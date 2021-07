By

कुडाळ (सातारा) : जावळी तालुक्यात (Jawali Taluka) 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या 55 वर्षीय विश्वास ज्ञानेश्वर कदम (Vishwas Kadam) (लोहार) याच्या विरोधात मेढा पोलीस ठाण्यात (Medha Police Station) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, (ता. 28) रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी गावामध्ये तिच्या राहत्या घरात असताना, घराच्या पाठीमागील बाजूस असणाऱ्या गुरांच्या गोठ्यात म्हैशीचे शेण काढण्यासाठी ती गेली असता, ती एकटी असल्याचा गैरफायदा घेत 55 वर्षीय विश्वास कदम याने सदर मुलीस पाठीमागून बेसावधपणे पकडले व तिथेच म्हैशीच्या गोठ्यामध्ये तिच्यावर बलात्कार केला. (Atrocities On 13 Year Old Girl In Jawali Taluka Satara Crime News)

दरम्यान, मुलीचा मोठ्याने आवाज ऐकू आल्यानंतर मुलीचा भाऊ घटनास्थळावर धावत आला व त्या मुलीची सुटका केली. या सर्व प्रकारामुळे जावळी तालुक्यात एकच खळबळ माजली आहे. जावळीत या महिन्यात दोन अल्पवयीन मुलींवर अशा पद्धतीचे अत्याचार घडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. एक घटना ताजी असतानाच जावळी तालुक्यात दुसरी घटना घडल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त होत आहे.

आरोपी विश्वास कदम (वय 55) याला पोलिसांनी तत्काळ अटक केली असून त्याला कोर्टामध्ये देखील हजर करण्यात आले आहे. यासंदर्भात त्याला पोलिस कोठडी मिळाली असून, पीडित मुलीलाही वैद्यकीय तपासणीसाठी सातारा येथे पाठवण्यात आले आहे. याबाबत अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल माने (Police Inspector Amol Mane) यांच्यासह महेश कदम व सहकारी करत आहेत.

