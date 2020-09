वाई परिसरात मारामारी करणाऱ्या टोळीतील तिघांवर कारवाई

वाई (जि. सातारा) : वाई परिसरात मारामारी, दुखापत, शिवीगाळ दमदाटी करणा-या तालुक्यातील टोळीतील तिघांना सातारा, वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर या चार तालुक्यातून तीन महिन्यांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी या बाबतचा आदेश दिला आहे. प्रशांत राजेंद्र कदम (वय 23), अनिकेत सुखदेव चव्हाण (वय 22) दोघे रा. बावधन आणि विजय विश्वास जाधव (वय 21) रा. सोनगिरवाडी (ता.वाई, जि. सातारा), अशी तडीपार केलेल्या तरुणांची नावे आहेत. त्यांनी वाई परिसरात गर्दी-मारामारी करुन दुखापत, शिवीगाळ, दमदाटी करणे, असे गुन्हे केले आहेत. त्यांना पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन 1951 च्या कलम 55 अन्वये सातारा, वाई, महाबळेश्वर, खंडाळा या तालुका हद्दीतून तीन महिन्याच्या कालावधी करिता हद्दपार केल्या बाबतचा आदेश दिला आहे. सदर टोळीतील इसमांना वेळोवेळी सुधारण्याची संधी देवूनही त्यांचे वर्तनात सुधारणा झाली नव्हती. त्यांचा सर्वसामान्य जनतेस उपद्रव होत होता. जनतेतून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत होती. एफआरपीप्रश्नी रयत क्रांती संघटना आक्रमक; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या त्यामुळे त्यांच्याकडून सातारा जिल्हा हद्दीत हिंसक घटना घडून भीती व दहशतीचे वातावरण निर्माण होवू नये, यासाठी वरील इसमांना हद्दपार करण्याबाबत वाई पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आनंदराव खोबरे यांनी हद्दपार प्राधिकरण तथा पोलीस अधीक्षक सातारा यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. सदर हद्दपार प्रस्तावाची सुनावणी होवून पोलीस अधीक्षक यांनी वरीलप्रमाणे हद्दपार आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईचे सर्व स्तरातून समाधान व्यक्त होत आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Action Against Three Gang Members In Wai Area