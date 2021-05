जंबो कोविड रुग्णालयाबाहेर खुनाचा प्रयत्न; साताऱ्यात पाच जणांवर गुन्हा

By

सातारा : येथील जंबो कोविड रुग्णालयाबाहेर दोघांच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पाच जणांवर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. मनोज बकू मिठापुरे, अनिल बकू मिठापुरे (दोघे रा. मोळाचा ओढा), विक्र टफू मिठापुरे, पप्पू ऊर्फ किरण विक्रम मिठापुरे व अजय विक्रम मिठापुरे (सर्व रा. बेघरवस्ती, रामनगर, ता. सातारा) अशी त्यांची नावे आहेत. याबाबत सविता प्रकाश काळे (रा. इंदिरानगर, पानमळेवाडी, ता. सातारा) यांनी फिर्याद दिली आहे. (Case Registered Against Five Persons At Satara Police Station Satara Crime News)

मंगळवारी (ता. 11) रामनगर येथील बेघरवस्तीत झालेल्या मारहाणीबाबत तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याच्या रागातून संशयितांनी दीर एकनाथ व आदिक काळे यांना कोयता, रॉड व लाथा-बुक्‍यांनी मारहाण करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे सविता यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. पोलिस निरीक्षक पतंगे तपास करत आहेत.

दरम्यान, याच संशयितांनी मारहाण थांबविण्यासाठी गेलेल्या महिला पोलिसाला जखमी करून शासकीय कामात अडथळा आणला होता. त्यामुळे संशयितांवर दोन गुन्हे दाखल आहेत. त्यांना तातडीने अटक करण्याचे निर्देश निरीक्षक पतंगे यांनी गुन्हे प्रकटीकरण विभागाला दिले होते. त्यानुसार पोलिस त्यांचा शोध घेत होते. दरम्यान, त्यांच्याबाबत हवालदार माने यांना माहिती मिळाली. त्यानुसार हवालदार माने, फडतरे, कुंभार, यादव, पवार, मोहिते यांनी संशयितांना वाढेफाटा येथे सापळा रचून अटक केली.

Case Registered Against Five Persons At Satara Police Station Satara Crime News

हेही वाचा: साताऱ्यात 'Covid Center'ला नागरिकांचा विरोध; परवाना रद्द न केल्यास आंदोलन