्त झाले आहेत. शहरातील बाधितांचा आकडा दोन हजार 368 आहे. मलकापूरला 845 बाधित आहेत. शहरात 84.82 टक्के नागरिक कोरोनामुक्त झाले आहेत. ऑगस्टमध्ये केवळ 36 टक्के असलेली कोरोनामुक्ती कालअखेर 85 टक्‍क्‍यांकडे गेली आहे. तालुक्‍यात मागील आठवड्यात 73 टक्के कोरोनामुक्त होते. तीच कोरोनामुक्ती या आठवड्यात 77.17 टक्के आहे. शहरात तीच कोरोनामुक्ती 84.82 टक्के आहे. तालुक्‍यात 21 टक्के नागरिक उपचार घेत आहेत. 77 टक्के नागरिक कोरोनामुक्त झाले आहेत. तालुक्‍यातील तब्बल 32 हजार 965 नागरिकांची कोरोना टेस्ट केली आहे. त्यातील केवळ सात हजार 796 बाधित आहेत. बाधितांचे प्रमाण 23.36 टक्के तर कोरोनामुक्तीचे प्रमाण त्याच्या दुप्पट आहे. तब्बल सहा हजार 035 नागरिक कोरोनामुक्त झाल्याने कोरोनामुक्ती 77.17 टक्के आहे. तालुक्‍यातील 219 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात कोमॉर्बिट नागरिकांच्या मृत्यूची संख्या 174 आहे. जवळपास 79.45 टक्के नागरिक पूर्वीपासून आजारी असल्यानेच त्यांना कोरोनाच्या काळात जीव गमवावा लागला आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: About 45 Perent Of The Youth In The Age Group Of 40 Are Affected By Coronary Heart Disease In Karad Taluka