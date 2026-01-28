Baramati Plane Crash : 'सामान्य माणसाचा बुलंद आवाज गमावला!' अजितदादांच्या निधनानंतर उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केला शोक

Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death : राज्याच्या राजकारणातून एक अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज (ता. २८) सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झाले. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, या घटनेला नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (DGCA) दुजोरा देण्यात आला आहे..नेमकी घटना काय?आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज बारामती येथे सभा घेणार होते. यासाठी ते सकाळी मुंबईहून खाजगी विमानाने बारामतीकडे रवाना झाले होते. बारामती विमानतळावर उतरण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान अचानक विमानावरील नियंत्रण सुटले आणि काही क्षणांतच विमान जवळच्या शेतात कोसळले. अपघातानंतर विमानाला भीषण आग लागली आणि संपूर्ण विमान जळून खाक झाले..या अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांचे दोन वैयक्तिक सहाय्यक, वैमानिक तसेच अन्य दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती मिळाली आहे. दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी अग्निशमन दल व बचाव पथकांनी तातडीने धाव घेतली..दरम्यान, या दुर्दैवी घटनेनंतर साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. आपल्या फेसबुक पोस्टद्वारे भावना व्यक्त करताना उदयनराजे भोसले यांनी लिहिले आहे की, “आमचे मित्र आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कर्तबगार नेतृत्व, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले.”.ते पुढे म्हणाले की, सामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी सतत झटणारे, निर्णयक्षम, स्पष्टवक्ते आणि कणखर नेतृत्व म्हणून अजित पवार यांची ओळख होती. शेती, पाणीपुरवठा, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधा, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेले योगदान अतुलनीय आहे..Baramati Plane Crash : विमान दुर्घटनेत सातारच्या विदीप जाधव यांचाही मृत्यू, अजितदादांचे PSO म्हणून होते कार्यरत.“राजकारण हे केवळ सत्तेचे साधन नसून समाजपरिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम आहे, हे त्यांनी आपल्या कार्यातून सातत्याने सिद्ध केले. जनतेशी असलेले त्यांचे नाते, कार्यकर्त्यांशी असलेली आपुलकी आणि प्रशासनावरची त्यांची मजबूत पकड ही त्यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये होती,” असेही उदयनराजे भोसले यांनी नमूद केले..अजित पवार यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राने एक दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व, लाखो कार्यकर्त्यांचे प्रेरणास्थान आणि सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज गमावला आहे. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून न निघणारी असली, तरी त्यांनी घालून दिलेले विचार, मूल्ये आणि विकासाचा मार्ग पुढील पिढ्यांसाठी सदैव प्रेरणादायी ठरेल, अशी भावना उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.