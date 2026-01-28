सातारा

Baramati Plane Crash : विमान दुर्घटनेत सातारच्या विदीप जाधव यांचाही मृत्यू, अजितदादांचे PSO म्हणून होते कार्यरत

Who Was Vidip Jadhav, Ajit Pawar’s PSO : बारामतीजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह PSO विदीप जाधव व अन्य चौघांचा मृत्यू झाला.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death : बारामतीजवळ झालेल्या एका भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. या दुर्दैवी दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. 2026 च्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रचारासाठी आयोजित कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी अजित पवार मुंबईहून बारामतीकडे रवाना झाले होते.

