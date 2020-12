Bharat Band Updates : साताऱ्यात 'स्टॅंड विथ फार्मर'चा नारा; जिल्हाभरात निदर्शने, सत्याग्रह

सातारा : केंद्राच्या कृषीविषयक कायद्याला विरोध करण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर आज सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध संघटनांच्यावतीने निदर्शने, तसेच पोवईनाका परिसरात सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. आज झालेल्या बंदमध्ये विविध संघटना, राजकीय पक्ष सहभागी झाल्याने बंदमध्ये व्यापारी व नागरिकांनी आपला उस्फूर्त प्रतिसाद नोंदवत स्टॅंड विथ फार्मरचा नारा दिला. केंद्राच्या कायद्याला विरोध करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांचे दिल्ली सीमेवर आंदोलन सुरु आहे. 12 दिवस सुरु असणाऱ्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आज देशव्यापी बंदची हाक देण्यात आली होती. यानुसार सातारा येथील बाजारपेठ पूर्णपणे बंद ठेवत जिल्हा, तसेच सातारावासियांनी आम्ही स्टॅंड विथ फार्मरचा संदेश संपूर्ण देशाला, राज्याला दिला. कऱ्हाड जनता बॅंक दिवाळखोरीत; रिझर्व्ह बॅंकेकडून परवाना रद्द आंदोलनाचा एक भाग म्हणून ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेस, तसेच अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी शेतकरी आंदोलनास पाठिंब्याचे पत्रक आंदोलकांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयास देण्यात आले. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या याच आंदोलनास वंचित बहुजन आघाडीने सुध्दा पाठिंबा दिला असून त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठिब्याचे पत्र आज जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले. सातारा येथील पोवईनाका परिसरात किसान आंदोलन समर्थन संयुक्‍त मंचच्या वतीने सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. यात शहर सुधार समितीचे विक्रांत पवार, अस्लम तडसरकर, शिवाजी राउत, सुरेश बोतालजी,विजय मांडके व इतर संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले. याठिकाणी उपस्थित असणाऱ्यांनी केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कायद्यांवर कडाडून टीका करत ते रद्द करण्याची मागणी केली. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

