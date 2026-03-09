Bavdhan Bhairavnath Yatra : 10 बैलजोड्यांनी ओढला 40 फुटी रथ! बावधनच्या बगाड यात्रेचे हे खास वैशिष्ट्य तुम्हाला माहीत आहे का? 16 वर्षांपूर्वीचा 'तो' नवस फेडण्यासाठी...

बावधन (सातारा) : ‘काशिनाथाच्या नावानं चांगभलं’च्या गजरात ग्रामदैवत श्री भैरवनाथाच्या बगाडाची मिरवणूक आज हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत उत्साहात आणि शांततेत पार (Bavdhan Bhairavnath Bagad Yatra Satara) पडली. पारंपरिक श्रद्धा आणि भक्तिभावाचे दर्शन घडविणाऱ्या या यात्रेसाठी राज्यभरातून भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती..कृष्णा नदीकाठावरील सोनेश्वर परिसरातून सकाळी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास बगाड मिरवणुकीस प्रारंभ झाला. त्यापूर्वी बगाडास नदीत स्नान घालून देवदेवतांची विधिवत पूजा-आरती करण्यात आली. त्यानंतर बगाड्यास पारंपरिक पोशाख परिधान करून झोपाळ्यावर चढविण्यात आले..Ex Servicemen Daughter Marriage Grant : माजी सैनिकांच्या मुलींच्या लग्नासाठी आता मिळणार 1 लाख रुपये! सरकारच्या नियमात मोठा बदल, असा करा अर्ज?.बगाड म्हणजे दोन मोठ्या दगडी चाकांवर उभारलेला आणि सुमारे ४० फूट उंचीच्या शिडासह तयार केलेला रथ. या शिडावर झोपाळ्याच्या साह्याने बगाड्या चढविला जातो. एका वेळी सुमारे १० ते १२ बैलजोड्यांच्या मदतीने हा रथ ओढण्यात येतो, ही या परंपरेची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब आहे..यंदा बगाडाचा बगाड्या होण्याचा मान गावातील विठ्ठल सोपान कदम (वय ४८) यांना मिळाला. सोळा वर्षांपूर्वी आपल्या भावाच्या प्रकृतीसाठी त्यांनी नाथांना नवस बोलला होता. त्या नवसपूर्तीनिमित्त त्यांना यंदा हा मान मिळाल्याचे सांगितले जाते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ही पारंपरिक बगाड यात्रा पाहण्यासाठी राज्यभरातून हजारो भाविक बावधनमध्ये दाखल झाले असून संपूर्ण गावात भक्तीमय वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.