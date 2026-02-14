Bhushan Gavai : 'या' स्वातंत्र्यवीराच्या नावे दिला जाणारा सामाजिक पुरस्कार Supreme Court चे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना जाहीर

कराड (सातारा) : स्वातंत्र्यवीर दादा उंडाळकर स्मारक समितीच्या वतीने दिला जाणारा स्वातंत्र्यसैनिक दादा उंडाळकर सामाजिक पुरस्कार यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई (Retired Chief Justice Bhushan Gavai) यांना जाहीर झाला. समितीचे विश्वस्त व जिल्हा परिषदेचे सदस्य ॲड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर, विश्वस्त प्राचार्य गणपतराव कणसे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली..स्वातंत्र्यवीर दादा उंडाळकर यांच्या ५२ व्या स्मृतिदिनानिमित्त उंडाळे येथे १८ फेब्रुवारीला होणाऱ्या ४३ व्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक अधिवेशन व माजी सैनिक मेळाव्यात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. ५१ हजार रुपये, शाल, श्रीफळ व मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे..MPSC Result : क्लास वन अधिकारी होऊन केले वडिलांचे स्वप्न पूर्ण, सातारारोडच्या कन्येची भरारी; MPSC परीक्षेत राज्यात पटकावला नववा क्रमांक.१९७६ पासून विलासराव पाटील- उंडाळकर यांच्या संकल्पनेतून या अधिवेशनाची परंपरा सुरू असून, राष्ट्रीय पातळीवरील नामवंत विचारवंत, साहित्यिक व मान्यवरांच्या उपस्थितीत समाजप्रबोधनाचे कार्य सातत्याने केले जाते. उंडाळे येथे दर वर्षी दादासाहेब उंडाळकर यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक अधिवेशन आयोजित करण्यात येते..यापूर्वी या पुरस्काराने एन. जी. गोरे, उषा मेहता, गोविंदभाई श्रॉफ, निर्मला देशपांडे, जी. पी. प्रधान, प्रभाकरराव कुंटे, मोहन धारिया, वसंतराव गोवारीकर, अण्णा हजारे, पी. बी. सावंत, जयंत पाटील, अभय बंग, प्रकाश आमटे, निळकंठ रथ, यशवंतराव थोरात, उज्ज्वल निकम यांच्यासह अनेक मान्यवरांना सन्मानित केले आहे. ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वासराव पाटील यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे..Supe Baramati History : बारामतीच्या इतिहासात नवी भर! सिद्धेश्वर मंदिराच्या बांधकामाचे 300 वर्षांपूर्वीचे शिलालेख उघड, मराठा काळातील संस्कृतीचे दर्शन.केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष व मेघालय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रणजित मोरे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख उपस्थित राहतील. दादा उंडाळकर स्मारक समितीच्या प्रांगणात बुधवारी (ता. १८) सकाळी ११ वाजता हा कार्यक्रम होईल. स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक, त्यांचे वारसदार, माजी सैनिक, तसेच नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन दादा उंडाळकर सामाजिक ट्रस्टच्या वतीने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.