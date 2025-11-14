सातारा

Truck Accident: ट्रकला धडकून दुचाकीस्वार जागीच ठार; बेलवडे हवेलीनजीक अपघात, एक गंभीर

Fatal Motorcycle Accident Near Belwade Haveli: बेलवडे हवेली हद्दीत ट्रकला दुचाकीची धडक; संतोष वाघमारे जागीच ठार, मनोज जगदाळे गंभीर जखमी. पोलिस तपास सुरू, दुचाकीस्वारांच्या हालचालीचा अहवाल नोंदवला.
Truck Accident

Truck Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उंब्रज : पुणे - बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर बेलवडे हवेली (ता. कऱ्हाड) गावच्या हद्दीत  समाेरून चाललेल्या ट्रकला पाठीमागून दुचाकीची धडक बसून झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार, तर एक जण गंभीर जखमी झाला.

Loading content, please wait...
police
Vehicle
accident
road accident
Truck
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com