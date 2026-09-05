Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक

सातारा: शिक्षकाचे महत्त्व प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनमोल असते, पण आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर स्वतःच्या मुलाप्रमाणे प्रेम करणारे शिक्षक आज बोटावर मोजण्या इतकेच उरले आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे जावली तालुक्यातील कुडाळच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षिका अंजली गोडसे. केवळ वर्गातील अध्यापन पुरेसे नाही, हे ओळखून त्यांनी शिक्षणाला चार भिंतींच्या बाहेर नेले आहे. .स्वतःच्या चारचाकीतून विद्यार्थ्यांची शाळा भरवलीगेल्या वर्षी बदली प्रक्रियेत अंजली गोडसे यांची जावलीच्या दुर्गम भागातील कुडाळच्या शाळेत नियुक्ती झाली. त्याआधी बिरामणेवाडी येथे वाडी-वस्ती दूर असल्याने मुले शाळेत यायला कचरत होती, उपस्थिती रोडावली होती.हे पाहून गोडसे बाईंनी थेट आपल्या स्वतःच्या चारचाकीला स्कूल बस बनवले. रोज सकाळ-संध्याकाळ स्वतःच्या वाहनातून मुलांची मोफत ये-जा सुरू केली. त्याचा परिणाम असा झाला की, शाळेची पटसंख्या तर वाढलीच, पण शाळेत येण्याचा मुलांचा उत्साहही दुणावला.इतकेच नाही तर स्वतःच्या धडपडीतून शाळेला डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मराठी माध्यमाच्या शाळेत मराठी वाचन-लेखनाबरोबरच खेळातून इंग्रजी, अंकलेखन आणि संख्या शिकवण्याची त्यांची पद्धत मुलांना प्रचंड आवडू लागली आहे. २४ अंकी संख्या मुले वाचत आहेत..'आनंददायी शनिवार' आणि देशी खेळांचा अनुभव'आनंददायी शनिवार' उपक्रमातून त्यांनी मुलांना विविध देशी खेळांचे प्रशिक्षण दिले. स्वतःच्या राज्यातील देशी खेळ मुले शिकलीच पण त्यांनी हरियाणा ,पश्चिम बंगाल गुजरात या इतर राज्यातील ही देश खेळ मुलांना शिकवले .इतर राज्यातील मुलांशी ही मुले आभासी पटलावर बोलू लागली .पत्रलेखनासारख्या उपक्रमातून मुलांनी लिहिलेले पत्र वाचून आई-वडिलांच्या डोळ्यात ही अश्रू तरळले. मुलांनी लिहिलेले पत्र वाचून स्वतः खासदार साहेब श्रीनिवास पाटील यांनी फोन करून मुलांचे कौतुक केले ..Trishuli-3A Tunnel Rescue: ‘हरे कृष्ण’चा जप करताना जन्माष्टमी दिवशी सुटका.कष्टातून फुलवली ज्ञानाची परसबागशाळेच्या मोकळ्या जागेत त्यांनी मेहनतीने परसबाग फुलवली आहे. भाजीपाला आणि फुलझाडांच्या लागवडीतून त्या मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञान नाही, तर शेती, पर्यावरण आणि स्वच्छतेचे धडे देत आहेत. मुलांच्या हाताला माती लागावी, हाच त्यामागचा उद्देश.या आधी बिरामणेवाडी शाळेचाही त्यांनी जिल्ह्यात डंका वाजवला होता. त्यांच्या याच कार्याची दखल शासनाने घेऊन त्यांना क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.22 वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेत गोडसे बाईंनी हे सिद्ध केले आहे की, शिक्षकाला केवळ पगारासाठी नाही, तर "आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो" या भावनेने काम केले तर एका दुर्गम वाडीतील शाळा देखील आदर्श शाळा बनू शकते."मुलं शिकली तरच गाव शिकेल. त्यांना शाळेत आणण्यासाठी माझी गाडी काय, मी माझं सर्वस्व द्यायला तयार आहे." अंजली गोडसे शिक्षिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.