सातारा जिल्ह्यातील बेडची माहिती आता एका क्लिकवर..

सातारा : जिल्ह्यातील सर्व कोविड-19 रुग्णांसाठी केंद्रीय रुग्ण व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली आहे. या रुग्ण व्यवस्थापन प्रणालीचे सहकार व पणन मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते मंगळवारी मंत्रालयात ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात आले. मंत्री पाटील म्हणाले, सातारा जिल्ह्यातील कोविड-१९ मुळे होणारा मृत्युदर कमी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, तसेच ही केंद्रीय रुग्ण व्यवस्थापन प्रणाली असून या covid19satara.in लिंकद्वारे रुग्णालयातील बेडची माहिती उपलब्ध होणार आहे. एखाद्या तालुक्यात बेड उपलब्ध नसेल, तर दुसऱ्या तालुक्याच्या ठिकाणी रुग्णालयात बेड उपलब्ध आहे का नाही, याची माहिती मिळू शकते आणि बेड आभावी उपचार न मिळण्याच्या अडचणीही दूर होण्यास मदत होईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, कोरी रोशन सोल्युशन एलएलपीचे व्यवस्थापकीय संचालक मोहित तोडकर यांनी याचे सादरीकरण केले. याबाबत काही अडचण असल्यास, टोल फ्री क्रमांक 1077 हा सुध्दा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे. या लिंकद्वारे तालुक्यातील बेडची संख्या जाणून घ्या covid19satara.in लिंकवर जाऊन क्लिक करा बेड आभावी उपचार मिळत नसल्यास टोल फ्री क्रमांक 1077 वरती संपर्क साधा

