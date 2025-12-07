माेठी बातमी ! महाबळेश्वरातील राजभवनाचे नामकरण: 'राज्यपालांचे निवासस्थान झाले लोकभवन'; ब्रिटिशकालीन ओळख पुसली..

भिलार :केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक राजभवन आता अधिकृतपणे महाराष्ट्र लोकभवन म्हणून ओळखले जाणार आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र लोकभवनांतर्गत असल्याने महाबळेश्वर येथील राज्यपालांचे निवासस्थान देखील या बदलाच्या कक्षेत आले आहे. त्यामुळे राजभवनाचे नामकरण करण्यात आले असून, ते आता लोकभवन या नावाने ओळखले जाईल..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासात एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडला आहे. महाराष्ट्रातील राज्यपालांचे उन्हाळी निवासस्थान असलेले महाबळेश्वर येथील राजभवन आता अधिकृतपणे ‘महाराष्ट्र लोकभवन’चा भाग म्हणून ‘लोकभवन, महाबळेश्वर’ या नावाने ओळखले जाईल. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत राज्याच्या मुंबई, पुणे, नागपूर आणि महाबळेश्वर येथील सर्व राजभवनांचे नाव तत्काळ बदलून ‘लोकभवन’ करण्याचा निर्देश दिला आहे..महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी या संदर्भात राजभवन सचिवालयाला तत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, महाबळेश्वर येथील राजभवनचे नामकरण ‘लोकभवन’ असे करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू झाली असून, ठिकठिकाणी असणारे नामफलक बदलण्याचे काम जोरात चालू आहे. नुकतीच काही दिवसांपूर्वी नोव्हेंबर महिन्यात राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी महाबळेश्वर व पाचगणीचा दौरा केला होता..ब्रिटिश राजवटीच्या खुणा पुसून टाकण्यासाठी आणि भारतीय संस्कृतीचा गौरव करण्यासाठी राज्य सरकारने राजभवनाचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकभवन म्हणून ओळखले जाणारे हे ठिकाण आता केवळ राज्यपालांचे निवासस्थान किंवा कार्यालय राहणार नाही. तर ते राज्यातील नागरिक, विविध समाजघटक, विद्यार्थी, संशोधक, शेतकरी आणि नागरी संघटनांशी संवाद साधण्याचे आणि सहभाग वाढवण्याचे एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बनणार आहे. सेवा, सहकार्य आणि संवादाचा सेतू हा यामागे हेतू असून या नामकरणामागील मुख्य भूमिका स्पष्ट करताना राज्यपालांनी सांगितले, की ''लोकभवन'' हे सरकार आणि राज्यातील जनतेमध्ये सेवा, सहकार्य आणि संवादाचा एक मजबूत सेतू म्हणून कार्य करेल. संवैधानिक कर्तव्यांपुरते मर्यादित न राहता, समाजाच्या आशा- आकांक्षा आणि समस्यांप्रती संवेदनशील राहून लोकांबरोबर थेट नाते जपणारे खऱ्या अर्थाने हे ‘लोकभवन’ असेल..वास्तूचा जनतेसाठी उपयोगविविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि नागरी संघटनांसोबत चर्चासत्रे, परिषदा आणि संवादात्मक बैठका आयोजित करण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी, संशोधक आणि शेतकरी यांना भेटीची आणि संवादाची अधिक संधी मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या समस्या आणि सूचना थेट राज्यपाल कार्यालयापर्यंत पोहोचतील..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.ब्रिटिश गव्हर्नरचे उन्हाळी निवासस्थानमहाबळेश्वर येथील राजभवन हे ब्रिटिश राजवटीत मुंबईच्या गव्हर्नरचे उन्हाळी निवासस्थान होते. तेथे पूर्वी ‘टेरेसेस’ आणि नंतर ‘गिरी दर्शन’ या नावानेही ते ओळखले जात असे. आता ''लोकभवन'' हे नाव त्याला लोकशाहीच्या नवीन युगात अधिक समर्पक ओळख देईल. नामकरणाची प्रक्रिया महाबळेश्वरसह राज्यातील मुंबई, पुणे व नागपूर येथील राजभवनांमध्ये तातडीने सुरू झाली असून, नवीन पाट्या लावल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.