Ahir-Tapola Cable Stay Bridge : जर्मन तंत्रज्ञानाने उभारला अत्याधुनिक पूल; 175 कोटींच्या प्रकल्पाने सोळशी अन् कांदाटी खोरे थेट जोडणार, 43 मीटर उंचीवर प्रेक्षागॅलरी

-अर्चना पवारकास (जि. सातारा) : दुर्गम कोयना भागातील लोकांची गैरसोय लक्षात घेऊन अत्याधुनिक असा आहिर-तापोळा हा केबल स्टे ब्रीज खास गणेशोत्सव काळात खुला करण्यात येणार (Ahir Tapola bridge Koyna Satara latest news) असून यामुळे कोयना जलाशय परिसरातील दळणवळण अधिक सुलभ होणार असून लोकांची गैरसोय दूर होऊन अनेक किलोमीटरचे अंतर वाचणार आहे..कोयना धरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयावर आहिर-तापोळा दरम्यान उभारण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक केबल स्टे ब्रिजचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारण्यात येणारा हा पूल गणेशोत्सवाच्या काळात छोट्या वाहनांच्या वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. हा पूल खुला करण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य अजित सपकाळ, महाबळेश्वर पंचायत समितीचे उपसभापती संजय मोरे व विजय शिंदे यांनी संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे १०५ गावांतील नागरिकांसह मुंबईस्थित चाकरमान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..या पुलामुळे सोळशी आणि कांदाटी खोरे थेट जोडले जाणार असून, अनेक वर्षांपासून भेडसावणाऱ्या वाहतूक व दळणवळणाच्या समस्येला पूर्णविराम मिळणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या पुलाचे काम करण्यात येत आहे. सुमारे १७५ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणारा हा पूल वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही मोठे आकर्षण ठरणार आहे..715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त.सुमारे ५४० मीटर लांबी आणि १४.१५ मीटर रुंदी असलेल्या या केबल स्टे ब्रिजवर ४३ मीटर उंचीची प्रेक्षागॅलरी उभारण्यात आली आहे. या ठिकाणाहून कोयना जलाशयाचे विस्तीर्ण बॅकवॉटर, सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि सूर्यास्ताचे विहंगम दृश्य पर्यटकांना अनुभवता येणार आहे. त्यामुळे कोकण ते पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा हा पूल भविष्यात पर्यटनाचे महत्त्वाचे आकर्षण ठरणार आहे..या पुलामुळे प्रवासाचे तब्बल ४० किमी. अंतर कमी होणार असून, वेळेची आणि इंधनाची मोठी बचत होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उभारण्यात येणाऱ्या या पुलामुळे दळणवळणाला वेग मिळणार असून, दुर्गम भागातील विकासालाही चालना मिळणार आहे..Geomagnetic Survey In Sangli : तेल, वायू की मौल्यवान धातू? पश्चिम महाराष्ट्रात भूगर्भाचे रहस्य उलगडणार! हैदराबादच्या संस्थेकडून सांगलीसह 'या' 5 जिल्ह्यांत सर्वेक्षण सुरू.पुलाचे काम ९५ टक्के पूर्णकोयना जलाशयाच्या पलिकडे कोयना किंवा कांदाटी खोऱ्यातील गावांमध्ये जाण्यासाठी सध्या बार्ज (तराफा) याचाच वापर करून गाड्या अलिकडे पलिकडे करता येतात. यामध्ये वेळ व पैसा दोन्ही खर्च होतात. त्यामुळे केबल स्टे ब्रीज सुरू केल्याने लोकांचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचणार आहे. पुलाचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले असून छोटी कामे मार्गी लावल्यानंतर येत्या काही महिन्यात हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.