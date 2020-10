साताऱ्यात कलाकारांचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

सातारा : गेल्या वर्षी महापुराचे नैसर्गिक संकट आणि यंदा कोरोनाचा संसर्ग आल्याने कलाकार लोकांना उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन राहिलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कलाकारांना उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत करावी, या मागण्यांसाठी नुकतेच जय गंगातारा सांस्कृतिक कलाकार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. या वेळी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. जगभरात कोरोनाने थैमान घातल्याने सर्व क्षेत्रांना आर्थिक फटका बसलेला आहे. यामध्ये ग्रामीण कलाकारांची उपासमार झाली आहे. या कलाकारांना उत्पन्नाची अट शिथिल करून बीपीएल शिधापत्रिका दिल्या जाव्यात. कलाकार व कुटुंबीयांना मोफत औषध उपचाराच्या सुविधा मिळाव्यात. ज्येष्ठ कलाकारांना तातडीची आर्थिक मदत करावी. अतिरिक्त कामामुळे ग्रामपंचायत प्रशासकांची पळापळ व्यवसायासाठी विनाअट अनुदान उपलब्ध करावे. भूमिहीन कलाकारांना घरे बांधून व शासकीय जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच राज्यभरात मागील महिन्यापासून सर्व हॉटेल, बार, एसटी बस व इतर कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी द्यावी, अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

