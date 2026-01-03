सातारा
'देवा देता तो छप्पर फाडके देता है!' छगन भुजबळांकडून CM फडणवीसांचं कौतुक; नायगावचं नामांतर 'क्रांतीज्योती सावित्रीनगर' करण्याची मागणी
Chhagan Bhujbal News : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १९५ व्या जयंतीनिमित्त नायगाव येथे आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे ज्येष्ठ नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी सावित्रीबाईंच्या स्मारकाच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले.