Wai Bhuinj Police Action: भुईंज पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई; वाई तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या गोठ्यातील जनावरे चोरणारी ‘पिकअप गँग’ जेरबंद, सहा जनावरांच्या चोरीची कबुली

आनेवाडी : वाई तालुक्यातील कवठे, ओझर्डे, खडकी, कुडाळ तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांच्या गोठ्यातून जनावरे चोरी करणाऱ्या पिकअप गँगला भुईंज पोलिसांनी अटक करून मोठी कारवाई केली आहे. आरोपींनी सहा जनावरे चोरी करून पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर जिल्ह्यातील गुरांच्या बाजारात विक्री केल्याची कबुली दिली असून गुन्ह्यात वापरलेली पिकअप गाडीही पोलिसांनी जप्त केली आहे. चोरीला गेलेली जनावरे परत मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ जून २०२६ रोजी रात्री ते २० जून रोजी सकाळच्या दरम्यान मौजे कवठे (ता. वाई) येथील किरण नानासो पोळ यांच्या गोठ्यातून दोन मुर्रा जातीच्या म्हशी अज्ञात चोरट्यांनी चोरी केल्या होत्या. या प्रकरणी भुईंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २१५/२०२६, भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३०३(२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला..शेतकऱ्यांच्या गोठ्यातून वारंवार जनावरे चोरीला जात असल्याने या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर आणि वाई विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील साळुंखे यांनी आरोपींचा तातडीने शोध घेण्याच्या सूचना भुईंज पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तथा सहायक पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे यांना दिल्या होत्या..त्यानुसार विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींचा माग काढण्यात आला. आरोपी पिकअप वाहनातून वाईहून पाचवडकडे येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी पाचवड चौकात सापळा रचूनसुरेश ऊर्फ सूर्यकांत आनंदराव चव्हाण (वय ३५, रा. पाचवड, ता. वाई, जि. सातारा),संदेश हणमंत पिसाळ (वय २७, रा. व्याजवाडी, ता. वाई, जि. सातारा),हर्षद हिंदुराव चव्हाण (वय १८, रा. कडेगाव, ता. वाई, जि. सातारा या तिघांना ताब्यात घेतले..चौकशीत आरोपींनी कवठे येथील दोन म्हशी, ओझर्डे येथील एक म्हैस, खडकी येथील एक जर्सी गाय आणि कुडाळ येथील दोन म्हशी अशा एकूण सहा जनावरांच्या चोरीची कबुली दिली. ही जनावरे चाकण (जि. पुणे), काष्टी-श्रीगोंदा (जि. अहिल्यानगर) आणि सांगोला (जि. सोलापूर) येथील गुरांच्या बाजारात विकल्याचेही त्यांनी सांगितले.पोलिसांनी गुन्ह्यात वापरलेली पिकअप गाडी जप्त केली असून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस कोठडीदरम्यान चोरीची जनावरे ज्या व्यापाऱ्यांकडे विकण्यात आली, त्यांचा शोध घेऊन ती परत मिळविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. बेंदूर सणाच्या दिवशी ही कारवाई झाल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे, पोलीस उपनिरीक्षक सुरेश शिंदे तसेच पोलीस हवालदार नितीन जाधव, धायगुडे आणि पोलीस कर्मचारी सोमनाथ बल्लाळ, सागर मोहिते व किरण निंबाळकर यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.