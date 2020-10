तब्बल सहा दशकानंतर कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित

कोयनानगर (सातारा) : कोयना धरणातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांची तब्बल सहा दशकांनंतर संकलन यादी शासनाने अखेर जाहीर केली. पाटण, जावळी व महाबळेश्वर तालुक्‍यांतील 98 गावांतील 187 गावठाणांत नऊ हजार 800 पात्र खातेदार प्रकल्पग्रस्त आहेत, असे शासनाने यादीत जाहीर केले आहे. अद्यापही अनेक पात्र प्रकल्पग्रस्त यादीतून वंचित आहेत. सहा दशकांपासून कोयना प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनापासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे खातेदारांच्या यादीमुळे त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. श्रमिक मुक्ती दलाचे कोयना विभागप्रमुख महेश शेलार, सचिन कदम यांनी संकलन यादीबाबत माहिती दिली. कोयना काठावरील 98 गावे व 187 वाड्या-वस्त्यांनी त्याग केल्याने कोयना धरणाची निर्मिती झाली. मात्र, त्यासाठी योगदान देणारे प्रकल्पग्रस्त अद्यापही सहा दशकांपासून वंचित आहेत. त्यांना कशाचाही फायदा होऊ शकलेला नाही. कोयना धरणग्रस्तांचा त्यासाठी अखंडित लढा सुरूच आहे. सहा जिल्ह्यांत कोयना प्रकल्पग्रस्त विखुरलेले आहेत. त्यांना एकत्रित आणण्यापासून त्यांच्या मागण्यांसाठी श्रमिक मुक्ती दल हे पाच वर्षांपासून आंदोलने करत आहे. कोयना प्रकल्पास लाभक्षेत्र नाही. त्यामुळे सातारा, सांगली, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, सोलापूर, पालघर जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन विखुरलेले आहे. प्रकल्पावेळी पुनर्वसन कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे त्याचा फटका त्यांना बसत आहे. प्रकल्पासाठी 25 हजार 599 हेक्‍टर क्षेत्र संपादित झाले आहे. त्यात 187 पुनर्वसित गावठाणे आहेत. त्यात केवळ 9 हजार 171 खातेदार आहेत. 7 हजार 30 खातेदारांना पर्यायी जमीन वाटप केली आहे. 1 हजार 173 खातेदार अद्यापही वंचित आहेत. शासनाकडे त्याची नोंद आहे.



या प्रश्नावर श्रमिक मुक्ती दलाने अन्नत्याग आंदोलन केल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीची बैठक घेतली. तो प्रश्न 15 ऑगस्टपर्यंत निकालात काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यानुसार शासनाने सहा दशकांनंतर कोयना प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी तयार केली आहे. त्या संकलन यादीत 9 हजार 800 पात्र प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यात पाटणला 343, जावळीला 2 हजार 804, महाबळेश्वरला 3 हजार 614 प्रकल्पग्रस्त आहेत. श्रमिक मुक्ती दलाचे कोयना विभागप्रमुख महेश शेलार म्हणाले, सहा दशकांपासून पुनर्वसन व त्याच्या अन्य सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या कोयना धरणग्रस्तांना श्रमिक मुक्ती दलामुळे दिशा मिळाली. त्यामुळे संकलन यादी तयार झाली आहे. उर्वरित प्रश्न शासनाने हातावेगळे करावेत. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: After six decades the government has finally announced the list of affected people in Koyna Dam