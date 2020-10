ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना शिवीगाळप्रकरणी कोरिवळेतील आठ जणांवर गुन्हा

उंब्रज (जि. सातारा) : नकाशावरील रस्त्याची पाहणी करणाऱ्या कोरिवळे (ता. कऱ्हाड) येथील ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या पदाधिकाऱ्यांना गावातील एकाने शिवीगाळ करून धक्काबुक्की केल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. याप्रकरणी आठ जणांवर येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. संतोष गणपत मोहिते, संभाजी गणपत मोहिते, कृष्णत गणपत मोहिते, संजय तानाजी मोहिते, धनाजी तानाजी मोहिते, सुहास संजय मोहिते, गणपत शिवाजी मोहिते, सागर संजय मोहिते (सर्व रा. कोरिवळे ता. कऱ्हाड) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत. याबाबत सरपंच सुचिता संजय मोहिते (रा. कोरिवळे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, कोरिवळे गावातील नकाशावरील रस्ता खुला करण्याकरिता ठराव मंजूर करण्यात आला होता. रस्त्याची पाहणी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कासार, मंडलाधिकारी काटे, तलाठी संकपाळ यांच्यासह कोरिवळे ग्रामपंचायत पदाधिकारी, कर्मचारी गट नं. 761, 762 ची पाहणी करत होते. गुगल पे केअर सेंटरमधून फोन.., साताऱ्यात महिलेची फसवणूक या वेळी संशयित संतोष मोहिते याने "तुम्ही कोण माझ्या जागेतून रस्ता दाखवणारे, ही माझी जागा आहे,' असे म्हणून वाद घालू लागले. या वेळी त्यांनी उपसरपंच संभाजी काशिनाथ मोहिते यांना धक्काबुक्की करून शिवीगाळ करत दमदाटी केली, असे दिलेल्या फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी उंब्रज पोलिस ठाण्यात आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Case Has Been Registered Against Eight Persons From Korivale Satara News