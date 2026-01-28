सातारा

Baramati Plane Crash : 'सामान्य माणसाचा बुलंद आवाज गमावला!' अजितदादांच्या निधनानंतर उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केला शोक

Impact of Ajit Pawar Death on Maharashtra Politics : बारामतीजवळील विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. डीजीसीएकडून घटनेला दुजोरा देण्यात आला असून राज्यभरातून शोक व्यक्त केला जात आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death : राज्याच्या राजकारणातून एक अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज (ता. २८) सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झाले. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, या घटनेला नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (DGCA) दुजोरा देण्यात आला आहे.

