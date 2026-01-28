Baramati Plane Crash : विमान दुर्घटनेत सातारच्या विदीप जाधव यांचाही मृत्यू, अजितदादांचे PSO म्हणून होते कार्यरत

Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death : बारामतीजवळ झालेल्या एका भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. या दुर्दैवी दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. 2026 च्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रचारासाठी आयोजित कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी अजित पवार मुंबईहून बारामतीकडे रवाना झाले होते..बुधवार, 28 जानेवारी रोजी सकाळी अजित पवार यांनी (Ajit Pawar Death) मुंबईहून बारामतीकडे जाणाऱ्या Learjet 45 या खासगी विमानाने प्रवास सुरू केला होता. FlightRadar कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बारामती विमानतळावर उतरण्याच्या काही क्षण आधीच या विमानाचा अपघात झाला. “VTSSKLJ45” नोंदणी क्रमांक असलेले हे विमान VSR Ventures Pvt Ltd या कंपनीद्वारे चालवले जात होते..Ajit Pawar Dead: 'आम्ही आता पोरके झालो…'; अजित पवारांच्या निधनाची बातमी समजताच हसन मुश्रीफ ढसाढसा रडले.विमानात कोण कोण होते?नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA)च्या माहितीनुसार, या विमानात 66 वर्षीय अजित पवार यांच्यासह दोन वैमानिक, एक विमान सेविका आणि एक वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (PSO) उपस्थित होते. या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची ओळख विदीप जाधव (PSO), पिंकी माळी आणि सुमित कपूर अशी करण्यात आली आहे. विमानाचे वैमानिक कॅप्टन साहिल मदन (पायलट-इन-कमांड) आणि फर्स्ट ऑफिसर हे होते..'महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनातील काळा दिवस, अजित पवारांशिवाय राज्याचं राजकारण बेचव आणि अळणी'; संजय राऊतांनी व्यक्त केलं दु:ख.विदीप जाधव कोण होते?मुंबई पोलीस दलातील 2009 बॅचचे कॉन्स्टेबल विदीप जाधव हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. कर्तव्य बजावत असताना या दुर्दैवी विमान अपघातात त्यांचाही मृत्यू झाला. विदीप जाधव हे सातारा जिल्ह्यातील लोणंद गावचे रहिवासी होते. जाधव हे कर्तव्यदक्ष आणि शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून परिचित होते. त्यांच्या अकाली निधनाने कुटुंबीयांवर तसेच सहकाऱ्यांवर मोठा आघात झाला आहे. दरम्यान, 2026 मधील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या प्रचार बैठकींसाठी अजित पवार बारामतीला जात असताना ही दुर्घटना घडली..Learjet 45 या विमानाने सकाळी 8.10 वाजता मुंबईतील जनरल एव्हिएशन (GA) टर्मिनलवरून उड्डाण केले होते. बारामती विमानतळावरील धावपट्टी क्रमांक 11 च्या अप्रोच एरियामध्ये विमान कोसळल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा तपास सुरू असून, या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यासह देशभरातून शोक व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.