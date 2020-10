अंगापूरच्या पतसंस्थेत 43 लाखांचा गैरव्यवहार, तिघांवर गुन्हा

सातारा : अंगापूर (ता. सातारा) येथील गुरवर्य ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्थेमध्ये तब्बल 43 लाख तीन हजार 790 रुपयांचा गैरव्यवहार करून सभासद व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तिघांवर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हणमंत आनंदराव कणसे व अनिल किसन कणसे (दोघे रा. अंगापूर, ता. सातारा), अमोल गजानन काळे (रा. अंगापूर तर्फ वंदन, ता. सातारा) अशी त्यांची नावे आहेत. याबाबत अनिता दत्ता अटक (रा. शाहूपुरी) यांनी फिर्याद नोंदविली आहे. संस्थेच्या लेखा परीक्षणात समोर आलेल्या बाबीनुसार संशयितांनी संगनमताने बॅंक खात्यातून पैसे काढून अपहार करणे, संबंधित रकमेचा व्यवहार किर्दीस न घेणे, ठेवीदारांच्या ठेव तारण कर्जावरील व्याजाचा भरणा न करणे, त्यांच्या बचत खात्यातील रकमा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरणे, मुदत ठेव पावत्यांच्या पैशाचा भरणा न करता स्वत:च्या फाद्यासाठी वापरणे, कोणत्याही कागदपत्राशिवाय एलआयसी तारण. कायदा सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांना लागेल ते सहकार्य करु : उदयनराजे तसेच वाहन तारण कर्ज रकमा स्वत:च्या खात्यावर वर्ग करणे, आवर्त ठेव खातेदार, तसेच पिग्मी खातेदारांच्या रकमा स्वत: वापरून नावापुरत्या काही रकमा संस्थेत जमा करणे अशाप्रकारे एकूण 43 लाख तीन हजार 790 रुपये एवढ्या रकमेचा अपहार व गैरव्यवहार करून सभासद व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे समोर आले. संचालक मंडळास अंधारात ठेऊन सेवकांनी अधिकाराचा गैरवापर करून मनमानीपणे कारभार केल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. हवालदार देशमुख तपास करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

