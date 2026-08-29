सातारा - जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळातील नेत्यांमध्ये कोण कोणाला त्रास देतो, कोण कोणावर कोठे नेम धरतो, अशा फारशा चर्चा बँकेच्या वर्तुळातून बाहेर येत नाहीत. उलट सहकाराचे हे मंदिर पक्षविरहित ठेवण्याचा प्रत्येकाचा प्रयत्न अनेकदा दिसतो. त्यानुसारच ज्येष्ठ नेते रामराजे, खासदार उदयनराजे यांच्यासारख्या मातब्बरांनी आज त्याचीच पुनरावृत्ती करत पुन्हा ‘अमरप्रेम’ कहाणीचे दर्शन घडवले..जिल्हा बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने विद्यमान संचालक मंडळामध्ये खेळीमेळीचे वातावरण होते, तसेच आगामी निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा नव्याने ‘मतपेरणी’चा प्रयत्नही दिसून आला.सभेत बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी भाषणात बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षात सर्व संचालकाचे विशेषत: खासदार उदयनराजेंही आम्हाला चांगले मार्गदर्शन मिळाले, त्यांचा आम्हाला कसलाच त्रास नसतो, असे नमूद करत एकच हशा पिकवला. तोच धागा पकडून ज्येष्ठ संचालक रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले, ‘‘आज सभेत बराच वेळ उदयनराजे बसलेले आहेत, तेच महत्त्वाचे आहे..महाराज आपले दर्शन निदान त्रास देण्यासाठी तरी घडू नये, अशी माझी विनंती आहे. शेवटी उदयनराजेंना बोलू शकणारा मी एकमेव माणूस आहे. बाकीचे कोणी धाडस करणार नाही. कारण आमचे ‘अमर प्रेम’ आहे, त्याला करायचे काय? असे म्हणताच एकच हशा पिकला. मीही जास्त बोलत नाही, कारण माझे भाषण अशा वळणावर आले की मी भाषण थांबवतो, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली.जिल्हा बँकेची निवडणूक पळवापळवी करून होऊ नये, म्हणून सर्वांनी एकत्र बसून निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. आजपर्यंत बॅंकेबद्दल दाखवलेल्या विश्वासाला पात्र राहून जे चांगले कामकाज केले ते पुन्हा करण्यास संधी द्या, अशी अपेक्षा रामराजेंनी व्यक्त केली..शिवेंद्रसिंहराजे अनुपस्थितजिल्हा बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेस बॅंकेचे संचालक व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले पहिल्यांदाच अनुपस्थित होते. त्यांच्या अनुपस्थितीची सभासदांत व काही संचालकांत दबक्या आवाजात चर्चा होती. जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून, सर्वाधिक ठराव शिवेंद्रसिंहराजेंकडे आहेत. निवडणूक लागण्याआधीची ही बॅंकेची शेवटची सभा असल्याने ते नेमके का उपस्थित नव्हते, याबाबत उलटसुलट चर्चा सभासदांत होती. यावर ते गोंदिया, गडचिरोली दौऱ्यावर असल्याचे शिवेंद्रराजेंच्या वतीने सांगण्यात आले..उदयनराजेंच्या चाफ्याचा दरवळजिल्हा बॅंकेच्या सभेसाठी खासदार उदयनराजे भोसले हे सुनील काटकर यांच्यासह कार्यकर्त्यांसमवेत दाखल झाले. सुरुवातीला बॅंकेच्या चौथ्या मजल्यावरील संचालक मंडळाच्या सभागृहात सर्व संचालकांची बैठक झाली. या बैठकीच्या सुरुवातीला खासदार उदयनराजेंनी पांढऱ्या चाफ्याची फुले उपस्थित सर्व संचालकांना स्वत: भेट दिली, तसेच माजी सभापती रामराजेंना फुले देऊन त्यांचे आशीर्वादही घेतले. तेव्हा या फुलांचा दरवळ मात्र सभागृहात पसरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.