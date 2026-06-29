Bhambavli Vajrai Waterfall : भारतातील सर्वात उंच धबधबा पर्यटकांसाठी सज्ज! वजराई धबधब्याचे 'अक्राळविक्राळ' रूप पाहण्यासाठी देश-विदेशातून उत्सुकता, हंगामाची तयारी सुरू

कास (सातारा) : तीन टप्प्यांत कोसळणारा व भारतातील सर्वात उंच धबधबा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या भांबवली-वजराई धबधबा (Bambavali Vajrai Waterfall) सुद्धा पावसाच्या प्रतीक्षेत असून भांबवली नवसमिती मार्फत हंगामाची तयारी जोरदार सुरू आहे. शेतकरी जसा आतुरतेने पावसाची वाट पाहत आहे, तसेच पावसाळी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला कास परिसराला सुद्धा मुसळधार पावसाची आस लागली आहे..देशातला एक नंबरचा भांबवली-वजराई धबधबा हंगाम चालू व्हावा म्हणून निसर्गप्रेमी आतुरतेने वाट पहात असतात. धबधब्याचे विहंगम दृश्य आपल्या नजरेत टिपणे, निसर्गाचा भव्य पाण्याचा नजारा मनात साठवून ठेवण्यासाठी निसर्गप्रेमी पावसाची वाट पाहत असतात. वर्षातून एकदा हा नजारा पाहण्यासाठी पर्यटक देश-विदेशातून भांबवलीत येतात. कासच्या धरणातील पाणी भांबवली वजराई धबधब्याला मिळते, तेच पुढे धबधब्याच्या रूपाने अक्राळविक्राळ रूप धारण करून तीन टप्प्यात कोसळते..Ratnagiri : कांटे गावात सड्यावर अश्मयुगीन कातळशिल्पांचा खजिना; 5 ठिकाणी सापडली 67 दुर्मीळ कातळशिल्पे; 4 मीटर लांब मगर, बेडूक अन् 'हॅमर शार्क'ची जुनी चित्रं उजेडात.दरवर्षी या धबधब्याच्या ठिकाणी काहीतरी वेगळेपण असते. एका वर्षी तर सुरूवातीला लाल-गुलाबी धबधबा होता. यावर्षी धबधब्याच्या पाॅईंटवर जाण्यासाठी दोन ओढ्यांवर आकर्षक छोटेखानी पूल बनविले आहेत. जंगलातील पुलांवरून जाण्याची मजा काही निराळीच. जंगलातील पुलांच्या आकर्षणामळे, बच्चे कंपनीची पावले फोटोसेशनसाठी पुलांवर थबकली आहेत. पर्यटकांना ओले कपडे बदलण्यासाठी चेंजिंग रूमचे व शौचालयाचे काम चालू आहे. पर्यटकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याचा शासनाचा मानस आहे..भांबवलीतील ग्रामस्थांनी सलग चार दिवस मेहनत करून धबधब्याकडे जाणाऱ्या श्रीरामदास स्वामी पायवाटेची झाड-लोट केली आहे. काटे-कुटे, वाटेत आडव्या आलेल्या फांद्या-वेली, दगड-धोंडे, बाजूला करून, पर्यटकांना धबधब्यापर्यंत जाण्यासाठी पायवाट सुरक्षित व सोईची केली आहे. वन खाते, भांबवली ग्रामस्थ व संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, भांबवली या वर्षीच्या धबधबा हंगामासाठी सज्ज झाले आहेत..Vadache Mhasve Tree : अडीच एकरात पसरलाय आशियातील दुसरा सर्वात मोठा वटवृक्ष; 1882 मध्ये ब्रिटिशांनीही घेतलेली नोंद, साताऱ्यातील 'या' महाकाय वडाची गोष्ट माहीत आहे का?."पर्यटकांना सुविधा पुरविण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, उपाध्यक्ष राजू (भैय्या) भोसले, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांचे पूर्ण सहकार्य आहे. पर्यटकांना पुढच्या वर्षापर्यंत सर्व मुलभूत सुविधा पुरविण्याचा मानस शासनाचा आहे. पर्यटकांनी निसर्गाचा आनंद लुटावा, घाण करू नये, प्लॅस्टिक, बाटल्या जंगलात टाकून निसर्गाला विद्रुप करू नये. जगात उष्णतेचे प्रमाण वाढले आहे. विशेष म्हणजे, भांबवलीत मे महिन्यातही थंडी असते, पांघरूण घ्यावे लागते. मे महिन्यातील थंड हवेचे ठिकाण म्हणुन भविष्यात भांबवलीची ओळख होणार असल्याने, भांबवलीतील निसर्गाचे संवर्धन करणे आपल्या सर्वांचे काम आहे. या निसर्गाचा आनंद लुटा, सुरक्षित पर्यटन करा.-रविंद्र बळीराम मोरे, पर्यटन प्रमुख भांबवली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.