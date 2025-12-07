सातारा

माेठी बातमी ! महाबळेश्वरातील राजभवनाचे नामकरण: 'राज्यपालांचे निवासस्थान झाले लोकभवन'; ब्रिटिशकालीन ओळख पुसली..

British legacy Removal: महाबळेश्वरातील ऐतिहासिक राजभवनाला आता नवे नाव मिळाले आहे. राज्य सरकारने या परिसरातील ब्रिटिशकालीन ओळख हटवून राजभवनाचे ‘लोकभवन’ असे नामकरण केले आहे. स्वातंत्र्यानंतरही बराच काळ ‘राजभवन’ हे नाव कायम असले तरी आता त्याला लोकाभिमुख आणि भारतीय मूल्यांशी जुळणारी नवी ओळख देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
Mahabaleshwar Raj Bhavan officially renamed ‘Lokbhavan’, ending its British-era identity.

सकाळ वृत्तसेवा
भिलार :केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक राजभवन आता अधिकृतपणे महाराष्ट्र लोकभवन म्हणून ओळखले जाणार आहे. ​हा निर्णय महाराष्ट्र लोकभवनांतर्गत असल्याने महाबळेश्वर येथील राज्यपालांचे निवासस्थान देखील या बदलाच्या कक्षेत आले आहे. त्यामुळे राजभवनाचे नामकरण करण्यात आले असून, ते आता लोकभवन या नावाने ओळखले जाईल.

