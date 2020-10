महाराष्ट्र बॅंक केळघरातच राहु देना भाऊ!

केळघर (जि. सातारा) : गेल्या 38 वर्षांपासून कार्यरत असलेली बॅंक ऑफ महाराष्ट्रची केळघर शाखा बंद करून मेढा येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय बॅंकेच्या व्यवस्थापनाने घेतला आहे. सभासदांना विश्वासात न घेता ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला, व्यापारी यांना अंधारात ठेवून परस्परपणे बॅंकेचे स्थलांतर मेढा येथे केले जात आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी या भागातील महिला बचत गट, बाजार समिती, शेतकरी बचत गट, खातेदार यांनी बॅंकेच्या केळघर शाखा येथे निदर्शने करून बॅंक व्यवस्थापनाचा निषेध केला. ही निदर्शने सामाजिक कार्यकर्त्या उषा उंबरकर, विद्या सुर्वे, श्रमिक जनता विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आदिनाथ ओंबळे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. केळघर आरोग्य केंद्रावर ग्रामस्थांची सावली! या वेळी सरपंच रवींद्र सल्लक, कुरळोशीचे सरपंच रमेश वाडकर, बोंडारवाडीचे सरपंच बाजीराव ओंबळे, वेण्णा व्हॅली ऍग्रोचे उपाध्यक्ष जगन्नाथ जाधव यासह परिसरातील बचत गटांच्या महिला, शेतकरी, खातेदार उपस्थित होते. बॅंक केळघर येथून हलवल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही परिसरातील महिला बचत गटांच्या वतीने देण्यात आला. या वेळी बॅंकेच्या शाखेच्या प्रवेशद्वाराजवळ महिलांनी काही वेळ धरणे आंदोलन करून बॅंकेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध निषेध व्यक्त केला. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

