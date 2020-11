शेतकरी हतबल; साता-यात एक लाख 70 हजार रुपयांच्या उसाची चाेरी

सातारा : जिहे (ता. सातारा) येथील विजयनगर परिसरात असणाऱ्या शेतातील एक लाख 70 हजार रुपये किमतीचा ऊस चोरून नेल्याप्रकरणी विजयनगर येथील धर्मू खाशाबा सरडे (रा. आकले, ता. सातारा) यांनी तिघांच्या विराेधात फिर्याद दिली आहे. आम्ही दहा तारखेस प्रतापगडावर हाेताे. तेथे एका कार्यक्रमा निमित्त आम्ही सर्वजण तेथे गेलाे हाेताे. आम्हांला तेथे समजले तुमच्या उसाला ताेड लागली आहे. हा प्रकार माझ्या वाटेक-यास त्रास देण्यासाठी घडला आहे. मी संशियतांविराेधात तक्रार दिली आहे असे धर्मू यांनी सांगितले. संबंधितांनी मला शेती भाडेतत्वावर मागितली हाेती. परंतु मी दिली नाही. माझे सहकारी हे अन्य समाजातील आहेत. त्यांचा उदरनिर्वाह चालावा यासाठी मी त्यांच्यासमवेत भागिदारी करुन शेती करीत आहे. यापुर्वीच्या रागातून संबंधितांनी हा प्रकार केल्याचे सरडे यांनी नमूद केले. दरम्यान या प्रकरणी विजयनगर येथील अशोक श्रीरंग घोरपडे, दत्तात्रय श्रीरंग घोरपडे, रावसाहेब दत्तात्रय तरडे यांच्यावर सातारा तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या तिघांनी ता. दहा नोव्हेंबर रोजी ऊस चोरून नेल्याचे धर्मू खाशाबा सरडे (रा. आकले, ता. सातारा) यांनी नोंदविलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. हवालदार राऊत तपास करीत आहेत. Edited By : Siddharth Latkar

Web Title: Case Registered Against Three For Theft Of Sugarcane From Vijaynagar Satara News