सातारा

Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक

Anjali Godse Transforms Rural School Through Dedicated Efforts: जावळी तालुक्यातील कुडाळ जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षिका अंजली गोडसे यांनी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतःच्या वाहनातून मोफत ये-जा, डिजिटल सुविधा, दप्तरविरहित उपक्रम आणि परसबाग असे विविध उपक्रम राबवले.
Ideal Teacher Award

Anjali Godse Ideal Teacher Award

esakal

Sudhir Jadhav
Updated on

सातारा: शिक्षकाचे महत्त्व प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनमोल असते, पण आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर स्वतःच्या मुलाप्रमाणे प्रेम करणारे शिक्षक आज बोटावर मोजण्या इतकेच उरले आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे जावली तालुक्यातील कुडाळच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षिका अंजली गोडसे. केवळ वर्गातील अध्यापन पुरेसे नाही, हे ओळखून त्यांनी शिक्षणाला चार भिंतींच्या बाहेर नेले आहे.

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