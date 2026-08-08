Flamingo Birds at Bamnoli : बामणोलीत निसर्गाची जादू! हिरवेगार डोंगर, धुक्याची चादर अन् गुलाबी फ्लेमिंगोंचे थवे; त्रिवेणी संगमावर परदेशी पाहुण्यांचे आगमन

कास : निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या बामणोली येथील मजरे शेंबडीच्या त्रिवेणी संगमाच्या नयनरम्य परिसरात परदेशी पाहुणे अर्थात फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे आगमन झाले (flamingo sightings in Bamnoli Satara) आहे. शिवसागर जलाशयाच्या विस्तीर्ण पात्रात गुलाबी आणि पांढऱ्या रंगाच्या या पक्ष्यांचे थवेच्या थवे दाखल झाल्याने संपूर्ण परिसर जणू गुलाबी रंगाने न्हाऊन निघाला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्यामुळे बामणोली परिसरातील निसर्गसौंदर्य अधिकच खुलून दिसू लागले आहे. धुक्याची चादर, सभोवतालचे हिरवेगार डोंगर आणि संथ वाहणाऱ्या लालसर पाण्यात स्वैर विहार करणारे फ्लेमिंगो पक्षी असा नेत्रदीपक आणि सुंदर नजारा सध्या पाहायला मिळत आहे..फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या आगमनाची बातमी पसरताच हे निसर्गदृश्य डोळ्यांत साठवण्यासाठी आणि कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी निसर्गप्रेमी व पक्षी निरीक्षकांची पावले बामणोलीकडे वळू लागली आहेत. यामुळे स्थानिक बोट व्यावसायिकांना फायदा होणार आहे. जलाशयात बोटिंग करताना अगदी जवळून पक्षी पाहण्याची संधी मिळत असल्याने पर्यटकांची पसंती वाढली आहे. हॉटेल, उपाहारगृहे आणि इतर स्थानिक लहान-मोठ्या व्यावसायिकांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे..Kas Plateau Flower Season : कास तलाव ते वजराई धबधबा! वीकेंडला साताऱ्यात पर्यटकांची पसंती; 'चवर' फुलांनी बहरलं पुष्प पठार, हंगाम कधी होणार सुरु?.परदेशी पाहुणे अतिशय संवेदनशील असतात. त्यामुळे पर्यटकांनी बोटिंग करताना सुरक्षित अंतर ठेवावे, मोठ्याने आवाज करू नये अथवा पक्ष्यांना त्रास होईल, असे कोणतेही कृत्य करू नये, असे आवाहन स्थानिक प्रशासन आणि निसर्गप्रेमींकडून करण्यात येत आहे..Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?.कोयना नदीपात्रात मिळणारे मुबलक खाद्य, जंगल संपदेमुळे कोयनेच्या जलाशयात गेल्या मे महिन्यांपासून फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे दर्शन होत असून, यावर्षी पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात त्यांची संख्या आहे. अनुकूल परिस्थिती राहिल्यास फ्लेमिंगो या परिसरात सातत्याने येत राहतील.-विजय बाठे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन्यजीव विभाग बामणोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.