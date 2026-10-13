Athlete Success Story: पहिल्या पगारातून शाळेला मदत; आंतरराष्ट्रीय धावपटू अनुष्का कुंभारने जपली कृतज्ञता, प्रेरणादायी कहाणी..

नागठाणे: ज्या शाळेमुळे आपण घडलो, ज्या शाळेमुळे आपल्याला लौकिक लाभला, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकण्याची संधी मिळाली त्या शाळेप्रती आंतरराष्ट्रीय धावपटू अनुष्का कुंभार हिने आगळी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. तिने आपल्या पहिल्या पगारातील काही रक्कम शाळेसाठी दिली आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...अनुष्का ही वर्णे (ता. सातारा) गावची. प्रतिकूल परिस्थितीतून ती पुढे आली. आईवडील, शिक्षक, प्रशिक्षक, ग्रामस्थ आदींचे मार्गदर्शन अन् स्वतःची मेहनत यातून ती आंतरराष्ट्रीय धावपटू बनली. याच बळावर गुणवंत खेळाडू कोट्यातून नुकतीच तिची मुंबईतील मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालयात विभागीय कर सहाय्यकपदी निवड झाली आहे. नोकरीत हजर होऊन अलीकडेच ती गावी आली. .त्यानंतर तिने आपल्या पगारातील रक्कम न विसरता शाळेकडे सुपूर्द केली. तिचे वडील दत्तात्रय कुंभार, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विकास पवार, मुख्याध्यापक सदाशिव कणसे, शिक्षकवृंद, सदस्यांची उपस्थिती होती. या वेळी शाळेतर्फे तिचा सत्कार करण्यात आला..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मी ज्या शाळेच्या वर्गात, प्रांगणात बागडले. लहानाची मोठी झाले. माझ्यातील क्रीडा कौशल्याला या शाळा माउलीने छान पैलू पाडले. त्यातून आज मी एक आंतरराष्ट्रीय धावपटू झाली, त्या माझ्या जिल्हा परिषद शाळेबद्दल आजही अभिमान वाटतो.- अनुष्का कुंभार, आंतरराष्ट्रीय धावपटू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.