पाटणमधील आरोग्य विभागात दांडीबहाद्दरांत वाढ; 'आरोग्य'त समन्वय नसल्याने विस्कळीतपणा

मोरगिरी (जि. सातारा) : पाटण तालुक्‍यातील आरोग्य विभागातील सेवांबाबत कोणाचाही समन्वय नसल्याने यंत्रणेत विस्कळीतपणा आला आहे. त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होतो आहे. त्यामुळे अनेक रुग्ण अत्यावश्‍यक सेवेपासून वंचित राहत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत अनेक वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, कर्मचारी दांडीबहाद्दर झाले आहेत. त्यांची गैरहजेरीही विस्कळीतपणास कारण ठरताना दिसते आहे. त्यामुळे खासगी दवाखान्यांत उपचार घेण्याचा रुग्णांचा कल वाढतो आहे. तालुक्‍यात 13 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर जवळपास 64 च्या पेक्षा जास्त आरोग्य उपकेंद्रे आहेत. आरोग्याची सेवा 24 तास मिळावी या हेतूने उभारलेल्या आरोग्य केंद्रांत वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे मोठा विस्कळीतपणा आला आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत 24 तास उपलब्ध असावे, असा नियम आहे. मात्र, तालुक्‍यात हा नियम आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून पायदळी तुडवला जात आहे. तालुका दुर्गम आहे, त्यामुळे तो डोंगरदऱ्यात विखुरला आहे. भौगोलिक परिस्थिती अडचणीची असणाऱ्या तालुक्‍यात आरोग्य विभागाचा कारभार तितकासा चांगला राहिला नाही. प्रत्येक आरोग्य केंद्रांना दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. प्रतिकारशक्‍ती वाढवून कोरोनावर मात करणे हाच पर्याय : उदयनराजे मात्र, पाटण तालुक्‍यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील कारभार एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर अवलंबून आहे. मात्र, इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये दोन वैद्यकीय अधिकारी रुग्णांना सेवा देतात. वास्तविक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील "ओपीडी'ला रविवारी सुटी असते. मात्र, सलग दोन दिवस रुग्णालय बंद ठेवता येत नाही. तर अत्यावश्‍यक सेवेसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात राहणे बंधनकारक आहे. आरोग्य विभागातील यंत्रणेवर वरिष्ठांचा अंकुश नसल्याने आरोग्य विभागाच्या हलगर्जीपणा रुग्णांच्या मुळावर उठला असल्याचे चित्र पाटण तालुक्‍यात दिसत आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Absence Of Medical Officers And Staff In The Health Department At Patan Satara News