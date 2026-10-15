Satara News: अनिल देसाई, राजेंद्र राजपुरे निवडणूक लढण्यास अपात्र; उच्च न्यायालयाचा निर्णय; उर्वरित सात संचालकांच्या उमेदवारीबाबत कायदेशीर पेच

सातारा: उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत वेगळाच ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. विद्यमान संचालक अनिल देसाई व राजेंद्र राजपुरे यांना दहा वर्षे संचालक असल्याच्या कारणावरून ही निवडणूक लढण्यास उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायामूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे आता दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या उर्वरित सात संचालकांच्या उमेदवारीबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. सहकार निवडणूक प्राधिकरण किंवा राज्य शासन याबाबत काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खासदार उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील, माजी सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, प्रभाकर घार्गे, प्रदीप विधाते, कांचन साळुंखे या सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांची अडचण होण्याची शक्यता असून, ते या निवडणुकीतून माघार घेणार का? याची उत्सुकता आहे..जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीच्या सुरुवातीपासून रिझर्व्ह बॅंकेच्या नवीन अधिनियमाची धास्ती होती. त्यानुसार अनेकांनी आपल्या अर्जाला पर्यायी अर्ज दाखल केले होते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नवीन अधिनियम दहानुसार सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना तीन वर्षे कुलिंग पिरियड राहणार आहे. त्यामुळे त्यांना आगामी तीन वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही, असे म्हटलेले आहे. या मुद्द्याच्या आधारे संचालक राजेंद्र राजपुरे व अनिल देसाई यांच्या अर्जाविरोधात संजय मोरे आणि चंद्रकांत मारुती कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या..यामध्ये श्री. मोरे यांनी राजपुरे यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेत बॅंकेच्या संचालकपदाचा सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ पूर्ण केल्याने त्यांची उमेदवारी अपात्र ठरवावी, अशी मागणी केली होती, तसेच दुसरीकडे चंद्रकांत कोकाटे यांनी अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीला आव्हान देत श्री. देसाई हे २००२ पासून बॅंकेच्या संचालकपदावर कार्यरत असून, त्यांनीही दहा वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाल पूर्ण केला आहे. त्यानुसार बॅंकिंग अधिनियम कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांची उमेदवारी ग्राह्य धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकेतून केला होता. यावर निकाल देताना कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी श्री. राजपुरे व श्री. देसाई यांना अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे त्यांना ही निवडणूक लढविता येणार नाही. या निकालाविरोधात हे दोन्ही संचालक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे दोघांनीही स्पष्ट केले आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...संजय मोरे यांना बिनविरोधची लॉटरीमहाबळेश्वर सोसायटी मतदारसंघातून राजेंद्र राजपुरे व त्यांची पत्नी रुपाली राजपुरे यांना अपात्र करण्याबाबत संजय मोरे यांची याचिका होती. उच्च न्यायालयाने ती मंजूर केल्यामुळे दोघे पती, पत्नी अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघातून संजय मोरे यांचा एकच अर्ज असल्याने त्यांना बिनविरोधची लॉटरी लागली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.