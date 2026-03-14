Ambenali Ghat Accident : काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! आंबेनळी घाटात कार 400 फूट खोल दरीत कोसळली; गाडीचा ताबा सुटला अन् होत्याचं नव्हतं झालं

महाबळेश्वर (सातारा) : पोलादपूर तालुक्यातील आंबेनळी घाटातील बावली टोक- चिरेखिंड परिसरात गुरुवारी (ता. १२) पहाटे चारचाकी ३०० ते ४०० फूट खोल दरीत (Ambenali Ghat accident) कोसळली. मुंबईहून आपल्या गावी लाखवड येते जाताना ही घटना घडली. प्रतापगड सर्च ॲण्ड रेस्क्यू टीम, महाबळेश्वर ट्रेकर्स, स्थानिक ग्रामस्थ आणि पोलादपूर पोलिसांच्या मदतीने बचावकार्य राबवण्यात आले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सातारा जिल्ह्यातील लाखवडचे ग्रामस्थ मुंबईहून आपल्या गावी येत होते. पहाटेच्या सुमारास आंबेनळी घाटातील बावली टोक- चिरेखिंडदरम्यान मोटार चालकाचा ताबा सुटल्याने रस्त्याच्या कडेला जाऊन खोल दरीत कोसळली..यामध्ये ३०० ते ४०० फूट खोल दरीत जाऊन मोटार अडकली. अपघातात अजय सुनील संकपाळ, तुकाराम संकपाळ, सुनील संकपाळ, पार्थ संकपाळ आणि संगीता संकपाळ हे प्रवासी जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यांना पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे.