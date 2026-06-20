Satara: खटावला आफ्रिकन चातकाचे आगमन; पडळची ‘ई-बर्ड’ संकेतस्थळावर नोंद; शेतकऱ्यांना पावसाची अपेक्षा

मायणी: मृग नक्षत्र संपत आले तरी पावसाने ओढ दिल्यामुळे बळीराजा चिंतेत असून, मॉन्सूनचा दूत मानल्या गेलेल्या आफ्रिकन ‘चातक’ (जॅकोबीन कुक्कू) पक्ष्याचे खटाव तालुक्यात आगमन झाले आहे. दुष्काळी तालुक्यात पडळसारख्या ग्रामीण भागात या तीन पक्ष्यांचे दर्शन घडले असून, त्याची नोंद जागतिक पातळीवरच्या ‘ई-बर्ड’ या संकेतस्थळावर करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह आणि निसर्गप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे..‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाने चांगलीच ओढ दिली आहे. दुष्काळी खटाव तालुक्यात गतवर्षी मे महिन्यात पावसाने सरासरी २९३.२ मिलिमीटर एवढी हजेरी लावली होती. मात्र, यंदा मे महिन्यात केवळ १७.१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाल्याने बळीराजा चिंतेत आहे. आजअखेर सरासरी १५ ते २० टक्के शेतकऱ्यांनीच पेरण्या पूर्ण केल्या असून, उर्वरित पेरण्या खोळंबल्या आहेत..8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टरबाबत नवी मागणी समोर; बेसिक सॅलरीत होणार मोठी वाढ? .अशातच पावसाचा सांगावा घेऊन येणारे पावशा, कोकिळा, रॉबीन, बुलबुलसह यंदा प्रथमच तालुक्यात चातक पक्ष्यांनी हजेरी लावली आहे. पडळ येथील हनुमान पंचक्रोशीच्या शाळा परिसरात तीन पाहुणे आफ्रिकन चातक दिसून आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह चातकही वरुणराजाची वाट पाहात असल्याचे दिसत आहे. या नवख्या परदेशी पाहुण्याची जागतिक पातळीवरच्या ई-बर्ड या संकेतस्थळावर नोंद झाली आहे..शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत मॉन्सूनच्या वाऱ्यांसोबत डोक्यावर काळाभोर तुरा, पाठीवर काळी शाल आणि छातीवर पांढरे शुभ्र कवच लेवून आलेला हा मॉन्सूनदूत दुष्काळी पट्ट्यात दाखल झाल्याने शेतकऱ्यांचा पावसाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. ‘पियू... पियू’ असा आवाज करीत हे पक्षी काटेरी झुडपांत अन्न शोधताना ते दिसत असून, त्यांच्या हजेरीने पक्षीप्रेमी, निसर्गप्रेमी व शेतकऱ्यांत आनंदाचे वातावरण पसरले आहे..Lionel Messi Controversy: लिओनेल मेस्सीच्या विरोधात Fifa कडे दाखल झाली तक्रार; अर्जेंटिनाच्या सुपरस्टारवर एका सामन्याच्या बंदीची कारवाई? नेमकं प्रकरण काय? ."आमच्या शाळा परिसरात विविध रंगाचे पक्षी दिसतात. त्यांचे आम्ही निरीक्षण करतो. त्यातच आम्हाला पुस्तकात दिसणारा ‘चातक’ पक्षी पाहावयास मिळाल्याने खूप आनंद झाला."- अमृता सानप, विद्यार्थिनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.