Ashram School Students : गोंदवलेतील आश्रमशाळेची उत्तुंग भरारी; 'इस्रो'च्या अभ्यास सहलीसाठी पुणे विभागातून चार विद्यार्थ्यांची निवड

गोंदवले : शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे असं म्हटलं जातं.पण हेच दूध पिढ्यांपिढ्या अज्ञानाचा दिवा तेवत असलेल्या कुटुंबातील व गोंदवल्याच्या आश्रमशाळेतील चार विद्यार्थ्यांनी पचवलंय.बुद्धी कौशल्याच्या जोरावर या विद्यार्थ्यांची पुणे विभागातून इस्रो या भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या विशेष अभ्यास सहलीसाठी निवड झाली आहे.येत्या १६ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान हे विद्यार्थी पहिल्यांदाच विमान सफर करत ही अभ्यास सहल पूर्ण करणार आहेत..महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान विषयाबाबत जिज्ञासा, संशोधनाची आवड आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याच्या उद्देशाने "विज्ञान प्रेरणा अभियान" राबविण्यात येत आहे..Student Development : विद्यार्थ्यांच्या भावनिक विकासासाठी शाळेतील आपुलकीचे वातावरण आवश्यक.या अभियानांतर्गत, मंत्री अतुल सावे यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील आश्रमशाळांमधील गुणी आणि मेहनती विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था(ISRO)येथे विशेष शैक्षणिक विज्ञान सहलीचे आयोजन करण्यात आले आहे..राज्यातील ग्रामीण भाग, तांडा-पाडा तसेच विमुक्त आणि भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना आधुनिक विज्ञान,तंत्रज्ञान आणि अंतराळ संशोधनाचा प्रत्यक्ष अनुभव देणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख ध्येय आहे.राष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक संस्थांशी विद्यार्थ्यांचा थेट संपर्क घडवून आणून, त्यांच्या मनात उच्च शिक्षणाबाबत जागरूकता आणि भविष्यात संशोधन क्षेत्रात काम करण्याची प्रेरणा निर्माण करण्याचा उद्देश आहे..Student Mental Health: जपा विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले स्पष्ट मार्गदर्शन.यासाठी इयत्ता ९ वी व ११वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात आली.त्यामधून या विशेष सहलीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून शंभर मुलांची निवड करण्यात आली.त्यामध्ये पुणे विभागातून गोंदवले बुद्रुक(ता.माण)येथील श्री संत गाडगे महाराज माध्यमिक आश्रमशाळेतील वेदांत गायकवाड,वैभव केंगार, मनीषा गोरड व ऐश्वर्या राठोड या चार विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे..येत्या सोळा फेब्रुवारीला पुणे येथून प्रस्थान करून बेंगळुरू,तामिळनाडू तसेच कन्याकुमारी या ठिकाणांना भेट देणार आहेत.या प्रवासादरम्यान त्यांना उपग्रह प्रक्षेपण, अवकाश संशोधन,तांत्रिक यंत्रणा,भौगोलिक वैशिष्ट्ये आणि विज्ञानातील नव्या घडामोडींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे..या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक विचारसरणी दृढ होईल.विज्ञान विषयाबाबत आत्मविश्वास वाढेल.तसेच उच्च शिक्षण व संशोधन क्षेत्रातील करिअर संधींबाबत जागरूकता निर्माण प्रत्यक्ष अनुभवाधारीत शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे संकल्पनात्मक आकलन अधिक सशक्त होऊन भविष्यात विज्ञान,तंत्रज्ञान व संशोधन क्षेत्रात काम करण्याची प्रेरणा मिळेल.."विज्ञान प्रेरणा अभियान" ग्रामीण व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक संस्थांशी जोडणारा प्रभावी सेतू ठरणार असून सामाजिक समावेशकतेच्या दिशेने हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे..या निवडीबद्दल इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग साताराच्या सहाय्यक संचालक डॉ कांचन जगतापनिरीक्षक सुनील कर्चे,आश्रमशाळेचे संचालक बाळासाहेब माने,मुख्याध्यापक प्रशांत घार्गे,शिक्षक व ग्रामस्थांनी अभिनंदन केले..गोंदवल्याच्या आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या या चारही विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक परिस्थिती खूप हलाखीची आहे.कुणी ऊसतोड कामगार तर कुणी धुणीभांडी करून कुटुंबाचा गाडा हाकत मुलांना शिक्षण देत आहेत.या चौघांच्याही कुटुंबात पिढ्यानपिढ्या शिक्षणाचा अंधकारच आहे.मात्र हा अंधकार कायमस्वरूपी दूर करून भविष्य तेजोमय करण्याचा ध्यास घेऊनच आम्ही शिक्षण घेत आहोत असं हे विद्यार्थी सांगतात..आकाशात दिसणाऱ्या विमानात बसण्याचा आनंदलहानपणापासून आकाशातून जाणाऱ्या विमानांकडे पाहत आहोत.रात्रीच्या वेळी विमानाच्या मिणमिणनाऱ्या दिव्यांचे खास आकर्षण होते.आपणही या विमानात कधी बसू असं स्वप्नांतही वाटलं नव्हतं,पण आता हे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचा खूप आनंद आहे अशी भावना या विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त होतेय..इस्रो अभ्यास सहलीसाठी गोंदवल्याच्या आमच्या आश्रमशाळेचे विद्यार्थी निवडले गेले याचाही मनस्वी आनंद होतोय.गाडगे महाराज आणि माझे वडील यशवंतराव माने महाराज यांनी गोंदवल्यात ज्या उद्देशाने आश्रमशाळा सुरू केली तो उद्देश सफल होत असल्याचा अभिमान आहे.----बाळासाहेब माने,संचालक,श्री संत गाडगे महाराज माध्यमिक आश्रमशाळा,गोंदवले बुद्रुक.