बिजवडी: माण तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि पशुपालकांसमोर जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बिजवडी येथे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे दहिवडी पोलीसांनी ससेमिरा लावत पोलीस ठाण्यात बोलवणं धाडलं आहे.त्यामुळे शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..बिजवडी येथे गेल्या आठवड्यात माण तालुक्यातील जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय समाज पक्ष, सर्व शेतकरी, पशुपालक तसेच समविचारी पक्ष व संघटनांच्या वतीने शेळ्या-मेंढ्या, जनावरे आणि बैलगाड्यांसह रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते.आंदोलनातील मागण्यांवर अजूनतरी कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसताना आंदोलन करणाऱ्या तब्बल १९ आंदोलनकर्ते व शेतकऱ्यांना दहिवडी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे निरोप आले आहेत. .आंदोलनाची पूर्वपरवानगी घेऊन शेतकऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने आपली व्यथा शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला होता.आंदोलना दरम्यान शेळ्या-मेंढ्या, बैलगाड्या आणि जनावरे रस्त्यावर आणून दुष्काळी परिस्थितीचे वास्तव प्रशासनासमोर मांडण्यात आले. मात्र, या आंदोलनाची दखल घेऊन मागण्यांवर कार्यवाही करण्याऐवजी आंदोलनात सहभागी झालेल्यांनाच पोलिसांकडून नोटिसा दिल्या जात असल्याने पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे,पदवीधर आमदार हर्षदा देशमुख, प्रभाकर देशमुख,अनिल देसाई,अभय जगताप, अभिजित घोरपडे, सभापती विक्रम शिंगाडे यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते,पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सहभागी होत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका मांडली होती. मात्र, या नेतेमंडळींना सोडून आंदोलनाचे आयोजक, सर्वसामान्य शेतकरी, पशुपालक आणि शासनाच्या धोरणांवर आक्रमकपणे भूमिका मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाच पोलीसांनी बोलवण धाडल आहे.पोलीसांच्या या भूमिकेमुळे शेतकरीवर्गात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..बैलगाडी, मेंढरे रस्त्यावर आणणाऱ्या व आसूड वाजवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही नोटीस!आंदोलनात बैलगाड्या, शेळ्या-मेंढ्या आणि जनावरे रस्त्यावर आणून दुष्काळी परिस्थितीचे वास्तव दाखविणाऱ्या तसेच शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आसूडाचे फटके वाजवून शासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न करणारे शेतकऱ्यालाही पोलिसांनी बोलवणं धाडलं आहे. चारा मागणे अपराध असेल तर बोलवणं नको फाशी द्या!.शासन दुष्काळी परिस्थिती डोळ्यांसमोर पाहत असूनही जनावरांना चारा देत नाही. शेतकरी आणि जनावरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून मागणी करणे हाच आमचा अपराध असेल,तर आम्हाला फक्त बोलवणं करू नका फाशी द्या.सत्तेचा वापर करून पोलिसांना नोटिसा काढायला लावणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उठणारा आवाज दडपण्यापेक्षा त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करावी."- प्रशांत विरकर, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.