सातारा

Athlete Success Story: पहिल्या पगारातून शाळेला मदत; आंतरराष्ट्रीय धावपटू अनुष्का कुंभारने जपली कृतज्ञता, प्रेरणादायी कहाणी..

Anushka Kumbhar Donates Part of Her First Salary to Her School: साताऱ्याच्या आंतरराष्ट्रीय धावपटूचा आदर्श! पहिल्या पगारातील काही रक्कम शाळेला
Anushka Kumbhar News International Athlete and Tax Assistant Honors Her School With a Donation From Her First Salary in Maharashtra

Anushka Kumbhar News International Athlete and Tax Assistant Honors Her School With a Donation From Her First Salary in Maharashtra

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागठाणे: ज्या शाळेमुळे आपण घडलो, ज्या शाळेमुळे आपल्याला लौकिक लाभला, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकण्याची संधी मिळाली त्या शाळेप्रती आंतरराष्ट्रीय धावपटू अनुष्का कुंभार हिने आगळी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. तिने आपल्या पहिल्या पगारातील काही रक्कम शाळेसाठी दिली आहे.

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